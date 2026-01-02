ఉగ్రవాదాన్ని ఎగదోసే వాళ్లే మన పక్కనే ఉన్నారు- అందుకే మన రక్షణ కోసం ఏమైనా చేస్తాం: జైశంకర్
మన పొరుగింటోళ్లు మంచోళ్లు కారు- కేంద్ర మంత్రి జైశంకర్ వ్యాఖ్యలు
Published : January 2, 2026 at 3:18 PM IST
Jaishankar About Bad Neighbours : ఉగ్రవాదం నుంచి తనను తాను రక్షించేకునే హక్కు భారత్కు ఉందని విదేశాంగ మంత్రి ఎస్.జైశంకర్ అన్నారు. అయితే ఆ హక్కును మనం ఎలా వినియోగించుకోవాలన్నది ఇతరులు నిర్దేశించలేరని స్పష్టం చేశారు. భారత్ తనను తాను రక్షించుకోవడానికి అవసరమైన ప్రతిదాన్నీ చేస్తుందని తేల్చిచెప్పారు. ఐఐటీ మద్రాస్ టెక్నో-ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫెస్ట్లో మాట్లాడతూ ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
నెయిబర్హుడ్ పాలసీ
భారత్ తన ఇరుగుపొరుగు దేశాల పట్ల (నెయిబర్హుడ్ పాలసీ) అనుసరించే విధానం గురించి ప్రశ్నవేయగా, "మన ఇరుగుపొరుగువారు చెడ్డవారు కావచ్చు. దురదృష్టవశాత్తు మన దేశానికి కూడా అలాంటి వారు ఉన్నారు. మన దేశానికి పశ్చిమాన ఉన్న (పాకిస్థాన్) దేశాన్ని చూడండి. ఆ దేశం ఉద్దేశపూర్వకంగా, నిరంతరం ఎలాంటి పశ్చాత్తాపం లేకుండా ఉగ్రవాదాన్ని కొనసాగిస్తోంది. వారు ఇలాంటి ఉగ్రవాదాన్ని కొనసాగించాలని అనుకుంటే, మన ప్రజలను రక్షించుకునే హక్కు మనకూ ఉంటుంది. ఆ హక్కును మేము కచ్చితంగా వినియోగించుకుంటాం. అయితే మేము ఆ హక్కును ఎలా వినియోగించుకుంటామన్నది మా ఇష్టం. మేము ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు అని ఎవరూ చెప్పలేరు. మనల్ని మనం రక్షించుకోవడానికి మనం చేయాల్సిన ప్రతిదీ చేస్తాం" అని జైశంకర్ స్పష్టం చేశారు.
"చాలా ఏళ్ల క్రితం మనం పాకిస్థాన్తో నదీజలాల ఒప్పందాలు చేసుకున్నాం. కానీ పాక్ దశాబ్దాల తరబడి ఉగ్రవాదాన్ని ఎగదోస్తోంది. అలాంటప్పుడు దాని మంచి సంబంధాలు ఉండవు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే, మంచి పొరుగు సంబంధాలు లేకపోతే, మంచి ప్రయోజనాలు కూడా పొందలేరు. 'దయచేసి మాతో నదీ జలాలను పంచుకోండి, కానీ మేము మాత్రం ఉగ్రవాదాన్ని కొనసాగిస్తాం' అని వారు చెప్పలేరు. అందుకంటే అది ఉగ్రవాదానికి, మంచి తనానికి పొంతనలేని విషయం" అని జైశంకర్ అన్నారు.
వసుధైక కుటుంబకం
ఈ సందర్భంగా జైశంకర్ 'వసుధైక కుటుంబకం' గురించి కూడా మాట్లాడారు. వసుధైక కుటుంబకం అనే పదం ప్రపంచమంతా ఒకటే కుటుంబం అనే సందేశాన్ని ఇస్తుందని పేర్కొన్నారు. భారత్ ఎప్పుడూ ప్రపంచాన్ని శత్రుభావంతో, ప్రతికూల భావనతో పరిగణించలేదని స్పష్టం చేశారు. అయితే ఇతరుల నుంచి ముప్పు వాటిల్లినప్పుడు, మనల్ని మనం రక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు. అయితే భారత్ దౌత్యమార్గంలో సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుకుంటుందని తెలిపారు.
బంగ్లాదేశ్ పరిస్థితి ఏమిటి?
బంగ్లాదేశ్లోని అశాంతి గురించి అడిగినప్పుడు, జైశంకర్ కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. "నేను రెండు రోజుల క్రితం మాజీ ప్రధాని ఖలేదా జియా అంత్యక్రియల కోసం బంగ్లాదేశ్ వెళ్లాను. మనకు రకరకాల ఇరుగుపొరుగు దేశాలు ఉన్నాయి. మీరు మంచి చేసేవారుంటే, వారికి తిరిగి సాయం చేయడం సహజమైన ప్రవృత్తి. మనం కూడా అదే చేస్తాం. భారత్ అభివృద్ధి చెందితే, మన పొరుగు వారు కూడా అభివృద్ధి చెందుతారు. నేను బంగ్లాదేశ్కు ఇదే సందేశాన్ని తీసుకెళ్లానని భావిస్తున్నాను. వారు ప్రస్తుతం ఎన్నికలకు సిద్ధమవుతున్నారు. అక్కడ పరిస్థితులు అన్నీ చక్కబడిన తరువాత, మన ఇరుదేశాల సంబంధాలు మెరుగవుతాయని ఆశిస్తున్నాం" అని జైశంకర్ పేర్కొన్నారు.