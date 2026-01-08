మహారాష్ట్రలో 'హుర్దా పార్టీ' ట్రెండ్- రైతులకు కాసుల పంట- సీజన్లో రూ.12 లక్షల చొప్పున ఆదాయం!
మహారాష్ట్రలోని అహల్యానగర్ రైతులకు హుర్దా పార్టీలతో మంచి మేలు- ఏటా లక్షలాది రూపాయలను గడిస్తున్న అన్నదాతలు- గ్రామీణ పర్యాటకం కూడా అభివృద్ధి
Published : January 8, 2026 at 4:15 PM IST
Hurda Party Trend in Maharashtra : ప్రస్తుత సాంకేతిక యుగంలో ఎక్కువ మంది ఉద్యోగాల వల్ల పట్టణాల్లో ఉంటున్నారు. పల్లెటూరి వాతావరణం, అక్కడ లభించే మంచి ఆహారాన్ని మిస్ అవుతున్నారు. అయితే అలాంటి వారి కోసమే మహారాష్ట్రలో ఓ ట్రెండ్ నడుస్తోంది. అదే హుర్దా పార్టీ. సంప్రదాయ శీతాకాల సీజన్ పంటల సమయంలో ఈ హుర్దా పార్టీలు జరగడంతో రైతులకు మంచి లాభాలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా చిన్న రైతులు సీజన్లో ఒక్కొక్కరు రూ.12లక్షల వరకు ఆదాయాన్ని గడిస్తున్నారు. ఈ హుర్దా పార్టీ ద్వారా అన్నదాతలు ఆర్థిక పురోగతిని సాధించడమే కాకుండా, గ్రామీణ పర్యాటకం కూడా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఈ క్రమంలో అసలు హుర్దా పార్టీ అంటే ఏమిటి? దీన్ని ఎప్పుడు చేసుకుంటారు? ఈ పార్టీ వల్ల రైతులకు చేకూరే ప్రయోజనాలు? వంటి వాటిని తెలుసుకుందాం.
హుర్దా పార్టీ అంటే ఏమిటి?
హుర్దా పార్టీ అనేది మహారాష్ట్రలో ఒక ప్రసిద్ధ శీతాకాల పంట సీజన్. ఈ సీజన్లో లభించే కాల్చిన లేత ఆకుపచ్చ జొన్నలు, ఇతర మిల్లెట్స్, కాల్చిన స్వీట్ కార్న్, చెరుకు రసం, సీజనల్ బెర్రీలు వంటి వాటిని హుర్దా పార్టీలో ఆరగిస్తారు. చలికాలంలో మంటలు వేసుకోవడం, పొలాల సందర్శన, ఎద్దుల బండ్లపై తిరగడం, సంప్రదాయ ఆహారాన్ని తినడం వంటివి చేస్తారు. దీన్నే హుర్దా పార్టీ అంటారు. ఈ ట్రెండ్ ప్రస్తుతం అహల్యానగర్ జిల్లాలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో బాగా కొనసాగుతోంది.
చాలా మంది ఇన్ ఫ్లూయెన్సర్ల తప్పుక రుచిచూడాల్సిన ఆహారాలని జొన్నలు, మిల్లెట్స్ సహా ఇతర సీజనల్ ఫుడ్స్కు ప్రచారాన్ని కల్పిస్తున్నారు. దీంతో రాష్ట్రంలో ఈ శీతాకాల సీజన్లో బాగా దొరికే లేత జొన్న గింజలు, పెర్ల్ మిల్లెట్ బక్రిస్ వంటి మరిన్ని మరాఠీ వంటకాలకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ఆకుపచ్చ లేత జొన్న గింజలను మరాఠీలో హుర్దా అని, గుజరాతీలో పోంఖ్ అని పిలుస్తారు. ఈ జొన్న గింజలను కాల్చి తింటూ హుర్దా పార్టీని పర్యటకులు చేసుకుంటున్నారు.
సన్నకారు రైతులకు మేలు
గత కొన్నేళ్లుగా అహల్యానగర్ ప్రాంతంలోని హుర్దా పార్టీలు జరుగుతున్నాయి. వీటి వల్ల సన్నకారు రైతులు లాభపడుతున్నారు. శీతాకాలం ప్రారంభమైన తర్వాత హుర్దా పార్టీలు ప్రారంభమవుతాయి. ఈ సీజన్ సాధారణంగా నవంబర్ 25- ఫిబ్రవరి చివరి వరకు ఉంటుంది. ఈ నాలుగు నెలల కాలంలో హుర్దా పార్టీల ద్వారా రైతులు రూ. 12 లక్షల ఆదాయాన్ని గడిస్తున్నారు. అలాగే గ్రామీణ ప్రాంతాలు పర్యాటక ప్రదేశాలుగా మారుతున్నాయి.
సాధారణంగా జొన్న రైతులు తాము పండించిన పంటను అమ్మేటప్పుడు మార్కెట్లు పరిస్థితులు కారణంగా ధరలు హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతాయి. దీంతో కొన్నిసార్లు కర్షకులకు పెద్దగా లాభాలు రాకపోవడం, నష్టాలను చవిచూడడం జరుగుతోంది. అందుకే అహల్యానగర్-ఛత్రపతి శంభాజీ నగర్ హైవేపై కాల్చిన జొన్నలను అమ్మడాన్ని ప్రారంభించారు నెవాసాకు చెందిన భరత్ అనే రైతు. ఆయన దుకాణం వద్ద ఉన్న జొన్నలను రుచి చూసేందుకు ప్రజలు పోటెత్తారు. దీంతో ఇతర రైతులు జొన్నలను అమ్మడం ప్రారంభించారు.
జొన్నల్లో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది : రైతు
"మేము గుజరాత్ నుంచి జొన్న విత్తనాలను తీసుకువచ్చి ఇక్కడ పండిస్తాం. ఎందుకంటే ఈ హుర్దా పోంఖ్ను పోలి ఉంటుంది. ఈ జొన్న విత్తనాలు అక్కడ బాగా పాపులర్. ఇవి సురేక్ రకం జొన్నలు. ప్రస్తుతం ముడి జొన్న గింజలు ధర కిలో దాదాపు రూ. 500. దీంతో రైతుల ఆదాయం గణనీయంగా పెరిగింది. జొన్నలో ఫైబర్ సమృద్ధిగా ఉంటుంది. అది జీర్ణక్రియ, పేగు ఆరోగ్యానికి మంచిది." అని రైతు భరత్ భాంగే అంటున్నాడు.
టూరిస్టులు హర్షం
తాము హుర్దా పార్టీ కోసం కొన్నేళ్లుగా అహల్యానగర్కు వస్తున్నామని టూరిస్ట్ సునీత అథారే తెలిపారు. "పరిశుభ్రతతో పాటు ఇంట్లో వండిన ఆహారం మమ్మల్ని ఇక్కడికి రప్పిస్తోంది. చలికాలంలో బహిరంగ ప్రదేశాల్లో కూర్చుని ఈ ఆహారాన్ని తినడం స్పెషల్గా అనిపిస్తుంది. ఆ ఎక్స్ పీరియన్స్ చాలా బాగుంటుంది." అని సునీత వెల్లడించారు.
తమ పిల్లలు వ్యవసాయం, గ్రామీణ సంప్రదాయాల గురించి నేర్చుకోవాలని తాము హుర్దా పార్టీకి వచ్చామని మరొక టూరిస్టు తెలిపారు. ఎందుకంటే నేటితరం పిల్లలకు జొన్నలు, మిల్లెట్ల గురించి తెలియదన్నారు. తన కొడుకు ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ హుర్దా గురించి వినలేదని, అతను ఇక్కడ దాన్ని పూర్తిగా ఆస్వాదించాడని వెల్లడించారు.