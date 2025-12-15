హిమాలయాల్లో న్యూక్లియర్ డివైజ్ మిస్సింగ్- ఇంతకీ ఏంటది? నెహ్రూ, ఇందిర చేసిన తప్పేంటి?
Published : December 15, 2025 at 5:59 PM IST
Nuclear Device Miss In Himalayas : హిమాలయాల్లోని నందాదేవి పర్వత శిఖరంపై దాదాపు 60 ఏళ్ల క్రితం అమెరికా వదిలి వెళ్లిన అణుధార్మిక పరికరం(న్యూక్లియర్ డివైజ్)పై నేడు భయాందోళనలు రేకెత్తిస్తోంంది. ఒక వేళ ఈ అణుపరికరం దెబ్బతింటే గంగానదికి, దాని పరీవాహక ప్రాంతానికి తీవ్ర ముప్పు ఏర్పడే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ఇటీవల బీజేపీ ఎంపీ నిషికాంత్ దూబే చేసిన ఓ సోషల్ మీడియా పోస్టుతో ఇదంతా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇంతకీ ఆ న్యూక్లియర్ డివైజ్ ఏంటి? దాని వల్ల నిజంగా పెను ముప్పు వాటిల్లే అవకాశం ఉందా? ఈ డివైజ్ విషయంలో జవహర్లాల్ నెహ్రూ, ఇందిరా గాంధీ చేసిన తప్పేంటి? దీని వెనుకున్న ఆ నిగూఢ రహస్యం ఏమిటి?
చైనా అణుకార్యక్రమంపై నిఘా కోసం!
1960ల్లో ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం సమయంలో చైనా పెద్ద ఎత్తున అణుకార్యక్రమాలు చేపట్టింది. దీనితో భారత్, ఆమెరికాలు అప్రమత్తమయ్యాయి. చైనాపై నిఘా పెట్టేందుకు అమెరికాకు చెందిన సీఐఏ, భారత్కు చెందిన ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోలు కలిసికట్టుగా ఓ కోవర్ట్ ఆపరేషన్ చేపట్టాయి. అందులో భాగంగా భారత్లోని రెండో అత్యంత ఎత్తైన నందాదేవి పర్వత శిఖరంపై ఒక న్యూక్లియర్ డివైజ్ను ఏర్పాటు చేశాయి. ఈ అణు పరికరం రేడియో ఐసోటోప్ థర్మోఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్ (ఆర్టీజీ) ఆధారంగా పనిచేస్తుంది. దీనికి పెద్ద మొత్తంలో ప్లూటోనియం అవసరం అవుతుంది. ఎందుకంటే చైనా క్షిపణి, అణు పరీక్షలపై నిఘా ఉంటే సెన్సార్లకు ఇదే శక్తిని ఇస్తుంది.
అయితే కొంత కాలానికి అమెరికా ఈ కోవర్ట్ ఆపరేషన్ నుంచి తప్పుకుంది. కానీ ఆ న్యూక్లియర్ డివైజ్ను నందాదేవి పర్వత శిఖరంపైనే వదిలేసి వెళ్లిపోయింది. అయితే ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన పరికరం అని, దీని వల్ల గంగానదికి తీవ్ర ముప్పు ఏర్పడే ప్రమాదం ఉందని ఎక్స్ వేదికగా ఓ పోస్టు పెట్టారు. అక్కడితో ఆగకుండా మాజీ ప్రధానులు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ, ఇందిరా గాంధీలను దీనికి బాధ్యులను చేస్తూ, తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. నెహ్రూ, ఇందిర గాంధీతోపాటు రాహుల్ గాంధీ విదేశీ శక్తులకు లొంగిపోయి, దేశ ప్రయోజనాలను పణంగా పెట్టారని ఆరోపించారు.
ఇంతకీ ఆ అణుపరికరం ఏమైంది?
వాస్తవానికి అమెరికా ఈ కోవర్ట్ ఆపరేషన్ నుంచి తప్పుకున్న తరువాత, ఆ అణు పరికరాన్ని అలానే వదిలేసింది. కొంతకాలం తర్వాత అక్కడకు వెళ్లిన అధికారులకు ఎంత వెతికినా ఆ పరికరం కనిపించలేదట! దీనితో హిమపాతం వల్ల మంచులో కూరుకుపోవడమో, లేదా జారిపోవడమో జరిగి ఉండవచ్చనే అనుమానాలు వ్యక్తం అయ్యాయి.
అది ఎంత ప్రమాదకరమా?
అమెరికా ఏర్పాటు చేసిన ఆ పరికరం 'రేడియోఐసోటోప్ థర్మోఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్'. ఇది రేడియోధార్మిక పదార్థం నుంచి వెలువడే వేడిని విద్యుత్ శక్తిగా మార్చుతుంది. సాధారణంగా దీన్ని అంతరిక్ష ప్రయోగాలకు ఉపయోగిస్తారు. అలాగే సోలార్ పవర్ పనిచేయడానిక మారుమూల ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ ఉత్పత్తికి వాడుతుంటారు. ఇది ఎంత శక్తివంతమైనదంటే, కొన్ని దశాబ్దాలపాటు ఇది విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేయగల సామర్థ్యం దీనికి ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, ఇది అణుబాంబు లాగా విస్ఫోటనం చెందదు. కానీ ఈ పరికరం కనుక దెబ్బతింటే, దాని నుంచి రేడియేషన్ వెలువడుతుందని, ఇది చాలా ప్రమాదకరమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఇది ఇలా ఉండగా, ఇటీవలి కాలంలో ఉత్తరాఖండ్ నుంచి బంగాల్ వరకు గంగానది ఒడ్డున నివసిస్తున్న ప్రజల్లో ఎక్కువగా క్యాన్సర్ కేసులు పెరుగుతున్నాయి. మరోవైపు హిమానీనదాలు ఎక్కువగా కరుగుతున్నాయి. క్లౌడ్బరస్టులు జరుగుతున్నాయి. ఇళ్లలో పగులు ఏర్పడుతున్నాయి. ఇప్పుడు వీటన్నింటికీ కారణం ఆ మిస్ అయిన అణుపరికరమే కారణం అంటూ బీజేపీ ఎంపీ అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఆ కమిషన్ నివేదిక ఏం చెప్పింది?
హిమాలయాల్లో కనిపించకుండా పోయిన ఈ న్యూక్లియర్ డివైజ్ గురించి, తరువాత కాలంలో అమెరికా, భారత్ బృందాలు అన్వేషించాయి. కానీ అది దొరకలేదు. మరోవైపు, ఎవరైనా ఈ పరికరం హార్డ్వేర్ను స్వాధీనం చేసుకుని ఉండొచ్చనే ప్రచారం కూడా జరిగింది. అయితే దీనిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి స్పష్టత ఇవ్వకపోవడం గమనార్హం. అయితే 1978లో ఇండియన్ అటామిక్ ఎనర్జీ కమిషన్ దీనికి సంబంధించిన ఓ నివేదికను రూపొందించింది. అందులో స్థానిక నదీ జలాల్లో ఆ అణఉ పరికరంలోని ప్లూటోనియం కలిసిన ఆనవాళ్లు లేవని స్పష్టం చేసింది. అయితే పరికరం ఎక్కడ ఉందనే విషయాన్ని మాత్రం ప్రస్తావించకపోవడం గమనార్హం.
గంగానదికి ప్రమాదం పొంచి ఉందా?
గంగానది పుట్టినిల్లు నందాదేవి పర్వతం. వాస్తవానికి ఈ నందాదేవి పర్వత హిమానీనదాల నుంచే రిషి గంగా, ధౌలి గంగ నదులు జన్మించాయి. ఈ రెండూ అలకనంద, భాగీరథి వద్ద కలిసిన తరువాత, దానిని మనం పవిత్ర గంగానదిగా వ్యవహరిస్తాం. ఈ గంగానది జలాలు మనదేశంలో కోట్లాది మందికి జీవనాధారంగా ఉంది.
నిపుణుల ప్రకారం, అమెరికా అమర్చిన ఆర్టీజీ పరికరం కనుక మంచులో కూరుకుపోయి ఉంటే, దాని వల్ల తక్షణం ఎలాంటి ముప్పు ఉండదు. ఒక వేళ ఆ పరికరం దెబ్బతిని, అందులోని రేడియోధార్మిక పదార్థాలు వాతావరణంలో కలిస్తే, అది తీవ్ర ప్రమాదానికి దారితీసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా గంగానదీ జలాలు కలుషితమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
నెహ్రూ, ఇందిరా గాంధీలు చేసిన తప్పేంటి?
1960ల నాటికి ఇండియా వద్ద చైనా అణుకార్యక్రమాలపై నిఘా పెట్టేంత టెక్నాలజీ లేదన్న మాట వాస్తవం. అందుకే నాటి ప్రధాని నెహ్రూ అమెరికా సాయం తీసుకున్నారు. అమెరికా కూడా తన ఆధిపత్యానికి గండిపడకుండా చూసుకోవడం కోసం ముందుకు వచ్చింది. తరువాత కాలంలో ఇందిరా గాంధీ కూడా ఇదే పని చేశారు. పొరుగునున్న చైనా లాంటి బలమైన ప్రత్యర్థిని ఎదుర్కొనేందుకు వారు ఇలా చేయకతప్పని పరిస్థితి. అయితే వాళ్లు ఉన్నప్పుడు ఆ మిస్ అయిన పరికరాన్ని కనిపెట్టలేకపోయారు. సరేకానీ, మోదీ ప్రభుత్వం వచ్చి సుమారుగా 12 ఏళ్లు అవుతోంది. మరి ఇన్నాళ్ల తరువాత ఎందుకు ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తుతున్నారు? అనేదే ప్రశ్న. బీజేపీ ఎంపీ దూబే మాత్రం ఉత్తర భారతదేశంలో ఇటీవల జరిగిన ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు నెహ్రూ, ఇందిరా గాంధీలు ఆనాడు చేసిన పనే కారణమని తప్పుబడుతున్నారు. వారు విదేశీ శక్తులకు లొంగిపోయారని, దేశ ప్రయోజనాలను పణంగా పెట్టారని విమర్శిస్తున్నారు. వారి చర్యలు పర్యావరణానికి, రైతులకు, భావి తరాలకు ప్రమాదకరంగా మారాయని ఆయన ఆరోపిస్తున్నారు.