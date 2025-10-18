అవినీతిపరులు బీజేపీలో చేరగానే వైట్ వాష్ ఎలా అవుతున్నారు? కేంద్రంపై సీఎం స్టాలిన్ ప్రశ్నాస్త్రాలు
కేంద్ర సర్కారుపై సీఎం స్టాలిన్ ప్రశ్నాస్త్రాలు- కేంద్ర మంత్రులు మూఢనమ్మకాలను వ్యాపింపజేస్తున్నారు- బిహార్లో బీజేపీని గెలిపించేందుకే ఎస్ఐఆర్ను నిర్వహించారా?- జాతీయ ప్రాజెక్టులు, చట్టాలకు ఆ భాషల్లోనే పేర్లెందుకు?- తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ట్వీట్
Published : October 18, 2025 at 3:18 PM IST
CM Stalin Questions To Modi Govt : కేంద్ర ప్రభుత్వంపై తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ ధ్వజమెత్తారు. అవినీతిపరులు బీజేపీలో చేరగానే కడిగిన ఆణిముత్యాల్లా వైట్ వాష్ ఎలా అవుతున్నారని ఆయన ప్రశ్నించారు. తమిళనాడు ఆర్థిక మంత్రి తంగం తెన్నరసుతో పాటు యావత్ దేశ ప్రజల మనసుల్లో ఇంకా చాలా ప్రశ్నలు మెదులుతున్నాయని స్టాలిన్ తెలిపారు. వాటిలో కొన్ని ప్రశ్నలను తాను ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతున్నానని చెప్పారు. బీజేపీ కూటమి అనే వాషింగ్ మెషీన్ అవినీతిపరులు, లంచగొండులను మరక లేని తెలుపు రంగులోకి ఎలా మారుస్తోందో చెప్పాలని మోదీ సర్కారును సీఎం నిలదీశారు. జాతీయ ప్రాముఖ్యత కలిగిన ప్రాజెక్టులు, చట్టాలకు హిందీ, సంస్కృత భాషల్లోనే పేర్లు పెట్టే అహంకార భావాన్ని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఎందుకు ప్రదర్శిస్తోందో క్లారిటీ ఇవ్వాలన్నారు. ఈమేరకు 'ఎక్స్' వేదికగా స్టాలిన్ ఒక పోస్ట్ పెట్టారు.
తమిళనాడు ప్రాచీనతను ఎందుకు గుర్తించరు?
"కేంద్ర మంత్రులు దేశంలో మూఢనమ్మకాలను వ్యాపింపజేస్తూ పిల్లల ఆలోచనా శక్తికి అడ్డుకట్ట ఎందుకు వేస్తున్నారు? సైన్సుకు వ్యతిరేకంగా ఆ మంత్రుల వ్యవహార శైలి ఉంది. విపక్షపాలిత రాష్ట్రాల్లో గవర్నర్ల ద్వారా భయాందోళనలను సృష్టించి రాజకీయ ప్రయోజనాన్ని పొందేందుకు కేంద్రం ఎందుకు యత్నిస్తోంది? ఇటీవలే బిహార్లో ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్ - SIR) ప్రక్రియను ఎందుకు నిర్వహించారు? ఓట్లను చోరీ చేసి బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీని గెలిపించేందుకే ఎస్ఐఆర్ను నిర్వహించారా?తమిళనాడులోని కీలడి, శివగలై వంటి పలు ప్రాచీన పట్టణాల్లో 5,300 ఏళ్ల క్రితమే ఇనుప వస్తువులను వినియోగించిన సాక్ష్యాలతో కూడిన 'కీలడి నివేదిక'ను గుర్తించడానికి కేంద్రం ఎందుకు సిద్ధంగా లేదు? కీలడి నివేదికను తొక్కిపెట్టేందుకు కేంద్రం ఎందుకు యత్నిస్తోంది? ఈ ప్రశ్నలన్నింటికీ ప్రభుత్వం దగ్గర సమాధానాలు ఉన్నాయా? లేదంటే మునుపటిలాగే వాట్సాప్ యూనివర్సిటీ వేదికగా తప్పుడు ప్రచారానికి తెరతీస్తారా?" అని సీఎం స్టాలిన్ ప్రశ్నలను సంధించారు.