మిరప పంటతో మారిన బతుకులు- రైతు కుటుంబాల పిల్లలకు ఉన్నత చదువులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు!
మిర్చి సాగు ద్వారా వచ్చిన ఆదాయంతో తమ పిల్లల్ని ఉన్నత చదువులు చదివించగా ఇప్పుడు వారు ఉన్నత స్థాయిల్లో ఉన్నారు. బిహార్ గయాజీ జిల్లాలోని పలు గ్రామాల్లో మిరప పంట ఆర్థిక విప్లవాన్ని తీసుకొచ్చింది.
Published : November 23, 2026 at 8:00 PM IST
ఒకప్పుడు సైకిల్ కూడా లేని కుటుంబం ఇప్పుడు సొంత కారు కొనుగోలు చేసే స్థాయికి ఎదిగింది. ఆ కుటుంబంలోని ఒక వ్యక్తి రైల్వే అధికారిగా పనిచేస్తున్నాడు. ఏదో పెద్ద వ్యాపారం చేస్తే అందులో లాభాలు వస్తే ఈ మార్పు రాలేదు, తరతరాలుగా వారు సాగు చేస్తున్న మిరప పంటే వారి జీవితాల్ని మార్చింది. మిర్చి సాగు చేసి పంట అమ్మగా వచ్చిన డబ్బుతోనే పిల్లల్ని చదివించానని, వారి జీవితాలు మారాయని బిహార్కు చెందిన రైతు సురేష్ ప్రసాద్ చెబుతున్నారు. ఆయన కుమారుడికి రైల్వే ఉద్యోగం వచ్చింది. ఆయన ఒక్కరి కుటుంబమే కాదు, అక్కడి పలు గ్రామాల్లోని రైతు కుటుంబాల కథ ఇదే. ఎన్నో కుటుంబాల్లో యువత ప్రభుత్వ అధికారులుగా, డాక్టర్లు, ఇంజినీర్లుగా రాణిస్తున్నారు.
300 ఇళ్లు ఉన్న గ్రామంలో 300 మందికిపైగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు!
బిహార్ గయాజీ జిల్లాలో ఉన్న ఖాన్జహాన్పూర్, ననౌక్, భడేజా, సాదిపూర్ గ్రామాలకు మిర్చి సాగులో గొప్ప చరిత్రే ఉంది. ఇక్కడ పండే మిరప బిహార్ సహా పశ్చిమ్ బెంగాల్, ఒడిశా, ఝార్ఖండ్ మార్కెట్లకు ఎగుమతి అవుతుంది. ఖాన్జహాన్పూర్ రైతు ఇంద్ర దేవ్ విద్రోహి ప్రకారం- వారి గ్రామంలో మొఘల్ కాలం నుంచే (సుమారు 300 ఏళ్లుగా) మిరప సాగు జరుగుతోంది. గత 30-35 ఏళ్లుగా మిరప సాగు లాభదాయకంగా మారడంతో రైతులు తమ పిల్లల్ని పొలం పనులకు కాకుండా చదువులవైపు మళ్లించారు. 300 కుటుంబాల్లోనే సుమారు 300 మంది వరకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు.
'ఈ గ్రామంలో 300 ఇళ్లు ఉంటే, నేడు సుమారు 300 మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో ఉన్నారు. నా కుమారుడే NTPC లో ఎస్డీఓగా పనిచేస్తున్నాడు. గ్రామం నుంచి 50 మందికిపైగా యువతీ యువకులు బీపీఎస్సీ (బిహార్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్) ద్వారా బిహార్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ అధికారులుగా ఎంపికయ్యారు. 50 మందికిపైగా ఉపాధ్యాయులు, డాక్టర్లు, ఇంజినీర్లు మా ఊరి నుంచి ఉన్నారు. 2015 నుంచి ఇప్పటివరకు 75 మందికిపైగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించారు.'
- ఇంద్ర దేవ్ విద్రోహి, ఖాన్జహాన్పూర్ రైతు
మిరప సాగు ఎందుకు అంత లాభదాయకం?
సాధారణ కూరగాయలతో పోలిస్తే మిరప పంట రైతులకు ఆర్థిక భరోసా ఇస్తుందని రైతులు చెబుతున్నారు. నిల్వ సామర్థ్యం కారణంగానే మిరప పంట సాగు చేయడానికి ఎక్కువ మంది ఆసక్తి చూపిస్తున్నారని రైతు సురేష్ ప్రసాద్ చెబుతున్నారు. ఆయన ప్రకారం- మిరప కాయలు కోసిన వెంటనే పాడైపోవు. వ్యాపారులు కూడా నేరుగా పొలాల వద్దకే వచ్చి కొనుగోలు చేస్తారు. మార్కెట్లో సప్లై పెరిగినప్పుడు ధర తగ్గినా, ఇతర కూరగాయలతో పోలిస్తే మిరప ధరలు అంత వేగంగా పడిపోవని చెబుతున్నారు. ఉదాహరణకు కిలో మిరప రూ. 60 ఉంటే, పంట ఎక్కువగా వచ్చినప్పుడు అది రూ. 30 నుంచి 40 వరకు తగ్గొచ్చని చెప్పిన ఆయన, అదే కిలో రూ. 50 ధర పలికే కొన్ని కూరగాయలు సప్లై పెరిగితే రూపాయికి కూడా పడిపోవచ్చని వివరించారు.
ఇంకా ఎండిన తర్వాత కూడా మిరపకాయల్ని విక్రయించవచ్చని భడేజా గ్రామానికి చెందిన రైతు కమరుద్దీన్ చెబుతున్నారు. ఇక్కడ పండే దేశవాళీ రకం పరిమాణంలో చిన్నగా ఉన్నా చాలా ఘాటుగా ఉంటుందని తెలిపారు. తమ గ్రామంలో 20 ఎకరాలకుపైగా మిరప సాగు జరుగుతోందని, మరో 5, 6 గ్రామాలను కలిపితే సాగు విస్తీర్ణం ఏకంగా 150 ఎకరాలకుపైగా ఉంటుందని, ఏడాదికి ఈ పంట విలువ రూ. 12- 15 కోట్ల వరకు ఉంటుందని వివరించారు. ఆయన 20 బిగాల భూమిలో మిరప సాగు చేస్తుండగా, వాతావరణం అనుకూలిస్తే ఏడాదికి రూ. 10 లక్షల వరకు లాభం వస్తుందని, ఈ ఆదాయంతోనే తమ జీవితాల్ని మార్చుకుంటున్నామని చెప్పుకొచ్చారు. గతంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న తమ కుటుంబ పరిస్థితి ఇప్పుడు మెరుగుపడిందని అన్నారు. ఇంకా ఇలానే చాలా మంది రైతులు మిరప సాగుతో మంచి ఆదాయం వస్తుండగా, తమ పిల్లల్ని ఉన్నత చదువులు చదివించగలుగుతున్నామని, సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతోందని చెప్పుకొస్తున్నారు.