అల్లికలతో అద్భుతమైన కళాఖండాలు- ఆరుసార్లు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో చోటు- క్రోచెట్ క్వీన్ గురించి తెలుసా?
ఆరుసార్లు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో చోటు సంపాదించుకున్న అన్షు మాలిని- అందమైన అల్లికలు ద్వారా ప్రపంచ రికార్డు దాసోహం
Published : March 8, 2026 at 12:22 PM IST
Anshu Malini 6 guinness record : ఎవరైనా ఒకసారి గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో చోటు దక్కించుకుంటే గొప్పగా భావిస్తారు. అలాంటిది ఒడిశాకు చెందిన ఓ మహిళ ఏకంగా ఆరు సార్లు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో చోటు సంపాదించుకున్నారు. ఉన్ని, దారంతో నేసిన అల్లికలు (క్రోచెట్)తో ఇది సాధ్యమైంది. ఈ క్రమంలో అన్ని సార్లు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో చోటు సంపాదించుకున్న మహిళ ఎవరు? ఆమె ఏయే కళాఖండాలను సృష్టించారు? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
రోజుకు 10-12 గంటల కష్టం
భువనేశ్వర్లో నివసించే అన్షు మాలిని (58) గతంలో జంషెడ్పూర్లోని ఆల్ ఇండియా రేడియోలో సుమారు 20 ఏళ్లు పనిచేశారు. అయితే ఆమె తన వృత్తి జీవితంతో పాటు చేతిపనుల పట్ల మక్కువను పెంచుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆమె ప్రతిరోజూ 10- 12 గంటల సమయాన్ని క్రోచెటింగ్కు కేటాయిస్తారు. అందుకు ఆమెకు భర్త, పిల్లలు సహా ఇతర కుటుంబ సభ్యులు సాయం చేస్తున్నారు. సామగ్రిని తీసుకురావడం, ఏదైనా మేళాలో ఉన్ని, దారంతో నేసిన అల్లికలను ప్రదర్శించేటప్పుడు అండగా నిలుస్తారు.
చిన్నప్పటి నుంచే ఆసక్తి
అయితే అన్షుకి చిన్నప్పటి క్రోచెటింగ్ గురించి ఆసక్తి ఉంది. ఎందుకంటే అన్షు చిన్నతనంలో తన తల్లి, అమ్మమ్మల దగ్గర నుంచి ఈ విద్యను నేర్చుకున్నారు. ఇప్పుడే ఆ విద్యే తనకు జీవితంగా పెద్ద గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. నూలు, ఉన్ని, విస్కోస్ రేయాన్ ఉపయోగించి మఫ్లర్లు, శాలువాలు, టోపీలు, బొమ్మలు, ఫోటో ఫ్రేమ్లు, ఇంటి అలంకరణ సంబంధిత ప్రొడక్ట్స్ను అన్షు రూపొందిస్తున్నారు.
ఆరుసార్లు ప్రపంచ రికార్డులు దాసోహం
2017లో అన్షు క్రోచెటింగ్ విజయ ప్రయాణం ప్రారంభమైంది. ఆమె 14.09 కిలోమీటర్ల పొడవైన మఫ్లర్ను రూపొందించి గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో తొలిసారి చోటు సంపాదించుకున్నారు. ఏడాది తర్వాత అంటే 2018లో క్రోచెట్ ద్వారా 58,917 కళాఖండాలను సృష్టించి రెండో సారి ప్రపంచ రికార్డులోకెక్కారు. 2019లో పూర్తిగా ఉన్నితో 66,158 క్రిస్మస్ ఆభరణాలు ( ఆర్నమెంట్స్) చేయడం ద్వారా మూడోసారి గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో చోటు సంపాదించుకున్నారు.
2022లో 4,686 టోపీలు, హృదయ ఆకారపు క్రోచెట్ వస్తువులను తయారు చేయడం ద్వారా అన్షు మాలిని నాలుగోసారి గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో స్థానం దక్కించుకున్నారు. 2023లో 2,719 శాలువాలు, పోంచోలను రూపొందించడంతో ఐదోసారి ప్రపంచ రికార్డుకెక్కారు. 50,000 గ్రంజ్ స్క్వేర్లను తయారు చేసి 2024లో ఆరోసారి గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో చోటు సంపాదించుకున్నారు. ఈ ఏడాది ఏడోసారి వరల్డ్ రికార్డ్ను సాధించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.
కెరీర్లో ఎన్నో సవాళ్లు
అయితే అన్షు మాలినికి ఈ విజయాలు అంత సులువుగా రాలేదు. మొదట్లో ఆమె ఎంచుకున్న వృత్తిపై చాలా మంది సందేహాలు వ్యక్తం చేశారు. కానీ అన్షు మొదటి ప్రపంచ రికార్డు సాధించిన తర్వాత అదే వ్యక్తులు ఆమెకు మద్దతు ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత అంచెలంచెలుగా ఎదిగి అన్షు మంచి పేరు సంపాదించుకున్నారు. "గతంలో నన్ను అందరూ నా ఇంటి పేరుతో పిలిచేవారు. ఇప్పుడు గిన్నిస్ మాలిని అని పిలుస్తున్నారు. చాలా మంది మహిళలు ఇంటి పనులకు పరిమితం అయి తమ టాలెంట్, సామర్థ్యాన్ని తక్కువ అంచనా వేస్తారు. ఖాళీ సమయాన్ని మహిళలు వినియోగించుకోవాలి. సృజనాత్మకత, సాధనకు వయసు ఎప్పుడూ అడ్డంకి కాదు." అని అన్షు మాలిని తెలిపారు.
సమాజ సేవలోనూ
పంజాబ్లోని లూధియానా, దిల్లీ నుంచి తెచ్చిన ఉన్నిని ఉపయోగించి అన్షు మాలిని శాలువాలు, మఫ్లర్లు, ఫోటో ఫ్రేమ్లు, బొమ్మలు, పూరీ జగన్నాథుడు, బలభద్రుడు, సుభద్రల బొమ్మలతో కూడిన అల్లికలు రూపొందిస్తారు. అలాగే ఆమె చేతితో తయారు చేసిన కొన్ని టోపీలు, కౌల్స్ సరిహద్దుల్లో ఉండే సైనికులకు పంపిణీ అవుతాయి. అలాగే సమాజ సేవలోనూ అన్షు మాలిని ముందుంటారు. కొంత మంది స్కూల్ విద్యార్థులు, క్యాన్సర్ రోగులకు ఆమె ఉన్ని దుస్తులను ఉచితంగా అందిస్తున్నారు.