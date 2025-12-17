Telangana Panchayat Elections Results2025

బీజింగ్​లో కాలుష్యం కట్టడికి మేం ఇలా చేశాం - దిల్లీ పొల్యూషన్​పై భారత్​కు చైనా కీలక సూచనలు

కాలుష్యం వెతలు భారత్, చైనాలకు బాగా తెలుసు- 3వేలకుపైగా భారీ పరిశ్రమలను నగరం బయటికి పంపాం-మెట్రో రైల్, బస్ నెట్‌వర్క్‌లను బలోపేతం చేశాం- భారత్‌కు కీలక సూచనలిస్తూ చైనా ఎంబసీ ట్వీట్

Air Pollution In Delhi
Air Pollution In Delhi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 17, 2025 at 5:23 PM IST

Choose ETV Bharat

Air Pollution In Delhi : ప్రతి ఏడాదిలాగే ఈసారి కూడా చలికాలం వేళ దేశ రాజధాని దిల్లీలో వాయుకాలుష్యం తీవ్రరూపం దాల్చింది. ఈ తరుణంలో కాలుష్య భూతం కట్టడికి చైనా రాయబార కార్యాలయం కీలక సూచనలు చేసింది. వేగవంతమైన నగరీకరణ జరిగే క్రమంలో వాయు కాలుష్యం వల్ల కలిగే ఇబ్బందుల గురించి భారత్, చైనాలకు బాగా తెలుసని చైనా రాయబార కార్యాలయం అధికార ప్రతినిధి యూ జింగ్ పేర్కొన్నారు. ఒకప్పుడు ప్రపంచ పొగమంచు రాజధానిగా పిలిచిన చైనా రాజధాని బీజింగ్‌లో గత పదేళ్ల వ్యవధిలోనే గాలి నాణ్యతను గణనీయంగా పెంచగలిగామని ఆమె తెలిపారు. కాలుష్యాన్ని బీజింగ్ నగరం ఎలా ఎదుర్కొందనే సంపూర్ణ సమాచారంతో స్టెప్ బై స్టెప్ సూచనలను 'ఎక్స్' వేదికగా యూ జింగ్ ట్వీట్ చేశారు. వాయు కాలుష్యం తగ్గకముందు, తగ్గిన తర్వాత బీజింగ్ నగరం ఎలా ఉందనేది సూచించే ఫొటోలను ఈ ట్వీట్‌లో జతపరిచారు. ఈ నెల(డిసెంబరు) 15వ తేదీ నాటి బీజింగ్, దిల్లీ నగరాల గాలి నాణ్యతా సూచికల స్క్రీన్‌ షాట్‌లను కూడా ఆమె జోడించారు. వీటి ప్రకారం దిల్లీలో గాలి నాణ్యతా సూచీ 447 పాయింట్లు, బీజింగ్‌లో గాలి నాణ్యతా సూచీ 67 పాయింట్లు ఉంది.

కాలుష్య ఉద్గారాల నియంత్రణ కీలకం
"స్వచ్ఛమైన గాలిని సాధించడం అనేది రాత్రికి రాత్రి జరిగే పనికాదు. అయితే నిర్దిష్ట దీర్ఘకాలిక చర్యల ద్వారా దాన్ని సాధించొచ్చు. ఈ క్రమంలో వాహన ఉద్గారాలను నియంత్రించాల్సి ఉంటుంది. పారిశ్రామిక పునర్ వ్యవస్థీకరణ చేసే దిశగా అడుగులు వేయాలి. చైనా ఇలాంటి కఠిన చర్యలనే బీజింగ్ నగరంలోనూ అమలు చేసింది. యూరో-6 ప్రమాణాలకు సరిసమానమైన కాలుష్య ఉద్గార నియంత్రణ ప్రమాణాలను తు.చ తప్పకుండా బీజింగ్‌లో అమలు చేశాం. పాత వాహనాలను, బాగా పొగను వదిలే వాహనాలను వినియోగించకుండా ఆపాం" అని చైనా రాయబార కార్యాలయం అధికార ప్రతినిధి యూ జింగ్ తెలిపారు.

వాహనాల రద్దీ తగ్గింపునకు చర్యలు
"దిల్లీలో వాయు కాలుష్యాన్ని తగ్గించాలంటే మెట్రో రైల్వే నెట్‌వర్క్‌లు, లోకల్ బస్ నెట్‌వర్క్‌లను విస్తరించడంపై భారీ పెట్టుబడులు పెట్టాల్సి ఉంటుంది. దిల్లీ రోడ్లపై వాహనాల రద్దీని తగ్గించేందుకు వాహనదారులకు నిర్దిష్ట కాలపరిమితి కోసం తాత్కాలిక లైసెన్స్ ప్లేట్ లాటరీలను జారీచేసే పద్ధతిని పరిశీలించొచ్చు. సరి, బేసి రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్లు కలిగిన వాహనాలకు డ్రైవింగ్ కోసం వారంలో నిర్దిష్ట దినాలను కేటాయించొచ్చు. వారంలో ఏదో ఒకరోజున (ఆదివారం మినహా) నగరంలోని నిర్దిష్ట ప్రదేశాల మీదుగా వాహనాల రాకపోకలను తగ్గించొచ్చు లేదా పూర్తిగా ఆపొచ్చు.

వాహనాల ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉండే వేళల్లో నిర్దిష్ట మార్గాల మీదుగా రాకపోకలు సాగించే వాహనదారుల నుంచి ఛార్జీలను వసూలు చేయొచ్చు. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగం దిశగా ప్రజలను ప్రోత్సహించాలి. చైనా రాజధాని నగరం బీజింగ్, దాని పొరుగునే ఉన్న టియాన్‌జిన్ నగరం, హెబీ‌ ప్రావిన్స్‌లలోనూ కాలుష్య నియంత్రణ చర్యలను పక్కాగా అమలు చేయించాం. ఇందుకోసం పకడ్బందీ సమన్వయంతో పనిచేశాం. అందువల్లే బీజింగ్‌లో గాలి నాణ్యత పెరిగింది" అని యూ జింగ్ పేర్కొన్నారు.

బీజింగ్‌లోని 3వేలకుపైగా భారీ పరిశ్రమలు ఔట్
"బీజింగ్‌‌లోని అతిపెద్ద స్టీల్ కంపెనీ షౌగాంగ్‌ను నగరానికి దూరంగా మరో చోటుకు తరలించాం. దీంతో చైనా రాజధాని వాతావరణంలోకి నిత్యం విడుదలయ్యే కాలుష్య కారకాలు 20 శాతం మేర తగ్గిపోయాయి. గతంలో షౌగాంగ్ స్టీల్ కంపెనీ ఉన్న ప్రదేశాన్ని 2022 వింటర్ ఒలింపిక్స్‌‌లో ప్రధాన వేదికగా వినియోగించాం. వాయు కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు బీజింగ్‌లోని 3వేలకుపైగా భారీ పరిశ్రమలను నగరం అవతలికి తరలించాం. ఈ విధంగా ఖాళీ అయ్యే స్థలాల్లో పార్కులు, కమర్షియల్ జోన్లు, కల్చరల్ హబ్‌లు, టెక్ హబ్‌లు నిర్మించుకోవాలి. బీజింగ్‌లోని హోల్‌సేల్ మార్కెట్లు, రవాణా హబ్‌లు, విద్యా సంస్థలు, వైద్య సంస్థలను సమీపంలోని నగరాలకు తరలించాం. దీనివల్ల మా రాజధాని నగరంలో వాహన ట్రాఫిక్ తగ్గింది. బీజింగ్‌లోని తయారీ రంగాన్ని సమీపంలోని హెబీ ప్రావిన్స్‌కు తరలించాం. పరిశోధనలు, సేవారంగాలకు నెలవుగా దేశ రాజధానిని మార్చుకున్నాం" అని యూ జింగ్ వివరించారు.

2013లోనే కార్యాచరణ ప్రణాళిక అమల్లోకి
"బీజింగ్‌లో కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు 2013 సంవత్సరంలోనే చైనా ప్రభుత్వం ఐదేళ్ల జాతీయ కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించింది. దాని అమలులో భాగంగా రాజధాని నగరంలో బొగ్గుతో నడిచే బాయిలర్లను మూసివేయించాం. ప్రజారవాణాను ప్రోత్సహించాం. ఎలక్ట్రిక్, గ్రీన్ ఎనర్జీ వాహనాల వినియోగాన్ని పెంచాం" అని యూ జింగ్ పేర్కొన్నారు.

సంయుక్త వ్యూహం అవసరం
దిల్లీ పొరుగునే ఉన్న పంజాబ్, హరియాణా, ఉత్తర్​ప్రదేశ్‌ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో రైతులు పంట వ్యర్థాలను దహనం చేస్తుంటారు. ఈ విధమైన చర్య వల్ల దిల్లీ నగరంలో వాయు కాలుష్యం పెరిగిపోతోంది. గాలి నాణ్యత తగ్గిపోతోంది. ఒకవేళ వాయు కాలుష్య నియంత్రణ కోసం దిల్లీ, పంజాబ్, హరియాణా, ఉత్తర్​ప్రదేశ్‌ సంయుక్త వ్యూహాన్ని సిద్ధం చేసుకుంటే ఈ పరిస్థితి మారే అవకాశాలు ఉంటాయి. ప్రస్తుతానికి దిల్లీ, పంజాబ్, హరియాణా, ఉత్తర్​ప్రదేశ్‌ పరస్పర నిందలతో కాలాన్ని వెళ్లదీస్తున్నాయి.

అలాంటి వాహనాలతో డేంజర్ బెల్స్
2020 ఏప్రిల్ 1 తర్వాత భారత్‌లో ఉత్పత్తి అయ్యే అన్ని వాహనాలు బీఎస్-6 ఉద్గార ప్రమాణాలను కలిగి ఉండాలని ఇప్పటికే భారత సర్కారు నిర్దేశించింది. దీని అమలుపై ప్రత్యేక ఫోకస్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. గత వారమే ఈ దిశగా దిల్లీ సర్కారు కీలక ప్రకటన చేసింది. బీఎస్-6 ఉద్గార ప్రమాణాలు లేని వాహనాలకు నగరంలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చేది లేదని తేల్చి చెప్పింది. ఈ ఏడాది దీపావళి పండుగ జరిగినప్పటి నుంచి దిల్లీలో వాయు కాలుష్యం బాగా పెరిగిపోతున్న నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది.

అయితే దిల్లీలో ప్రజారవాణా వ్యవస్థ అంతంత మాత్రంగానే ఉంది. ఈ పరిస్థితుల్లో అక్కడ దీర్ఘకాలం పాటు వాహనాల రాకపోకలపై ఆంక్షలను అమలు చేయడం కష్టతరం అవుతుంది. 2023లో వెలువడిన కాగ్ నివేదిక ప్రకారం, నిర్దిష్ట ఉద్గార ప్రమాణాలు లేని దాదాపు లక్షకుపైగా వాహనాలకు కూడా దిల్లీలో పొల్యూషన్ కంట్రోల్ సర్టిఫికెట్లు మంజూరయ్యాయి. ఈ అంశాలపై దిల్లీ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది.

దిల్లీలో కాలుష్య కట్టడి కోసం చైనా చేసిన సూచనలు కాగితంపై బాగానే కనిపిస్తున్నాయి. కానీ వాటిని అమలు చేయడం అంత ఆషామాషీ విషయం కాదు. ఈ క్రమంలో చాలా సవాళ్లకు పరిష్కారాలను కనుగొనాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పటికిప్పుడు కాకపోయినా, కనీసం వచ్చే పదేళ్లలో దిల్లీలో గాలి నాణ్యతను పెంచే ప్రణాళికను భారత సర్కారు సిద్ధం చేసుకుంటే మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

