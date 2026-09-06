టీచర్ వినూత్న ఆలోచన- ఫేస్బుక్ వీడియోల ద్వారా రూ.కోటికిపైగా విరాళాలు- స్కూల్ రూపురేఖలు మొత్తం ఛేంజ్!
ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడి ఆలోచన పాఠశాల రూపురేఖలనే మార్చేసింది- పిల్లలకు సంబంధించిన వీడియోలు ఫేస్బుక్లో పోస్ట్- పాఠశాల బాగు కోసం భారీగా విరాళాలు ఇచ్చిన దాతలు
Published : September 6, 2026 at 7:53 PM IST
One Crore Donations To School : చాలామంది సోషల్ మీడియాను కేవలం కాలక్షేపం కోసం వాడుతుంటారు. కానీ కర్ణాటకలోని బెళగావికి చెందిన ఒక ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు సామాజిక మాధ్యమాన్ని ఒక వరంలా మలుచుకుని తన పాఠశాల రూపురేఖలనే మార్చేశారు. ఆయన విద్యార్థుల దైనందిన కార్యకలాపాలు, టాలెంట్కు సంబంధించిన వీడియోలు తీసి ఫేస్బుక్లో అప్లోడ్ చేసేవారు. ఆ పిల్లల ప్రతిభను గుర్తించిన అనేకమంది దాతలు ఇప్పటివరకు రూ. కోటికి పైగా విరాళాలను స్కూల్కు అందించారు. ఆ నిధులతో పాఠశాలలో అత్యాధునిక ప్రయోగశాలలు (లేబొరేటరీలు) నిర్మించారు. అలాగే క్యాంటీన్, స్వచ్ఛమైన తాగునీటి యూనిట్, డెస్క్లు, డిజిటల్ బోర్డ్, డిజిటల్ ల్యాబ్, ప్రొజెక్టర్లు, సౌండ్ సిస్టమ్, ఆడిటోరియం వంటి అధునాతన సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో ఈ ప్రభుత్వ పాఠశాల ఇప్పుడు ప్రైవేట్ స్కూల్స్కు పోటీనిస్తోంది.
అదంతా ఆయన చలవే!
బెళగావి జిల్లాలోని భూతరామనహట్టి గ్రామంలో ఉన్న ప్రభుత్వ కన్నడ ఉన్నత ప్రాథమిక పాఠశాల ఇంతలా అభివృద్ధి చెందడానికి కారణం బసవరాజ సుంగారి. ఆయన గత 17 ఏళ్లుగా అదే స్కూల్లో సైన్స్ టీచర్గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు రాకముందు ఈ పాఠశాల ఇలా ఉండేది కాదు. పాత గదులు, మౌళిక సదుపాయాల కొరతతో ఉండేది. విద్యార్థులు కూడా స్కూల్కు సరిగ్గా వచ్చేవారు కాదు. అలాగే అధునాతన సౌకర్యాలు ఊసే కాదు, తాగునీటి సదుపాయం కూడా లేదు. బసవరాజ సుంగారి ఈ పాఠశాలకు వచ్చిన తర్వాత మార్పు మొదలైంది. ఒక టీచర్ తలచుకుంటే పాఠశాలను ఎంతలా మార్చగలరో ఆయన నిరూపించారు. భూతరామనహట్టి ప్రభుత్వ కన్నడ ఉన్నత ప్రాథమిక పాఠశాలను రాష్ట్రానికే ఆదర్శంగా తీర్దిదిద్దారు.
బసవరాజ సుంగారి పిల్లలతో ప్రతిరోజూ ఏదో ఒక కృత్యాన్ని (యాక్టివిటీని) చేయించేవారు. విద్యార్థులతో పాటలు పాడించడం, నృత్యం చేయించడం, వ్యర్థాలతో కొత్త వస్తువులను తయారు చేయించడం వంటి కార్యక్రమాల ద్వారా పిల్లల ప్రతిభను వెలికితీసేవారు. వాటిని తన మొబైల్లో వీడియో తీసి ఫేస్బుక్లో అప్లోడ్ చేసేవారు. అందుకోసం ఆయన 2012లో 'నమ్మూర్ సర్కార్ షాలే భూతరామనహట్టి' పేరుతో ఒక ఫేస్బుక్ పేజీని ప్రారంభించారు. నాలుగు గోడల మధ్య ఉన్న పిల్లల ప్రతిభను బయటి ప్రపంచానికి పరిచయం చేయడానికి ఈ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ టీచర్కు ఒక వేదికగా మారింది. దీంతో దాతలు, విద్యాభిమానుల దృష్టి భూతరామనహట్టి పాఠశాల వైపు మళ్లింది. పాఠశాలకు అవసరమైన ఆర్థిక సహాయం అందించడానికి వారు ఒక్కొక్కరుగా ముందుకు వచ్చారు.
దాతలకు మేము ఎప్పటికీ కృతజ్ఞులమై ఉంటాం : బసవరాజ సుంగారి
ఫేస్బుక్లో తమ పాఠశాల, పిల్లల వీడియోలను చూసిన తర్వాత ఇప్పటివరకు తమ స్కూల్కు కోటి రూపాయలకు పైగా విరాళాలు అందాయని సైన్స్ టీచర్ బసవరాజ సుంగారి తెలిపారు. చాలా మంది దాతలు తమకు నేరుగా నగదు ఇవ్వలేదని, పాఠశాలకు అవసరమైన సౌకర్యాలను కల్పించారని పేర్కొన్నారు. రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్ అంబికా శింగే రూ. 11 లక్షలు, రాజలక్ష్మి చిల్డ్రన్స్ ఫౌండేషన్ రూ. 10 లక్షలు, డాక్టర్ పురుషోత్తం కులకర్ణి రూ. 7 లక్షలు విరాళంగా ఇచ్చారని వెల్లడించారు. వందలాది మంది దాతలు తమ శక్తిమేర సహాయం చేశారని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. వారికి తాము ఎప్పటికీ కృతజ్ఞులమై ఉంటామని అన్నారు.
"దాతల సహకారంతో పాఠశాలలో అత్యాధునిక ప్రయోగశాలలు (3), హైటెక్ మరుగుదొడ్లు, క్యాంటీన్, స్వచ్ఛమైన తాగునీటి యూనిట్, స్కూల్ బిల్డింగ్కు రంగులు, డిజిటల్ బోర్డ్, డిజిటల్ ల్యాబ్, ప్రొజెక్టర్లు, సౌండ్ సిస్టమ్, ఆడిటోరియం వంటి సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. మేము పిల్లలను కేవలం పుస్తకాలకే పరిమితం చేయకుండా వివిధ రకాల యాక్టివిటీస్లో పాల్గొనేలా చేశాం. ఎల్కేజీ, యూకేజీ నుంచి పదో తరగతి వరకు మొత్తం ఈ స్కూల్లో 492 మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. మొత్తం ఏడుగురు రెగ్యులర్ ఉపాధ్యాయులు, ఆరుగురు గెస్ట్ టీచర్స్ ఈ స్కూల్లో పనిచేస్తున్నారు. మా ఫేస్బుక్ పోస్ట్లు కేవలం లైక్లు, కామెంట్లకే పరిమితం కాకుండా దాతలను ఆకర్షించాయి. పాఠశాల అభివృద్ధికి సోషల్ మీడియాను ఎలా ఉపయోగించవచ్చో చెప్పడానికి మేము ఒక ఉత్తమ ఉదాహరణగా నిలిచాం. మా స్కూల్ అభివృద్ధిని గుర్తించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 'స్వాభిమాని పబ్లిక్ స్కూల్' అవార్డును ఇచ్చింది. ఆ అవార్డుతో పాటు రూ. 5 లక్షల నగదు బహుమతిని అందించింది" అని సుంగారి పేర్కొన్నారు.
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