రూపాయి పెట్టుబడి, 20 రెట్లు రాబడి - బ్రకోలి సాగుతో లక్షలు గడిస్తున్న అన్నదాతలు!
క్యాబేజీని వదిలి బ్రకోలి బాట పట్టిన రైతన్నలు - తక్కువ ఖర్చు, లాభాలు మాత్రం భారీగా - ఖంజాహర్పుర్ గ్రామం ఇప్పుడు 'బ్రకోలి విలేజ్'
Published : December 29, 2025 at 4:04 PM IST
Bihar Broccoli Village: బిహార్లోని ఓ మారుమూల పల్లె ఇప్పుడు 'బ్రకోలి విలేజ్'గా మారిపోయింది. అక్కడ పండే పంట, రైతుల జీవితాల్లో కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది. రూపాయి పెట్టుబడికి ఏకంగా 20 రెట్లు లాభం ఆర్జిస్తూ ఖంజాహర్పుర్ అన్నదాతలు లక్షాధికారులుగా మారుతున్నారు. స్థానికంగా దొరికే క్యాబేజీ, కాలిఫ్లవర్ను పక్కనపెట్టి, తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ దిగుబడినిచ్చే బ్రకోలి సాగుతో సరికొత్త విప్లవం సృష్టిస్తున్నారు. వందల ఎకరాల్లో ఈ పంటను సాగుచేస్తూ దేశానికే ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న ఆ గ్రామం సక్సెస్ స్టోరీ మీకోసం.
ఖంజాహర్పుర్, ఇప్పుడు 'బ్రకోలి' పుర్
బిహార్లోని గయా జిల్లాలో ఖంజాహర్పుర్ అనే చిన్న గ్రామం ఉంది. ఒకప్పుడు ఇక్కడ సాధారణ కూరగాయలే పండించేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ ఊరి జాతకమే మారిపోయింది. దానికి కారణం 'బ్రకోలి' సాగు. ఆ గ్రామంలోని సుమారు 100 మంది రైతులు ఇప్పుడు ఈ పంటనే సాగు చేస్తున్నారు. తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభాలు పొందుతున్నారు. గతంలో అక్కడ కాలిఫ్లవర్, క్యాబేజీ పండించేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఊరంతా బ్రకోలి పంటను పండిస్తున్నారు. పొరుగు గ్రామాల రైతులు కూడా ఇప్పుడు వీరి బాటలోనే నడుస్తున్నారు. అందుకే ఆ ఊరిని ఇప్పుడు స్థానికంగా 'బ్రకోలి విలేజ్' అని పిలుస్తున్నారు.
రూపాయికి 20 రూపాయల లాభం!
ఈ గ్రామంలో దాదాపు 100 ఎకరాల్లో బ్రకోలి సాగు చేస్తున్నారు. దీని లాభాల గురించి స్థానిక రైతు ఉమేశ్ కుమార్ చెప్పిన లెక్కలు ఆశ్చర్యం కలిగిస్తాయి. "ఒక్క బ్రకోలి పువ్వు ధర మార్కెట్లో రూ.20 నుంచి రూ.30 పలుకుతోంది. డిమాండ్ ఉన్నప్పుడు రూ.50 వరకు కూడా అమ్ముడవుతోంది. నేను 5 కట్టాల (భూమి కొలత) విస్తీర్ణంలో సాగు చేశాను. ఒక కట్టాలో సాగు చేస్తే సుమారు రూ.1,000 వరకు ఖర్చు అవుతుంది. కానీ లాభం మాత్రం కనీసం 20 రెట్లు వస్తుంది. ఒక కట్టాలో సుమారు 600 నుంచి 700 బ్రకోలి పువ్వులు వస్తాయి. వాటి బరువు 6 నుంచి 7 క్వింటాళ్లు ఉంటుంది. ఎకరాకు దాదాపు రూ.5 లక్షల నికర ఆదాయం గ్యారెంటీగా వస్తుంది. ఈ పంట మాలాంటి రైతులను లక్షాధికారులుగా మార్చింది" అని ఉమేశ్ కుమార్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
విదేశీయుల ద్వారా పరిచయం
ఈ మారుమూల గ్రామానికి బ్రకోలి సాగు ఎలా వచ్చిందో ఆసక్తికరమైన కథ ఉంది. గయా సమీపంలోని ప్రసిద్ధ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం బోధ్ గయ. అక్కడికి విదేశీ పర్యాటకులు ఎక్కువగా వస్తుంటారు. "అక్కడి బౌద్ధ ఆరామాల్లోని సన్యాసులు మొదట రైతులకు బ్రకోలి విత్తనాలు ఇచ్చారు. విదేశీయులు దీన్ని ఆహారంగా ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. మొదట్లో కేవలం బోధ్ గయలోని విదేశీయుల కోసమే రైతులు దీన్ని పండించేవారు. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది. దీని రుచి, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలిసి స్థానికులు కూడా ఎగబడి కొంటున్నారు. బిహార్ ప్రజలే కాకుండా ఝార్ఖండ్ వంటి పొరుగు రాష్ట్రాలకూ ఇక్కడి నుంచే ఎగుమతి అవుతోంది. డిమాండ్ ఎంత ఉందంటే, మేం పండించిన పంట సరిపోవడం లేదు" అని సంజయ్ కుమార్ అనే రైతు తెలిపారు. ఈ ఒక్క సీజన్లోనే దాదాపు రూ.1 కోటి టర్నోవర్ జరుగుతోందని రైతు నాయకుడు ఇంద్రదేవ్ వెల్లడించారు.
ఆరోగ్యానికి ఔషధం
మాన్పూర్ కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ అశోక్ కుమార్ దీని ప్రయోజనాలను వివరించారు. "ఇందులో ఫైబర్ (పీచు పదార్థం) 2.6 శాతం ఉంటుంది. విటమిన్ సి, కె, ఏ, బి కాంప్లెక్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని అద్భుతంగా పెంచుతుంది. జీర్ణశక్తిని మెరుగుపరుస్తుంది. బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. కంటి చూపును మెరుగుపరచడంతో పాటు క్యాన్సర్ వంటి వ్యాధుల ముప్పును తగ్గిస్తుంది. ఇందులో ఒమేగా-6 కూడా లభిస్తుంది" అని చెప్పారు.
జాగ్రత్తలు కూడా అవసరమే
అయితే దీన్ని మరీ ఎక్కువగా తింటే కొన్ని ఇబ్బందులు కూడా ఉన్నాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. అతిగా తింటే గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం, కడుపు నొప్పి వంటి సమస్యలు రావచ్చు. థైరాయిడ్ ఉన్నవారు దీన్ని తినే విషయంలో వైద్యుల సలహా తీసుకోవాలి. పాడైపోయిన బ్రకోలి తింటే అలర్జీలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. గర్భిణీలు, పాలిచ్చే తల్లులు కూడా దీన్ని మితంగా తీసుకోవాలి.
సాగు విధానం ఇలా
బ్రకోలి సాగు చాలా సులభం. దీనికి సంబంధించిన మెళకువలను వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు సూచించారు. ఈ పంట కేవలం 40 నుంచి 60 రోజుల్లోనే చేతికి వస్తుంది. చల్లని వాతావరణం దీనికి చాలా అనుకూలం. 12 నుంచి 20 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలో పంట బాగా పండుతుంది. గ్రీన్హౌస్లో అయితే ఏడాది పొడవునా సాగు చేయవచ్చు. ఇసుకతో కూడిన లోమ్ నేలలు దీనికి శ్రేయస్కరం. పొలంలో నీరు నిల్వ ఉండకూడదు. మురుగు నీటి పారుదల వ్యవస్థ బాగుండాలి. నీరు నిలిస్తే మొక్కలు కుళ్లిపోతాయి. ఎకరాకు 20 నుంచి 25 టన్నుల పశువుల ఎరువు వాడాలి. సేంద్రియ ఎరువులు వాడితే ఆరోగ్యం, దిగుబడి రెండూ బాగుంటాయి. మొక్కల మధ్య 45-60 సెం.మీ దూరం ఉండాలి. ఆకులు వెడల్పుగా పెరుగుతాయి కాబట్టి వరుసల మధ్య 60 సెం.మీ దూరం పాటించాలి.
ఇటలీలో పుట్టిన ఈ పంట, ఇప్పుడు భారతీయ రైతులకు కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది. హిమాచల్ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, జమ్మూకశ్మీర్, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, గుజరాత్, ఉత్తరప్రదేశ్, ఝార్ఖండ్, మధ్యప్రదేశ్, బిహార్ వంటి రాష్ట్రాల్లో దీని సాగు విస్తృతంగా సాగుతోంది.
