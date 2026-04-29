ఉత్తర భారతదేశ నాస్తికుడు శబరిమల ఆలయంలోకి ప్రవేశ హక్కును ఎలా పొందగలడు? : సుప్రీంకోర్టు
ఆలయ ప్రవేశ హక్కుకు సంబంధించిన అంశంపై నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు, ఆ హక్కును కోరుతున్నది భక్తుడా లేదా నాస్తికుడా అనే విషయాన్ని కూడా పరిశీలించాల్సి ఉంటుందని వ్యాఖ్య
Published : April 29, 2026 at 3:49 PM IST
Supreme Court on Sabarimala Issue : ఉత్తర భారతదేశంలోని నాస్తికుడు శబరిమల ఆలయంలోకి ప్రవేశ హక్కును ఎలా పొందగలడని సుప్రీంకోర్టు బుధవారం ప్రశ్నించింది. ఆలయ ప్రవేశ హక్కుకు సంబంధించిన అంశంపై నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు, ఆ హక్కును కోరుతున్నది భక్తుడా లేదా నాస్తికుడా అనే విషయాన్ని కూడా పరిశీలించాల్సి ఉంటుందని చెప్పింది. కేరళలోని శబరిమల ఆలయం సహా పలు మతపరమైన ప్రదేశాల్లో మహిళలపై వివక్షకు సంబంధించిన పిటిషన్లపై విచారణ సందర్భంగా తొమ్మిది మందితో కూడిన రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఈ ధర్మాసనంలో భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజేఐ) జస్టిస్ సూర్యకాంత్తో పాటు జస్టిస్లు బి.వి. నాగారత్న, జస్టిస్ ఎం.ఎం. సుందరేశ్, జస్టిస్ అహ్సనుద్దీన్ అమానుల్లా, జస్టిస్ అరవింద్ కుమార్, జస్టిస్ అగస్టిన్ జార్జ్ మసిహ్, జస్టిస్ ప్రసన్న బి. వరలే, జస్టిస్ ఆర్. మహాదేవన్, జస్టిస్ జోయ్మాల్య బాగ్చీ ఉన్నారు.
2018 నాటి సుప్రీం తీర్పును సమర్థిస్తున్న బిందు అమ్మిని, కనకదుర్గ అనే ఇద్దరు మహిళల తరఫున హాజరైన సీనియర్ న్యాయవాది ఇందిరా జైసింగ్, పిటిషనర్లలో ఒకరు షెడ్యూల్డ్ కులానికి చెందిన మహిళ అని, ఆమెను ఆలయ సందర్శన నుంచి నిరోధించడం రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 17 (అంటరానితనం నిర్మూలన)ను ఉల్లంఘించడమే అవుతుందని వాదించారు. కులరహిత హిందువులు శబరిమలలోకి ప్రవేశించవచ్చని, కానీ మహిళలు ప్రవేశించలేరని చెబుతున్నారని వాదించారు. కానీ, ఆర్టికల్ 17 కారణంగా కులంతో సంబంధం లేకుండా పురుషులందరూ ప్రవేశించవచ్చని ఆమె కోర్టుకు చెప్పారు. పిటిషన్దారులు షెడ్యూల్డ్ కులానికి చెందినది కావడం వల్ల నిరోధించలేదని, కానీ ఆమె 10 నుంచి 50 సంవత్సరాల వయస్సు వర్గానికి చెందినది కావడం వల్లే అడ్డుకున్నారని విన్నవించారు. ఆలయంలోకి ప్రవేశించి ఆరాధించే హక్కు, రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 25(1) ప్రకారం ఒక ప్రాథమిక హక్కు అని పేర్కొన్నారు. 2018 నాటి తీర్పు వెలువడిన తర్వాతే ఇద్దరు మహిళలు ఆలయానికి వెళ్లారని ఆమె గుర్తు చేశారు.
"ఈ కాలంలో ఒక మహిళ హోదా ఏమిటి? ఇది అత్యంత సృజనాత్మకమైన, అత్యంత సంతానోత్పత్తి కలిగిన కాలం కాదా? మీరు నన్ను సగం జీవితం గడపమని చెప్పలేరు. 10 నుంచి 50 ఏళ్ల మధ్య జీవించడాన్ని మానేసి, కేవలం 10 ఏళ్ల లోపు లేదా 50 ఏళ్ల తర్వాత మాత్రమే జీవించమంటే అది తీవ్రమైన వంచనకు దారితీస్తుంది. వారు బయటకు వచ్చినప్పుడు, కొందరు సంఘ్ నాయకులు 'శుద్ధీకరణ' (పవిత్రీకరణ) గురించి మాట్లాడారు. నేను ఈ కోర్టులో ఒక పిటిషన్ దాఖలు చేశాను. ఆ సమయంలో తీర్పు పూర్తి స్థాయిలో అమలులో ఉంది. ఆలయం పైకి ఎక్కి 'దర్శనం' చేసుకోగలిగిన ఇద్దరు మహిళలు వీరే. అప్పటి నుంచి మరెవరూ దీనిని సాధించలేదు ఎందుకు? ఎందుకంటే ప్రభుత్వం వారికి సహకరించలేదు. పైకి వెళ్లడానికి రక్షణ కల్పించడానికి వారు నిరాకరించారు. నేను ఈ కోర్టులో ఒక పిటిషన్ దాఖలు చేసి, అందులో ఆ మహిళలు ఎవరు, వారు భక్తులేనా, వారు ఏ రాష్ట్రానికి చెందినవారు అనే విషయాలతో సహా అన్ని వాస్తవాలను రికార్డులో ఉంచాను" అని న్యాయవాది జైసింగ్ తెలిపారు.
ఈ క్రమంలోనే స్పందించిన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బీవీ నాగరత్న కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "ఈ హక్కును ఎవరు కోరుతున్నారు? ఒక భక్తురాలు ఈ హక్కును కోరుతున్నారా? లేక ఎవరి ప్రేరణతోనో ఒక భక్తురాలు కాని వ్యక్తి దీనిని కోరుతున్నారా? ఈ ఆలయంతో ఎటువంటి సంబంధం లేని ఒక వ్యక్తి ఉత్తర భారతదేశంలో ఎక్కడో ఉన్నారు. ఈ ఆలయం దక్షిణ భారతదేశంలో ఉంది. ఇలాంటి సమయంలో ప్రవేశ హక్కును కోరడం అనే అంశాన్ని కూడా మనం పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది" అని అన్నారు.
2018 సెప్టెంబర్లో 4:1 మెజారిటీ తీర్పుతో 10 నుంచి 50 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల మహిళలు శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయంలోకి ప్రవేశించకుండా నిరోధిస్తున్న నిషేధాన్ని సుప్రీం కోర్టు ఎత్తివేసింది. శతాబ్దాల నాటి ఈ హిందూ మత ఆచారం చట్టవిరుద్ధం, రాజ్యాంగ విరుద్ధం అని ఐదుగురు న్యాయమూర్తుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం పేర్కొంది.