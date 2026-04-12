బంగాల్ ఎన్నికల ఫలితాన్ని డిసైడ్ చేసే స్థానాలివే! మరి హాట్ సీట్లలో గెలుపెవరిదో?
బంగాల్ ఎన్నికల్లో కీలకంగా మారిన 65- 70 సీట్లు- ఈ అసెంబ్లీ స్థానాలన్నీ 11 జిల్లాల పరిధిలోనే- 2021లో వీటిలో 1,000 - 8,000 ఓట్ల తేడాతోనే గెలుపోటములు
Published : April 12, 2026 at 7:35 PM IST
West Bengal Election 2026 : బంగాల్లో మొత్తం 294 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉన్నప్పటికీ, ఎన్నికల ఫలితాన్ని 65 నుంచి 70 సీట్లే డిసైడ్ చేయనున్నాయి. 2021 ఎన్నికల్లో అతి స్వల్ప ఆధిక్యాలు వచ్చిన స్థానాలు, ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియలో భారీగా ఓటర్ల పేర్ల తొలగింపు జరిగిన సీట్లు అత్యంత కీలకంగా మారనున్నాయి. రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వాన్ని ఎవరు ఏర్పాటు చేస్తారు అనేది 11 జిల్లాల్లోని ఈ 70 స్థానాలే నిర్ణయించనున్నాయి. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) అధినేత్రి, సీఎం మమతా బెనర్జీ పోటీచేసే భవానీపుర్, బీజేపీ కీలక నేత సువేందు అధికారి పోటీచేసే నందిగ్రామ్ కూడా ఈ సీట్ల జాబితాలో ఉన్నాయి. 2021 పోల్స్లో ఈ 70 సీట్లలో అభ్యర్ధులు 1,000 నుంచి 8,000 ఓట్ల స్వల్ప తేడాతో అతి కష్టం మీద గెలిచారు. చివరకు 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లోనూ ఈ అసెంబ్లీ సీట్లలో ఓట్ల ఆధిక్యం సగటున 8,000 నుంచి 15,000 ఓట్లకే పరిమితమైంది. తాజాగా ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో ఈ స్థానాల్లో గత ఎన్నికల మెజారిటీ ఓట్లను మించిన రేంజులో ఓటర్ల పేర్లు డిలీట్ అయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో కీలకమైన 65 నుంచి 70 సీట్లలో ఎలాంటి ఫలితాలు వస్తాయి? అత్యధికంగా ఓటర్ల పేర్లు గల్లంతైన స్థానాలేవి? ఈ పరిణామాలు టీఎంసీ, బీజేపీలలో ఎవరికి కలిసొస్తాయి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఆ సీట్లలో బీజేపీ vs టీఎంసీ
2021 బంగాల్ ఎన్నికల్లో టీఎంసీ 213 అసెంబ్లీ సీట్లు సాధించి అధికార పీఠాన్ని కైవసం చేసుకుంది. బీజేపీ 77 సీట్లతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ఈ ఎన్నికల్లో టీఎంసీ అంతకంటే ఎక్కువ సీట్లను సాధిస్తుందని సీఎం మమతా బెనర్జీ విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈసారి బీజేపీ 170కిపైగా సీట్లను సాధిస్తుందని పార్టీ అగ్రనేత, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా ధీమాగా చెబుతున్నారు. 2021 ఎన్నికల్లో స్వల్ప తేడాతో అభ్యర్ధులు గెల్చిన సీట్లు, ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో ఓటర్ల పేర్ల తొలగింపు భారీగా జరిగిన సీట్లపై ఈ రెండు పార్టీలు ప్రత్యేక ఫోకస్ పెడుతున్నాయి. సర్వశక్తులతో ఆయాచోట్ల హోరాహోరీగా తలపడుతున్నాయి. ఉత్తర 24 పరగణాలలోని మతువా ప్రాంతం, మైనారిటీలు అధికంగా ఉన్న ముర్షిదాబాద్, మాల్దా వంటి ప్రాంతాల్లోని అసెంబ్లీ సీట్లలో రసవత్తర పోరు జరుగుతోంది.
27.16 లక్షల ఓటర్ల పేర్ల తొలగింపు
ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ ద్వారా ఏప్రిల్ 7 వరకు బంగాల్ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 90.83 లక్షలకుపైగా ఓటర్ల పేర్లను తొలగించారు. ఇది 2025 అక్టోబర్లో ఎన్నికల సంఘం గుర్తించిన ఓటర్లలో దాదాపు 11.85 శాతానికి సమానం. వీటిలో దాదాపు 27.16 లక్షల ఓటర్ల పేర్ల తొలగింపులు కేవలం అడ్ జుడికేషన్ (న్యాయ పరిశీలన) కేటగిరీ నుంచే వచ్చాయి. అనుమానాస్పదంగా ఉన్న, సరైన పత్రాలు లేని దాదాపు 60 లక్షల మంది ఓటర్ల పేర్లను అడ్ జుడికేషన్ అనే ప్రత్యేక కేటగిరీ కింద ఉంచారు. న్యాయ అధికారులు ఈ 60 లక్షల మంది దరఖాస్తులను, పత్రాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. న్యాయ పరిశీలన పూర్తయిన తర్వాత, సుమారు 32.68 లక్షల మందిని అర్హులైన ఓటర్లుగా గుర్తించి ఓటర్ల జాబితాలో కొనసాగించారు. కానీ, మిగిలిన 27.16 లక్షల మంది ఓటర్ల పత్రాలు చెల్లుబాటు కాకపోవడంతో లేదా అనర్హులుగా తేలడంతో వారి పేర్లను ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగించారు.
ఎస్ఐఆర్తో ప్రభావితమైన 70 సీట్లు
ఓటర్ల పేర్ల తొలగింపుల్లో ఎక్కువ భాగం బంగాల్లోని 11 జిల్లాల్లో ఉన్న 70 అసెంబ్లీ స్థానాల పరిధిలో జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. వీటిలో 25 స్థానాలు కోల్కతా మహానగరం, దాన్ని ఆనుకొని ఉన్న ఉత్తర 24 పరగణాలు, హావ్డా, హుగ్లీ జిల్లాల పరిధిలోనే ఉండటం గమనార్హం. మిగిలిన అసెంబ్లీ స్థానాలు ముర్షిదాబాద్, మాల్దా, బంకురా, పురూలియా జిల్లాలతో పాటు రెండు బర్ధమాన్ జిల్లాలు, రెండు మేదినీపుర్ జిల్లాల పరిధిలో ఉన్నాయి. ఒక్క ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లాలోనే 13 సీట్లు, ముర్షిదాబాద్ జిల్లాలో 10 సీట్లు, బంకురా, పురూలియా జిల్లాల్లో 9 సీట్లు, హావ్ఢా, హుగ్లీ జిల్లాల్లో 8 సీట్లు, రెండు మేదినీపుర్, రెండు బర్ధమాన్ జిల్లాల్లో మరో 8 సీట్లు ఉన్నాయి.
2021లో స్వల్ప తేడాతో వచ్చిన ఫలితాలివీ!
- 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 8,000లోపు ఓట్ల తేడాతో ఫలితాన్ని నిర్ణయించిన 57 స్థానాల్లో 29 టీఎంసీ, 28 బీజేపీ గెల్చుకున్నాయి.
- 3,000లోపు ఓట్ల తేడాతో ఫలితాన్ని నిర్ణయించిన 19 సీట్లలో బీజేపీ 12, టీఎంసీ 7 కైవసం చేసుకున్నాయి.
- పశ్చిమ బర్ధమాన్లోని కుల్టీ స్థానాన్ని బీజేపీ కేవలం 679 ఓట్ల తేడాతో గెల్చుకుంది.
- దంతన్ స్థానంలో 623 ఓట్ల తేడాతో, ఘటల్లో 966 ఓట్ల తేడాతో, బంకురాలో 1,468 ఓట్ల తేడాతో ఎన్నికల ఫలితం తేలింది.
- నందిగ్రామ్లో మమతా బెనర్జీపై సువేందు అధికారి 1,956 ఓట్ల తేడాతో గెలిచారు.
భారీగా ఓటర్ల తొలగింపు- కీలక జిల్లాలు, స్థానాల్లో ఎంతెంత?
- టీఎంసీ అత్యంత బలంగా ఉన్న జిల్లా ముర్షిదాబాద్. ఇక్కడ అత్యధికంగా 4.55 లక్షల ఓటర్ల పేర్లను తొలగించారు. ఇంతకుముందు జరిగిన తొలగింపులనూ కలుపుకుంటే, ఈ జిల్లాలోని ఓటర్ల సంఖ్య దాదాపు 7.49 లక్షల మేర తగ్గిపోయింది.
- ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లాలో రెండు విడతల్లో కలుపుకొని 12.6 లక్షల ఓటర్ల పేర్లను తొలగించారు. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో భాగంగా ఈ జిల్లాలో న్యాయ పరిశీలన జాబితాలో ఉంచిన పేర్లలో 55 శాతానికిపైగా తొలగింపునకు గురయ్యాయి.
- నదియా జిల్లాలో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో భాగంగా న్యాయ పరిశీలన జాబితాలో ఉంచిన పేర్లలో దాదాపు 78 శాతం తొలగింపునకు గురయ్యాయి.
- మాల్దా జిల్లాలో 4.59 లక్షల ఓటర్ల పేర్లు తొలగిపోయాయి.
- దక్షిణ 24 పరగణాల జిల్లాలో 10.91 లక్షలకుపైగా ఓటర్ల పేర్లను తొలగించారు.
- ఒక్క కోల్కతా పరిధిలోనే దాదాపు 6.97 లక్షల ఓటర్ల పేర్లను తొలగించారు. కోల్కతా మహానగరం పరిధిలో 16 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉన్నాయి. అయితే కేవలం బెలేఘాట, భవానీపుర్ స్థానాల్లో మాత్రమే గత గెలుపు మెజారిటీ కంటే తక్కువగా ఓట్ల తొలగింపులు జరిగాయి. మిగతా అన్ని నియోజకవర్గాల్లో తొలగించిన ఓటర్ల పేర్ల సంఖ్య అనేది గత ఎన్నికల గెలుపు మార్జిన్లను మించిపోయింది.
- బీజేపీ కీలక నేత, రాష్ట్ర విపక్ష నేత సువేందు అధికారి సిట్టింగ్ అసెంబ్లీ స్థానం నందిగ్రామ్లో 14,462 ఓటర్ల పేర్లను తొలగించారు. నందిగ్రామ్లో మమతా బెనర్జీపై సువేందు 1,956 ఓట్ల తేడాతో గెలిచారు. అంటే మమత ఓడిపోయిన ఓట్ల తేడా కంటే 7 రెట్లు ఎక్కువ ఓట్లు డిలీట్ అయ్యాయి.
- టీఎంసీ అధినేత్రి, సీఎం మమతా బెనర్జీ సిట్టింగ్ అసెంబ్లీ స్థానం భవానీపుర్లో న్యాయ పరిశీలనలో ఉంచిన 3,893 పేర్లు సహా మొత్తం 51,005 మంది ఓటర్ల పేర్లను తొలగించారు. 2021లో తొలుత ఈ స్థానం నుంచి టీఎంసీ అభ్యర్ధి 29,000 ఓట్ల తేడాతో గెలిచారు. కొన్ని నెలలకే ఇక్కడ జరిగిన బైపోల్లో టీఎంసీ తరఫున మమతా బెనర్జీ పోటీ చేయగా దాదాపు 58,000 ఓట్ల మెజారిటీ వచ్చింది. ఇంచుమించుగా ఈ మెజారిటీ రేంజులోనే ఓట్ల తొలగింపులు జరగడం గమనార్హం.
- కుల్టీ అసెంబ్లీ స్థానంలో దాదాపు 38,000 ఓటర్ల పేర్లను తొలగించారు. 2021లో ఇక్కడ గెలిచిన అభ్యర్థి సాధించిన మెజారిటీ కంటే ఇది 50 రెట్లు ఎక్కువ.
- బోంగావ్ సౌత్లో అసెంబ్లీ స్థానంలో 2021లో బీజేపీ సుమారు 2,000 ఓట్ల తేడాతో గెలిచింది. ఈ స్థానంలో తాజాగా దాదాపు 7,000 ఓటర్ల పేర్లను తొలగించారు.
- 2021లో కళ్యాణి స్థానంలో బీజేపీ సుమారు 2,000 ఓట్ల తేడాతో గెలిచింది. ఈ స్థానంలో దాదాపు 9,000 ఓటర్ల పేర్లను తొలగించారు.
- 2021లో దిన్హాట అసెంబ్లీ స్థానంలో బీజేపీకి చెందిన నిసిత్ ప్రమణిక్, టీఎంసీకి చెందిన ఉదయన్ గుహాను కేవలం 57 ఓట్ల తేడాతో ఓడించారు. కొన్ని నెలల తర్వాత అక్కడ జరిగిన ఉప ఎన్నికలో ఉదయన్ గుహా ఏకంగా 1.64 లక్షల ఓట్ల మెజారిటీతో మళ్లీ గెలిచారు.
రాజకీయ సున్నితత్వం కలిగిన 44 స్థానాలు
బంగాల్లో ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్)కు సంబంధించిన న్యాయ పరిశీలన ప్రక్రియ ప్రారంభం కావడానికి ముందు కూడా ఈ విధమైన పరిస్థితే కనిపించింది. అప్పట్లో 111 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో న్యాయ పరిశీలనలో ఉన్న ఓటర్ల పేర్ల సంఖ్య అనేది, 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఆయా నియోజకవర్గాల్లో వచ్చిన మెజారిటీ ఓట్ల సంఖ్యను మించిపోయింది. ఎస్ఐఆర్ ఓటర్ల న్యాయ పరిశీలన ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక కూడా, దాదాపు 120 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో తొలగించిన ఓటర్ల పేర్ల సంఖ్య అనేది, లోక్సభ ఎన్నికల గెలుపు మార్జిన్లను మించిన రేంజులోనే కొనసాగింది. ప్రత్యేకించి వీటిలోని 44 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో 2021లో గెలిచిన అభ్యర్థి మెజారిటీ ఓట్ల కంటే తొలగింపునకు గురైన ఓటర్ల పేర్లే చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నాయి.
ప్రస్తుతం ఈ సున్నితమైన సీట్లలో 24 టీఎంసీ, 20 బీజేపీ చేతుల్లో ఉన్నాయి. అత్యంత రాజకీయ సున్నితత్వం కలిగిన ఈ అసెంబ్లీ సీట్లను జిల్లాలవారీగా చూస్తే, పూర్వ, పశ్చిమ బర్ధమాన్, నాదియా జిల్లాల్లో 5 చొప్పున ఉన్నాయి. ఉత్తర 24 పరగణాలు, పశ్చిమ మేదినీపుర్ జిల్లాల్లో4 చొప్పున, కూచ్ బెహార్, దక్షిణ దినాజ్పుర్, ముర్షిదాబాద్ జిల్లాల్లో 3 చొప్పున, పూర్బ మేదినీపుర్, హౌరాలో 2 చొప్పున ఉన్నాయి.
ఫలితం తారుమారయ్యే ఛాన్స్
ఓటర్ల పేర్ల తొలగింపులు భారీగా జరిగిన స్థానాలు, గత ఎన్నికల్లో స్వల్ప మెజారిటీ వచ్చిన స్థానాలపై ఇప్పుడు టీఎంసీ, బీజేపీ ప్రత్యేక ఫోకస్ పెట్టాయి. ఈ సున్నితమైన స్థానాలకు అధికార పీఠాన్ని డిసైడ్ చేసే శక్తి ఉందని అన్ని పార్టీలు ఇప్పటికే గుర్తించాయి. ప్రస్తుత రాజకీయ, ఓటరు జాబితా సమీకరణాల ప్రకారం పోలింగ్ సరళిలో కనీసం ఒక్క శాతం మార్పు వచ్చినా ఈ సున్నితమైన సీట్లలో దాదాపు 15 చోట్ల ఫలితం తారుమారు అవుతుందని పరిశీలకులు అంటున్నారు. ఒకవేళ పోలింగ్ సరళిలో రెండు శాతం మార్పు వస్తే, 20కిపైగా సీట్లలో ఫలితం మారిపోతుందని వారు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ 65 హాట్ సీట్లలో ఎలాంటి ఫలితం వస్తుంది? అంతిమంగా బంగాల్ అధికార పీఠం ఎవరి చేతికి చిక్కుతుంది? అనేది తెలియాలంటే ఇంకొన్ని వారాలు వేచిచూడాల్సిందే.