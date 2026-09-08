ఆధార్ లేదని చికిత్స చేయని డాక్టర్లు- ఆసుపత్రి గేటు వద్దే వృద్ధురాలి మృతి!
తీవ్ర ఛాతి నొప్పితో ఆసుపత్రికి వచ్చిన 60 ఏళ్ల వృద్ధురాలు- ఆధార్ కార్డు లేదంటూ అడ్మిషన్ నిరాకరించారని కుటుంబం ఆరోపణ- కార్డు తీసుకొచ్చేందుకు వెళ్తుండగా ఆసుపత్రి గేటు వద్దే కుప్పకూలిన వైనం
Published : September 8, 2026 at 4:43 PM IST
Hospital Refused Patient No Aadhar : ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం కారణంగా ఓ వృద్ధురాలు ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. తీవ్రమైన ఛాతి నొప్పితో ఆసుపత్రికి వచ్చిన 60 ఏళ్ల మహిళను ఆధార్ కార్డు లేదన్న కారణంతో చేర్చుకోలేదని ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపించారు. రోగి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని, ముందుగా చికిత్స ప్రారంభిస్తే, తాను ఇంటికి వెళ్లి ఆధార్ కార్డు తీసుకొస్తానని బాధితురాలి సోదరి వేడుకున్నా సిబ్బంది అంగీకరించలేదు. చివరకు ఆధార్ కార్డు కోసం ఆసుపత్రి నుంచి బయటకు వచ్చిన వృద్ధురాలు, గేటు వద్దే కుప్పకూలి మృతి చెందింది. అయితే ఈ ఘటనపై ఆసుపత్రి సిబ్బంది స్పందన మరోలా ఉంది. ఈ దారుణమైన ఘటన బంగాల్లోని ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.
స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లాలోని బొంగావ్లోని పెట్రాపోల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కలియాని ఖేడాపారా గ్రామానికి చెందిన రేణు సర్కార్కు 60 ఏళ్లు. ఆమె భర్త కొన్నేళ్ల క్రితమే మరణించారు. సంతానం లేకపోవడంతో రేణు ఒంటరిగానే జీవిస్తున్నారు. గత కొంతకాలంగా ఆమె ఛాతి నొప్పితో బాధపడుతున్నారు. దాంతో ఆమె ఓ ప్రైవేట్ వైద్యుడు సూచించిన మందులను వాడారు. ఆ మందులు తీసుకున్న తర్వాత కొంతకాలం నొప్పి తగ్గినప్పటికీ, తాజాగా అది మరింత తీవ్రంగా మారింది. సోమవారం మధ్యాహ్నం ఛాతి నొప్పి ఎక్కువ కావడంతో ఆమె పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా మారింది.
సోదరి ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు
రేణు ఆరోగ్యం గురించి తెలుసుకున్న ఆమె సోదరి సరస్వతి సర్కార్ మరో గ్రామం నుంచి తనను చూసేందుకు వచ్చారు. పరిస్థితి బాగోలేకపోవడంతో అదే రోజు సాయంత్రం రేణును బొంగావ్ సబ్ డివిజనల్ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లానని సరస్వతి అన్నారు. అక్కడ వైద్యులు ప్రాథమికంగా పరీక్షించి, రేణును ఆసుపత్రిలో చేర్చాలని సూచించినట్లు తెలిపారు. అడ్మిషన్ ప్రక్రియ కోసం పై అంతస్తులోని వార్డుకు వెళ్లాలని చెప్పినట్లు పేర్కొన్నారు. దీంతో రేణును తీసుకుని సరస్వతి అక్కడికి వెళ్లారని అన్నారు. అయితే అడ్మిషన్ ప్రక్రియలో భాగంగా ఆరోగ్య సిబ్బంది రేణు సర్కార్ ఆధార్ కార్డును అడిగారని తెలిపారు. తొందరలో ఇంటి నుంచి బయలుదేరేటప్పుడు ఆధార్ కార్డు తీసుకురావడం మర్చిపోయామని ఆమె ఆసుపత్రి సిబ్బందికి చెపినట్లు స్పష్టం చేశారు.
కానీ ఆధార్ కార్డు లేకుండా రోగిని ఆసుపత్రిలో చేర్చుకోలేమని వైద్యులు, నర్సులు చెప్పారని ఆమె ఆరోపించారు. ఆ సమయంలో రేణు తీవ్ర ఛాతి నొప్పితో బాధపడుతున్నారని సరస్వతి తెలిపారు. రోగి పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకుని వెంటనే చికిత్స ప్రారంభించాలని ఆమె వైద్య సిబ్బందిని కోరారని అన్నారు. అయినా ఆసుపత్రి సిబ్బంది అంగీకరించకపోవడంతో చివరకు సోదరితో కలిసి ఆధార్ కార్డు తీసుకురావడానికి ఆసుపత్రి నుంచి బయటకు వచ్చారని సరస్వతి తెలిపారు.
కార్డు కోసం వెళ్తుండగా
అయితే కొద్దిదూరం వెళ్లగానే రేణు ఛాతి నొప్పి మరింత తీవ్రంగా మారిందని సరస్వతి అన్నారు. ఆసుపత్రి ప్రధాన గేటు వద్దకు చేరుకునే సమయానికి రేణు రోడ్డుపై కుప్పకూలిపోయారని చెప్పారు. కొద్దిసేపు నొప్పితో విలవిలలాడిన అనంతరం ఆమె కదలిక లేకుండా పోయారని అన్నారు. దీంతో వెంటనే కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను తిరిగి ఆసుపత్రిలోకి తీసుకెళ్లారని తెలిపారు. అక్కడ వైద్యులు పరీక్షించి, అప్పటికే ఆమె మృతి చెందినట్లు నిర్ధారించారని సరస్వతి వెల్లడించారు. ఈ ఘటనపై సరస్వతి తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
"నేను చాలా కాలంగా ఆసుపత్రికి వెళ్లలేదు. ఆసుపత్రిలో చేరడానికి ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరి అనే నిబంధన గురించి నాకు తెలియదు. తీవ్రమైన గుండె నొప్పితో నా సోదరి విలవిలలాడుతున్నప్పటికీ, ఆధార్ కార్డు లేదన్న కారణంతో వైద్యులు ఆమెను చేర్చుకోవడానికి నిరాకరించారు. కార్డు తీసుకురావడానికి ఇంటికి వెళ్తుండగా ఆసుపత్రి గేటు బయటే ఆమె కుప్పకూలిపోయింది. మేము తిరిగి ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లినా అప్పటికే ఆమె మరణించిందని వైద్యులు చెప్పారు."
- సరస్వతి సర్కార్, రేణు సర్కార్ సోదరి
'ఆధార్ లేకున్నా చికిత్స ఇవ్వాలి'
ఈ ఘటనపై ఆసుపత్రి అత్యవసర విభాగంలో విధుల్లో ఉన్న డాక్టర్ గౌరీ మోండల్ మాత్రం భిన్నంగా స్పందించారు. రేణు సర్కార్ను ఆసుపత్రిలో చేర్చుకోవాలని నిర్ణయం తీసుకున్నామని ఆమె తెలిపారు. బెడ్ కేటాయింపు కోసం రోగిని పై అంతస్తుకు పంపించామని చెప్పారు. అయితే అక్కడ ఆమెను ఎందుకు చేర్చుకోలేదో తనకు తెలియదని డాక్టర్ గౌరీ మోండల్ పేర్కొన్నారు. రోగి దగ్గర ఆధార్ కార్డు లేకపోయినా చికిత్స ప్రారంభించాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు. ఆధార్ కార్డును తర్వాత సమర్పించే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. రోగిని అడ్మిట్ చేయకుండా ఎందుకు వెనక్కి పంపారో తెలుసుకుని, ఈ ఘటనపై విచారణ జరుపుతామని చెప్పారు. అలాగే ఆసుపత్రి వద్ద చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న బొంగావ్ పోలీస్ స్టేషన్ సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకున్నారు. ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలను సేకరించారు. ఆధార్ కార్డు సమస్య కారణంగా అత్యవసర వైద్యం అవసరమైన రోగిని వెనక్కి పంపించారనే ఆరోపణలపై విచారణ ప్రారంభించారు.
దేశంలో 26.7 కోట్ల మంది పొగాకు బానిసలు- అత్యధికంగా వాడుతున్నది ఏ రాష్ట్ర ప్రజలంటే?
వాణిజ్యం నుంచి ఏఐ వరకు బిగ్ ఫోకస్- బ్రిక్స్లో భారత్ కొత్త అజెండా