'హాస్పిటల్ మ్యాన్'- పేదల ఆకలి తీర్చే ఆత్మబంధువు - రోజూ వందలాది రోగుల కుటుంబీకులకు అన్నదానం
'హాస్పిటల్ మ్యాన్'గా మారిన కారు డ్రైవర్- ఆదాయంలో కొంతభాగంతో పేదలకు సేవ- ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లోని రోగుల కుటుంబీకులకు భోజనం ఫ్రీ
Published : November 17, 2025 at 10:56 PM IST
Hospital Man Special Story : అద్భుత శక్తులు కలిగిన 'సూపర్ మ్యాన్'ను మనం సినిమాలు, సీరియళ్లలో చూశాం. మానవత్వంతో ఎంతో మంది మనసులు గెలుచుకుంటూ, వారి ఆశీర్వాదాలు అందుకుంటున్న 'హాస్పిటల్ మ్యాన్' గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం. ఇంతకీ ఓ సాధారణ కారు డ్రైవర్ 'హాస్పిటల్ మ్యాన్'గా ఎలా మారాడు? రోజూ వందలాది మంది ఆకలిని ఎలా తీర్చగలుగుతున్నాడు? ఈ బిజీ ప్రపంచంలోనూ మానవత్వపు రాయబారిగా ఎలా నిలువగలుగుతున్నాడు? అనేది ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
రోగుల కుటుంబీకుల ఆకలి కేకలు
పార్థ కర్ చౌదరి ఒక సాధారణ కారు డ్రైవర్. బంగాల్ రాష్ట్రం కోల్కతా నగరంలోని కాళీఘాట్ ఏరియాలో ఉంటాడు. అది 2016 సంవత్సరం. ఆ సమయానికి పార్థ కర్ చౌదరి వయసు 46 ఏళ్లు. అకస్మాత్తుగా ఆయన ఆరోగ్యం దెబ్బతింది. దీంతో నగరంలోని ఎస్ఎస్కేఎం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో పార్థ కర్ చౌదరిని చేర్పించారు. ఆస్పత్రి తెల్లటి గోడలు, క్రిమిసంహారక మందుల వాసనల మధ్య రోగుల కుటుంబాలు పడే బాధలను సమీపం నుంచి ఆయన కళ్లారా చూసి చలించిపోయారు. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో రోగులకు ఉచితంగా చికిత్సతో పాటు ఆహారం లభిస్తున్నప్పటికీ, రోగి కుటుంబీకులు పడుతున్న అవస్థలు పార్థను ఆవేదనకు గురిచేశాయి. ఆస్పత్రి ఇచ్చే ఉచిత ఆహారాన్ని రోగులు, రోగుల కుటుంబీకులు చెరి సగం పంచుకొని తినేవారు. తమ ఖాళీ కడుపును నింపుకునేందుకు నీళ్లు తాగేవారు. హోటళ్లలో భోజనాలు కొనేందుకు డబ్బుల్లేక ఎంతోమంది రోగుల కుటుంబాలు ఇలాగే చేసేవి. ఇవన్నీ చూశాక పార్థ కర్ చౌదరి ఓ గొప్ప సంకల్పాన్ని తీసుకున్నారు. కోల్కతాలోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో జాయిన్ అయ్యే రోగుల కుటుంబీకులు ఎవరూ ఇక ఆకలితో ఉండకుండా చూస్తా అని ఆయన ప్రతిజ్ఞ చేశారు.
ఉదయం 10:30, సాయంత్రం 6: ఒక క్యూ లైన్
కోల్కతా నగరంలో పూల్ కార్ డ్రైవర్గా పనిచేయగా వచ్చే ఆదాయంతోనే తన కుటుంబ ఖర్చులను పార్థ కర్ చౌదరి వెళ్లదీస్తున్నారు. 2016 నుంచి ఈ ఆదాయంలోని కొంతభాగాన్ని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల రోగుల కుటుంబీకుల ఆకలిని తీర్చేందుకు వెచ్చిస్తున్నారు. ఎస్ఎస్కేఎం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి సహా ఐదు సర్కారీ హాస్పిటళ్ల వద్ద రోజూ రెండుసార్లు (ఉదయం,రాత్రి) వందలాది మందికి ఆయన ఉచితంగా ఆహారాన్ని పంపిణీ చేస్తుంటారు. రోజూ ఉదయం 10:30 గంటలకు, సాయంత్రం 6 గంటలకు గడియారం కొట్టిన వెంటనే, ఎస్ఎస్కేఎం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి వెలుపల 100 నుంచి 150 మందితో ఒక క్యూ లైన్ ఏర్పడుతుంది. వాళ్లందరికీ ఉదయం టైంలో అన్నం, కూర, పప్పు, రాత్రిపూట రోటీ, కూరలను పార్థబాబు ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తారు. రోగుల కుటుంబీకుల ఊరు,పేరు తెలియకున్నా, ఆస్పత్రి జాయినింగ్ కార్డును చూసి ఫ్రీగా ఆహారాన్ని అందిస్తారు. ఎలాంటి ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా మానవత్వంతో తమ ఆకలిని తీరుస్తున్న పార్థబాబుకు రోగుల కుటుంబీకులు చేతులు జోడించి ధన్యవాదాలు చెబుతుంటారు. అందుకే ఆయనకు 'హాస్పిటల్ మ్యాన్' అనే పేరొచ్చింది.
బిజీ జీవితంలో సేవకూ కొంత టైం
ప్రస్తుతం పార్థబాబు వయసు 55 ఏళ్లు. ఆయన గత 22 సంవత్సరాలుగా కారు డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నారు. ప్రతిరోజూ దాదాపు 18 గంటల పాటు బిజీగా గడుపుతుంటారు. అయితే గత 9 ఏళ్లుగా (2016 నుంచి) ప్రతిరోజూ కొంత సమయాన్ని రోగుల కుటుంబీకులకు ఉచితంగా ఆహారాన్ని పంపిణీ చేసేందుకు కేటాయిస్తున్నారు. పార్థబాబు సేవాభావాన్ని చూసి, ఉచిత ఆహార పంపిణీకి చేయూత ఇచ్చేందుకు చాలామంది దాతలు ముందుకొస్తున్నారు. కొందరు దాతలు కొన్ని ప్రత్యేక రోజుల్లో పార్థబాబుకు నిత్యావసరాలు, ఆహార సామగ్రి, నగదును అందిస్తుంటారు. వాటితో ఆయా ప్రత్యేక రోజుల్లో రోగుల కుటుంబీకులకు ఆహారంతో పాటు మాంసాహారాన్ని, స్వీట్లను అదనంగా పంపిణీ చేస్తుంటారు. ఇక ఆదివారాల్లోనూ పార్థబాబు విశ్రాంతి తీసుకోరు. కొంతమంది వైద్యుల సహాయంతో సండే రోజున ఉదయం ఏదైనా ఒక కాలనీలో పేదల కోసం ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేయిస్తారు. కరోనా మహమ్మారి వ్యాపించిన 2020-2021 మధ్యకాలంలోనూ తన సేవలను పార్థబాబు ఆపలేదు. ఎంతోమంది నిస్సహాయ ప్రజలకు అండగా నిలిచారు.
పార్థబాబు మాకు అన్నం పెట్టాడు
- "నేను ఎప్పుడు కోల్కతాలోని ఎస్ఎస్కేఎం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి వచ్చినా, పార్థబాబు చేతి నుంచి ఉచిత ఆహారాన్ని తీసుకుంటాను. కుమారుడి చికిత్స కోసం నేను గత రెండున్నర ఏళ్లుగా కోల్కతాలో ఉంటున్నాను" అని బెంగాల్లోని కానింగ్ పట్టణానికి చెందిన ముతహ్హర్ ముల్లా తెలిపారు.
- "నాభర్త క్యాన్సర్తో ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. నేను గత రెండు రోజులుగా పార్థబాబు నుంచి ఉచితంగా ఆహారాన్ని తీసుకుంటున్నాను" అని పురులియా పట్టణానికి చెందిన సునీత చెప్పారు.
- "ఆస్పత్రి విజిటింగ్ కార్డును చూపిస్తే, పార్థబాబు నాకు ఉచితంగా ఆహారాన్ని ఇచ్చారు. ఆయన చేసిన మేలును మరువలేం. ఎంతోమంది పేదల ఆకలిని పార్థబాబు తీరుస్తున్నారు" అని ముర్షిదాబాద్కు చెందిన షెఖాలీ బీబీ పేర్కొన్నారు.
నా ఆదాయంలో కొంతభాగం పేదల సేవకు
"నేను 9 ఏళ్ల క్రితం ఆరోగ్య సమస్యతో కోల్కతాలోని ఎస్ఎస్కేఎం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో చేరాను. ఆ సమయంలోనే పేద రోగుల కుటుంబీకులు పడుతున్న అవస్థలను చూశాను. వారి కోసమే ఇప్పుడు రోజూ రెండు పూటలా ఉచితంగా ఆహారాన్ని పంపిణీ చేస్తున్నాను. ఇందుకోసం నా సంపాదనలో కొంతభాగాన్ని ఖర్చు చేస్తున్నాను. పేదలకు సేవ చేయాలని ఎవరైనా భావిస్తే, మతపరమైన ప్రదేశాలతో పాటు ఆస్పత్రుల వద్ద కూడా ఆహారాన్ని ఫ్రీగా పంపిణీ చేయాలి. మానవసేవను మించిన గొప్ప అవకాశం మరొకటి ఉండదు" అని హాస్పిటల్ మ్యాన్ పార్థ కర్ చౌదరి పేర్కొన్నారు.