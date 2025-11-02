ETV Bharat / bharat

ట్రక్కును ఢీకొట్టిన టెంపో- ఒకే కుటుంబానికి చెందిన 15 మంది దుర్మరణం

రాజస్థాన్​లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం- 15మంది మృతి

Jodhpur Road Accident
Jodhpur Road Accident (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 2, 2025 at 9:33 PM IST

2 Min Read
Jodhpur Road Accident : రాజస్థాన్‌లో ఆదివారం ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఫలోది జిల్లా మతోడా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని భారత్‌మాల ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేపై ఆగి ఉన్నస్టేషనరీ ట్రక్కును యాత్రికులతో వస్తున్న టెంపో ట్రావెలర్ ఢీకొట్టింది. ఈ విషాదకర ఘటనలో 15మంది చనిపోగా, మరో ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడినట్లు ఫలోది పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ కుందన్ కన్వరియా తెలిపారు. ఈ ప్రమాదం మతోడాలోని హనుమాన్ సాగర్ చౌరహా సమీపంలో జరిగినట్లు వెల్లడించారు. ఈ ఘటనలో మరణించిన వారంతా ఒకే కుటుంబానికి చెందిన వారు కావడం గమనార్హం.

అతి వేగంతో దూసుకొచ్చిన ఒక టెంపో ట్రావెలర్ రోడ్డుపై ఆగి ఉన్న ట్రక్కును వెనుక నుంచి బలంగా ఢీకొట్టడం వల్ల ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు డిప్యూటీ ఎస్పీ అచల్‌సింగ్ దేవ్రా పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో టెంపో పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. దీంతో 15 మంది అక్కడిక్కడే చనిపోయినట్లు అచల్‌సింగ్ దేవ్రా వెల్లడించారు. ప్రమాద తీవ్రత కారణంగా టెంపోలో మరణించిన వారు మృతదేహాలు సీట్ల మధ్యలో ఇరుక్కుపోయాయి. ఫలితంగా మృతదేహాలను బయటకు తీయడానికి పోలీసులు, స్థానికులు చాలా కష్టపడ్డారు. ప్రస్తుతం సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని అధికారులు వెల్లడించారు.

కోలాయత్ మేళాకు వెళ్లి వస్తుండగా!
బాధితులు దాదాపు 220 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న కొలాయత్ ఆలయాన్ని సందర్శించి జోధ్‌పూర్‌కు తిరిగి వస్తున్నారు. బాధితులందరూ జోధ్‌పూర్‌లోని ఫలోది ప్రాంత వాసులు. ఫలోది పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్‌ఛార్జి అమనారామ్ బాధితుల వివరాల గురించి వివరించారు. మరణించిన వారంతా జోధ్‌పూర్ సూరసాగర్ ప్రాంతానికి చెందిన ఒకే కుటుంబ సభ్యులని చెప్పారు. మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించామని, మృతదేహాలను పోస్ట్‌మార్టం కోసం పంపిస్తున్నామని అమనారామ్ తెలిపారు.

క్షతగాత్రులకు చికిత్స
ఈ ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన ఇద్దరు వ్యక్తులను అధికారులు హుటాహుటిన ఒసియా ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. వారికి మెరుగైన చికిత్స అందించేందుకు గ్రీన్ కారిడార్ ఏర్పాటు చేసి, జోధ్‌పూర్ ఎండీఎంఆసుపత్రికి తరలించారు. జోధ్‌పూర్ పోలీస్ కమిషనర్ ఓంప్రకాష్ మాథుర్ ఈ ఘటన గురించి తెలుసుకుని వెంటనే ఎండీఎం ఆసుపత్రికి చేరుకున్నారు. ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ వికాస్ రాజ్‌పురోహిత్‌తో కలిసి క్షతగాత్రులకు జరుగుతున్న చికిత్స గురించి ఆరా తీశారు.

సీఎం సంతాపం
రోడ్డు ప్రమాదంపై రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి భజన్‌లాల్ శర్మ విచారం వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదంలో మరణించిన కుటుంబాల పట్ల సానుభూతిని ప్రకటించారు. "ఫలోదిలోని మటోడా ప్రాంతంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ప్రాణనష్టం చాలా విషాదకరం. గాయపడిన వారందరికీ సరైన చికిత్స అందించాలని అధికారులను ఆదేశించాను. మరణించిన వారి ఆత్మలకు శాంతి చేకూరాలని, గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని నేను దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నా" అని పేర్కొన్నారు.

మాజీ సీఎం అశోక్ గెహ్లోత్ విచారం ప్రమాదంపై కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, మాజీ సీఎం అశోక్ గెహ్లాట్ కూడా స్పందించారు. "రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించిన వారి గురించిన వార్త ఇప్పుడే నాకు తెలిసింది. ఇది విని నేను చాలా బాధపడ్డాను. మరణించిన వారి ఆత్మకు శాంతిచేకూరాలని, వారి కుటుంబాలకు ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలని, గాయపడిన వారికి త్వరగా కోలుకోవాలని నేను దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను" అని ఆయన ట్వీట్ చేశారు.

