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60ఏళ్ల తర్వాత అడవుల్లో కనిపించిన అరుదైన మిడత- 'హుడెడ్ గ్రాస్‌హాపర్' విశేషాలు ఇవే!

1965 తర్వాత మళ్లీ నమోదైన 'హుడెడ్ గ్రాస్‌హాపర్'- జీవవైవిధ్యానికి శుభసూచికగా పరిశోధకుల అభిప్రాయం- ఆకులను పోలి ఉండే చందనపు దొంగ’గా పేరున్న ఈ కీటకం

Rare Hooded Grasshopper Found
Rare Hooded Grasshopper Found (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 22, 2026 at 1:13 PM IST

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Rare Hooded Grasshopper Found : దాదాపు ఆరు దశాబ్దాల తర్వాత అత్యంత అరుదుగా కనిపించే 'హుడెడ్ గ్రాస్‌హాపర్' అనే మిడత జాతి మళ్లీ పరిశోధకుల కంటపడింది. బంగాల్లోని జార్‌గ్రామ్ జిల్లాలో ఉన్న లోధాషులి అటవీ ప్రాంతంలో ఈ అరుదైన కీటకాన్ని గుర్తించారు. సుమారు 60 ఏళ్ల తర్వాత ఈ జాతి మళ్లీ నమోదు కావడంతో జీవవైవిధ్య పరిశోధకులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

'హుడెడ్ గ్రాస్‌హాపర్' అధికారిక పేరు అయినప్పటికీ, స్థానికంగా దీనిని 'ముకుట్ ఫోరింగ్' (కిరీటం ధరించిన మిడత) అని పిలుస్తారు. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా అరుదుగా కనిపించే కీటకాల్లో ఒకటి. వివిధ రకాల శాస్త్రీయ రికార్డుల ప్రకారం ఈ మిడత ప్రధానంగా భారత్, శ్రీలంక దేశాల్లో మాత్రమే కనిపిస్తుంది. అయితే, ఇది సాధారణంగా కంటపడదు. అందువల్ల దీని ప్రతి నమోదు కూడా శాస్త్రీయంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంటుంది.

పలు ప్రాంతాల్లో నమోదైన కీటకం
పరిశోధకుల వివరాల ప్రకారం, 1965లో 'జర్నల్ ఆఫ్ ది బాంబే నేచురల్ హిస్టరీ సొసైటీ'లో ప్రచురితమైన నివేదికలో ఈ కీటకాన్ని బిహార్‌లోని హజారీబాగ్‌లో ఫాదర్ రిచర్డ్ గుర్తించినట్లు ప్రస్తావించారు. అనంతరం జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా నివేదికల్లో హజారీబాగ్, సింగ్భూమ్, బంగాల్లోని డార్జిలింగ్, అప్పటి అవిభక్త మేదినీపుర్, ఒడిశాలోని గంజాం, కర్ణాటకలోని మైసూర్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ కీటకం నమోదైనట్లు పేర్కొన్నారు. ఆ సమయంలో జార్‌గ్రామ్ జిల్లా ప్రత్యేకంగా లేకపోవడంతో అది అవిభక్త మేదినీపుర్ జిల్లాలో భాగంగా ఉండేది. అయితే అప్పట్లో ఈ మిడత మేదినీపుర్‌లో ఏ ప్రాంతంలో కనిపించిందనే వివరాలు నమోదు కాలేదు. దీంతో ప్రస్తుతం జార్‌గ్రామ్‌లో ఈ కీటకం కనిపించడం పరిశోధకులకు మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది.

ఇతర మిడతలతో పోలిస్తే విభిన్నంగా!
ఇటీవల లోధాషులి అటవీ ప్రాంతంలో పరిశోధన నిర్వహిస్తున్న జూవాలజీ పరిశోధకుడు పవిత్ర మహతో ఈ అరుదైన మిడతను గుర్తించారు. ఇతర మిడతలతో పోలిస్తే విభిన్నంగా కనిపించడంతో దానిని ఫొటో తీసి భద్రపరిచారు. అనంతరం తన మార్గదర్శి, కేశ్‌పుర్‌లోని సుకుమార్ సేన్‌గుప్తా మహావిద్యాలయం జూవాలజీ విభాగం ప్రొఫెసర్ సుమన్ ప్రతిహార్‌కు సమాచారం అందించారు. ఇద్దరూ కలిసి పాత శాస్త్రీయ రికార్డులను పరిశీలించి, అది నిజంగానే 'హుడెడ్ గ్రాస్‌హాపర్' అని నిర్ధారించారు. ఈ సందర్భంగా పవిత్ర మహతో మాట్లాడుతూ, పరిశోధనలో భాగంగా తరచూ అడవులు, చిత్తడి నేలల్లో సంచరిస్తుంటానని చెప్పారు. అనేక రకాల పక్షులు, కీటకాలను చూసినప్పటికీ, ఇలాంటి మిడతను తొలిసారి చూశానని తెలిపారు. ఈ అరుదైన జీవిని గుర్తించడం తన పరిశోధనలో ఒక ప్రత్యేక అనుభవమని పేర్కొన్నారు. ఈ కీటకం గురించి ప్రొఫెసర్ సుమన్ ప్రతిహార్ ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు.

"'హుడెడ్ గ్రాస్‌హాపర్' ప్రధానంగా వివిధ రకాల చెట్ల లేత ఆకులను ఆహారంగా తీసుకుంటుంది. ముఖ్యంగా టేకు చెట్ల లేత ఆకులను ఎక్కువగా తింటుంది. దక్షిణ భారతదేశంలో చందనపు చెట్ల ఆకులను దెబ్బతీయడం వల్ల దీనికి 'చందనపు దొంగ' అనే పేరు కూడా వచ్చింది. ఈ మిడత శాస్త్రీయ నామం టెరాటోడెస్ మాంటికోలిస్. దీని శరీర నిర్మాణం చెట్ల ఆకులను పోలి ఉండటంతో, చెట్లపై వాలినప్పుడు గుర్తించడం చాలా కష్టం."
- ప్రొఫెసర్ సుమన్ ప్రతిహార్, జూవాలజీ విభాగం

ప్రకృతిలో శత్రువుల నుంచి రక్షించుకునేందుకు ఇది అభివృద్ధి చేసుకున్న సహజ రక్షణ వ్యవస్థగా దీనిని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఈ అరుదైన మిడత మళ్లీ కనిపించడం జంగల్‌మహల్ ప్రాంత జీవవైవిధ్యం ఇంకా సమృద్ధిగా ఉందనే విషయాన్ని సూచిస్తోందని పరిశోధకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. కోవిడ్-19 మహమ్మారి సమయంలో కూడా అవిభక్త పశ్చిమ మేదినీపుర్ జిల్లాలో అనేక అరుదైన జంతు, పక్షి, కీటక జాతులు నమోదయ్యాయని గుర్తు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు 'హుడెడ్ గ్రాస్‌హాపర్' దర్శనం కూడా ఆ ప్రాంత పర్యావరణ ప్రాధాన్యాన్ని మరోసారి చాటిచెబుతోందని పేర్కొంటున్నారు.

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