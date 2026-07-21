రఘువంశీ హత్యకేసు: సోనమ్కు 2 ఆప్షన్లు ఇచ్చిన సుప్రీంకోర్టు
హనీమూన్ హత్య కేసు- బెయిల్ రద్దుకాకముందే పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోవాలన్న సుప్రీంకోర్టు
Published : July 21, 2026 at 7:38 PM IST
Sonam Honeymoon Murder Case : మేఘాలయలో భర్తను హనీమూన్కు తీసుకెళ్లి దారుణంగా హత్య చేయించిన కేసులో నిందితురాలు సోనమ్ రఘువంశీకి సుప్రీంకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. హైకోర్టు ఇచ్చిన బెయిల్ను సవాల్ చేస్తూ మేఘాలయ ప్రభుత్వం వేసిన పిటిషన్పై విచారణ జరిపిన అత్యున్నత నాయస్థానం, నిందితురాలి తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. బెయిల్ రద్దు కాకముందే, పోలీసుల ఎదుట నిజం అంగీకరించి విచారణను ఎదుర్కోవాలని ఘాటుగా సూచించింది. భర్తపై దాడి జరిగి చనిపోయిన తర్వాత ఆ ప్రదేశంలో ఉన్న సోనమ్ ఏం చేసిందో, ఆమె ప్రవర్తన ఏంటో చెప్పాలని నిలదీసింది. అరెస్ట్ మెమోలో పోలీసులు పొరబాటుగా సెక్షన్ను తప్పుగా రాశారన్న సాంకేతిక లోపాన్ని చూపి హైకోర్టు బెయిల్ ఇవ్వడాన్ని సుప్రీం తప్పుపట్టింది. కేవలం టైపింగ్ పొరపాటు ఆధారంగా ఇంతటి ఘోరమైన హత్య కేసులో బెయిల్ ఇవ్వడం సరైందేనా అనే అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్నామని స్పష్టం చేసింది. నిందితురాలు వెంటనే లొంగిపోయి విచారణ ఎదుర్కోవడమే ఉత్తమమని స్పష్టం చేసిన సుప్రీంకోర్టు, తదుపరి విచారణను గురువారానికి వాయిదా వేసింది.