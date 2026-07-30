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హనీమూన్ హత్య కేసు: సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో లొంగిపోయిన సోనమ్ రఘువంశీ

న్యాయస్థానం ముందు లొంగిపోయిన సోనమ్ రఘువంశీ- సుప్రీంకోర్టు బెయిల్‌ రద్దు చేయడంతో లొంగుబాటు- పోలీసు భద్రత నడుమ జైలుకు తరలింపు

Sonam Surrenders Before Court
Sonam Raghuvanshi (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 30, 2026 at 9:06 AM IST

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Sonam Surrenders Before Court : దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపిన 'హనీమూన్ హత్య' కేసులో ప్రధాన నిందితురాలైన సోనమ్ రఘువంశీ న్యాయస్థానం ముందు లొంగిపోయారు. సుప్రీంకోర్టు ఆమెకు బెయిల్‌ను రద్దు చేసింది. అలాగే, వెంటనే లొంగిపోవాలని ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో మేఘాలయలోని షిల్లాంగ్ ట్రయల్ కోర్టు ముందు లొంగిపోయారు. ఈ విషయాన్ని ఈస్ట్ ఖాసీ హిల్స్ ఎస్పీ వివేక్ సియెమ్ అధికారికంగా ధృవీకరించారు. నిందితురాలికి కోర్టు జ్యుడీషియల్ కస్టడీ విధించడంతో ఆమెను పోలీసు భద్రత నడుమ జైలుకు తరలించారు.

షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు
ఏప్రిల్ 27 నిందితురాలికి షిల్లాంగ్ ట్రయల్ కోర్టు షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు చేసింది. ట్రయల్ కోర్టు ఇచ్చిన బెయిల్‌ను సవాలు చేస్తూ మేఘాలయ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. ప్రభుత్వం వేసిన పిటిషన్‌ను హైకోర్టు కొట్టేసింది. ట్రయల్ కోర్టు ఉత్తర్వులను సమర్థించింది. జులై 23న హైకోర్టు నిర్ణయంపై మేఘాలయ ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టులో అప్పీలు చేసింది.

బెయిల్ ఉత్తర్వులను రద్దు
జస్టిస్ ఎం.ఎం. సుందరేష్, జస్టిస్ పి.బి. వరాలేలతో కూడిన అత్యున్నత న్యాయస్థానం ధర్మాసనం ఈ పిటిషన్‌ను విచారించింది. కేసు విచారణ క్లిష్టమైన దశలో ఉన్నప్పుడు నిందితురాలు వెలుపల ఉంటే సాక్ష్యాలను ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉందని, విచారణా ప్రక్రియకు ఆటంకం కలుగుతుందని ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది. దీంతో హైకోర్టు బెయిల్ ఉత్తర్వులను రద్దు చేస్తూ, మూడు వారాల్లోగా లొంగిపోవాలని సోనమ్‌ను ఆదేశించింది. ఈ మేరకు సోనమ్ కోర్టులో లొంగిపోయారు.

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