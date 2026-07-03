హనీమూన్ హత్యకేసు- సోనమ్ బెయిల్పై స్టే ఇచ్చేందుకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరణ
సోనమ్కు బెయిల్ రద్దు చేయాలంటూ గురువారం సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిన మేఘాలయ ప్రభుత్వం- విచారణలో తొలుత బెయిల్ రద్దు చేసిన సుప్రీం-నిందితురాలు ఇప్పటికే జైలు నుంచి విడుదలయిందని పేర్కొంటూ బెయిల్ రద్దు చేయడానికి నిరాకరించిన న్యాయస్థానం
Published : July 3, 2026 at 12:36 PM IST
SC On Honeymoon Murder Case : మేఘాలయ హనీమూన్ హత్య కేసులో నిందితురాలు సోనమ్ రఘువంశీకి హైకోర్టు ఇచ్చిన బెయిల్పై స్టే ఇచ్చేందుకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. సోనమ్ ఇప్పటికే విడుదల కావడం సహా కోర్టు విధించిన షరతులను పాటిస్తున్నందున బెయిల్ రద్దు చేయాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొంది. విచారణ సందర్భంగా మేఘాలయ ప్రభుత్వం తరఫున వాదనలు వినిపించిన సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా, సోనమ్పై వచ్చిన ఆరోపణలు చాలా తీవ్రమైనవి అని, సాంకేతిక కారణాలతో ఆమెకు బెయిల్ ఇవ్వడం సరికాదన్నారు. హైకోర్టు ఆదేశాలపై స్టే విధించాలని సుప్రీంకోర్టును కోరారు. అందుకు నిరాకరించిన సుప్రీం కోర్టు తదుపరి విచారణను వాయిదా వేసింది. మధ్యప్రదేశ్ ఇందౌర్కు చెందిన సోనమ్, తన భర్త రాజా రఘువంశీని హనీమూన్కు తీసుకెళ్లి హత్య చేయించిన కేసులో గత ఏడాది అరెస్టయ్యారు.