ఇటాలియన్ తేనెటీగల పెంపకం- కోరియా రైతులకు ఫుల్​గా లాభాలు- ఈ హనీ గురించి మోదీ సైతం ప్రస్తావన!

ఇటాలియన్ తేనెటీగలను పెంచుతున్న కోరియాకు చెందిన రైతులు- మంచి సేంద్రీయ తేనె తయారీ- ఈ హనీకి మార్కెట్లో ఫుల్ డిమాండ్- మంచి లాభాలను గడిస్తున్న అన్నదాతలు

Honey Production From Italian Bees
Honey Production From Italian Bees (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 31, 2025 at 3:41 PM IST

3 Min Read
Honey Production From Italian Bees : ఇటాలియన్ తేనెటీగలు కోరియా రైతులను సంపన్నులుగా మారుస్తున్నాయి. దీంతో కోరియా రైతులు ఆర్థికంగా లాభపడుతున్నారు. రైతులు సంప్రదాయ సాగును వదిలి తేనెటీగల పెంపకం వైపునకు మొగ్గు చూపారు ఇక్కడి రైతులు. అదేంటీ ఇటాలియన్ తేనెటీగల వల్ల కోరియా రైతులు లాభపడడమేంటని అనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ స్టోరీ చదివేయండి.

సంప్రదాయ సాగును వదిలి, తేనెటీగల పెంపకం
ఛత్తీస్​గఢ్ కోరియా జిల్లాలోని బైకుంత్పూర్ బ్లాక్ రత్గా, సోన్ హాట్ బ్లాక్ లోని కేష్గావా గ్రామానికి చెందిన రైతులు తేనెటీగల పెంపకంలో రాణిస్తున్నారు. దీంతో వారి ఉత్పత్తులు జిల్లాలోనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా పాపులర్ అయ్యాయి. అక్కడి రైతులు సేకరించిన తేనె పూర్తిగా సేంద్రీయమైనది కావడంతో దాని రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ తేనెను సన్ హనీ పేరుతో మార్కెట్లో రైతులు విక్రయిస్తారు.

Honey Production From Italian Bees
ఇటాలియన్ తేనెటీగల పెంపకం (ETV Bharat)

ప్రస్తుతం, ఈ రెండు గ్రామాల్లోని దాదాపు 45 రైతు కుటుంబాలు సమష్టిగా స్వచ్ఛమైన, సేంద్రీయ తేనెను ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి. తేనెటీగలు అడవులు, పరిసర ప్రాంతాల్లో కనిపించే పువ్వుల నుంచి పుప్పొడిని సేకరిస్తాయి. అందుకే ఆ తేనే చాలా రుచిగా, క్వాలిటీగా ఉంటుంది. కోరియా జిల్లాలో సేంద్రీయ తేనె ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహించడానికి కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం (కేవీకే), జిల్లా అధికార యంత్రాంగం కలిసి పనిచేస్తున్నాయి. రైతులకు శాస్త్రీయ తేనెటీగల పెంపకం శిక్షణ ఇస్తున్నారు. అలాగే ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా ఆర్థిక సహాయం, మార్కెటింగ్, బ్రాండింగ్ వంటి వాటిలో మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు. దీంతో రత్గా, కేష్గావా గ్రామస్థులు తేనెటీగలను పెంచుతూ మంచి ఆదాయాన్ని పొందుతున్నారు.

Honey Production From Italian Bees
ఇటాలియన్ తేనెటీగల పెంపకం (ETV Bharat)

రత్గా గ్రామానికి చెందిన రైతు రామ్‌ దిన్ తేనెటీగల పెంపకం ద్వారా ఆర్థిక స్వావలంబన పొందిన వారిలో ఒకరు. "తేనెటీగల పెంపకం నాకు పలు ప్రయోజనాలను అందించింది. మొదటిది నా కుటుంబ వినియోగం కోసం స్వచ్ఛమైన తేనె లభించింది. రెండోది నా తేనెను నగరంలో అమ్మడం ద్వారా మంచి ఆదాయం సంపాదిస్తున్నాను. నేను తేనెటీగల పెంపకం గురించి శిక్షణ పొందాను. ప్రభుత్వ ఆర్థిక సహాయాన్ని పూర్తిగా వినియోగించుకున్నాను. తేనెటీగల పెంపకం కోసం ప్రభుత్వం నుంచి నాకు సహాయం లభించింది. ఇప్పుడు నా ఆదాయాన్ని మరింత పెంచుకోవడానికి నేను మరింత తేనెను ఉత్పత్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను." అని రామ్ దిన్ తెలిపాడు.

హరియాణాలో ట్రైనింగ్
హరియాణాలోని కురుక్షేత్రలో రైతులు తేనెటీగల పెంపకంలో శిక్షణ పొందారు. ఆ తర్వాత ఇటాలియన్ జాతి తేనెటీగలను ఝార్ఖండ్ నుంచి దిగుమతి చేసుకున్నారు. ఈ తేనెటీగలు అధిక తేనె ఉత్పత్తికి ప్రసిద్ధి చెందాయి. ఇదే విషయం గురించి కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ఇన్ ఛార్జ్ కమలేశ్ సింగ్ స్పందించారు. తాము నిరంతరం రైతులకు సాంకేతిక మార్గదర్శకత్వం అందిస్తున్నామని తెలిపారు. సన్ హనీ తేనె నాణ్యతను నిర్వహించడం తమ ప్రాధాన్యత అని చెప్పారు. ఇది పూర్తిగా సహజసిద్ధమైన, స్వచ్ఛమైన సేంద్రీయ తేనె అని పేర్కొన్నారు.

మన్ కీ బాత్​లో ప్రస్తావించిన మోదీ
కోరియా జిల్లాలోని రైతులు ఉత్పత్తి చేసే సేంద్రీయ తేనె గురించి ప్రధాని మోదీ మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమంలో ప్రస్తావించారు. దీంతో సన్ హనీకి జాతీయ గుర్తింపు వచ్చింది. అలాగే మార్కెట్లో డిమాండ్ కూడా పెరిగింది. కోరియా జిల్లాలోని రైతులు సన్ హనీ పేరిట విక్రయించే సేంద్రీయ తేనెను ఇప్పుడు GEM పోర్టల్‌ సహా అనేక ప్రముఖ ఆన్ ‌లైన్ ప్లాట్‌ ఫామ్‌లలో ఆర్డర్ పెట్టుకోవచ్చు.

Honey Production From Italian Bees
సన్ హనీ (ETV Bharat)

"ఇటాలియన్ తేనెటీగలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా తేనెటీగల పెంపకందారులకు ఇష్టమైన ఎంపికగా ఉంటాయి. ఇవి అధిక ఉత్పాదకత, వేగంగా తేనెను ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యానికి ప్రసిద్ధి చెందాయి. తెల్లవారుజాము నుంచి సాయంత్రం చివరి వరకు తేనెను సేకరిస్తూనే ఉంటాయి. వాటి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అవి పువ్వుల నుంచి పెద్ద మొత్తంలో పుప్పొడిని, కొద్ది మొత్తంలో మంచు బిందువులను సేకరిస్తాయి. సేంద్రీయ తేనె ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది." అని డాక్టర్ విజయ్ కుమార్ తెలిపారు.

Honey Production From Italian Bees
ఇటాలియన్ తేనెటీగల పెంపకం (ETV Bharat)

ఇటాలియన్ రాణి తేనెటీగ సగటు బరువు దాదాపు 210 గ్రాములు. రాణి తేనెటీగలు వాటి ఉత్పాదకతకు ప్రసిద్ధి చెందాయి. అవి రోజుకు 3,000 గుడ్లు పెట్టగలవు. అవి తేనెటీగల గూడు అంతటా జాగ్రత్తగా గుడ్లు పెడతాయి. ఉక్రేనియన్, కార్పాతియన్, రష్యన్ తేనెటీగల మాదిరిగా కాకుండా, ప్రతికూల లేదా వర్షపు వాతావరణంలో కూడా గుడ్లు పెట్టడాన్ని తగ్గించవు.

