తేనెటీగలతో టిఫిన్ షాప్ యజమాని ఫ్రెండ్షిప్- అవి ఎవరికీ హానీ చేయవు!
ఆకట్టుకుంటున్న సత్యనారాయణ్, తేనెటీగల మధ్య చిగురించిన స్నేహం- టిఫిన్ కొట్టుకు వచ్చేవారిని కుట్టవు- అలాగని బెదిరిపోవు, ప్రశాంతంగా ఉంటాయ్- ఎక్కడో తెలుసా?
Published : March 27, 2026 at 5:48 PM IST
Honey Bee Human Friendship : మనుషుల మధ్య స్నేహం సాధారణమే. కొందరు కుక్కలు, పిల్లులు, ఏనుగులు, కోతులు, పక్షుల వంటి వాటితో స్నేహం చేస్తారు. అయితే కీటకాలతో స్నేహం చేయడం చాలా అరుదు. కానీ ఒడిశాకు చెందిన ఓ టిఫిన్ షాపు యజమాని మాత్రం తేనెటీగలతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో తేనెటీగలతో అతడికి స్నేహం ఎలా కుదిరిందో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం పదండి.
ఎవరికీ హానీ చేయవు!
సంబల్పుర్ జిల్లాలోని కర్దలిగడ్ గ్రామానికి చెందిన యువకుడు సత్యనారాయణ్ మెహర్ టిఫిన్ దుకాణాన్ని నడుపుతున్నాడు. ఈ దుకాణం రాంచీ-విజయవాడ జాతీయ రహదారికి సమీపంలో ఉంది. అందుకే ప్రతిరోజూ వందలాది వాహనదారులు ఈ టిఫిన్ హోటల్ దగ్గర ఆగి అల్పహారాన్ని తింటారు. అయితే ఈ దుకాణం పైకప్పు కింద ఉన్న గూడులో వేలాది తేనెటీగలు ఉంటాయి. కానీ అవి టిఫిన్ చేయడానికి వచ్చే వారిని గానీ, దుకాణంలో పనిచేసేవారికి గానీ హాని చేయవు. ఈ భారీ తేనెటీగల గూడును చూసి చాలా మంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
దుకాణంలో వంట చేసినప్పుడు పొగ వచ్చినా, టిఫిన్ చేయడానికి జనాలు వచ్చినా తేనెటీగలు అస్సలు భయపడవు. ప్రశాంతంగా ఉంటాయి. వాటంతట అవి నిర్భయంగా తిరుగుతాయి. జనాలు తేనెగూడు పక్కగా వెళ్లినా కూడా దాడి చేయవు. రాత్రిపూట టిఫిన్ షాపులో పనిచేసే ఉద్యోగులు నిద్రించినా అవి కుట్టవు. అంతలా జనాలతో అవి మమేకం అయిపోయాయి. అయితే సత్యనారాయణకు, తేనెటీగలకు మధ్య ఉన్న ఈ ప్రత్యేకమైన సంబంధం ఇప్పుడు స్థానికంగా చర్చనీయాంశమవుతోంది.
తన షాపులో ఉంటున్న తేనెటీగల గురించి దుకాణదారుడు సత్యనారాయణ్ మెహర్ వివరించారు. సుమారు మూడు నెలల క్రితం ఒక రోజు వేలాది తేనెటీగలు అకస్మాత్తుగా తన దుకాణానికి వచ్చాయని తెలిపాడు. వాటిని చూసి మొదట్లో తాము భయపడ్డామని వెల్లడించారు. కానీ అవి ఎవరికీ హాని చేయలేదని గుర్తు చేశారు. అందుకే వాటిని దుకాణంలోనే ఉండనిచ్చామని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఆ తేనెటీగలు తమ సహచరుల్లాగా మారిపోయాయని అన్నారు.
తాము ప్రతిరోజూ సత్యనారాయణ్ మెహర్ షాపునకు టిఫిన్ కోసం వస్తామని ధనంజయ్ నాయక్ చెప్పాడు. కానీ అక్కడ ఉన్న తేనెటీగలతో ఎలాంటి సమస్య లేదన్నాడు. మొదట్లో ప్రజలు తేనెటీగల గూడును చూసి భయపడ్డారని వెల్లడించాడు. కానీ ఆ తర్వాత తేనెటీగలు ఎవరికీ హాని కలిగించవని అందరికీ తెలిసిందని పేర్కొన్నాడు.
"మొదట్లో నేను తేనెటీగలను చూసి భయపడ్డాను. కానీ ఒక దుకాణం లోపల ఇంత పెద్ద తేనెటీగల గుంపు ఉండటం చూసి ఇప్పుడు ఆశ్చర్యపోతున్నాను. నేటి కాలంలో మనుషుల మధ్య హింస, ఘర్షణలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఇలాంటి తరుణంలో సత్యనారాయణ్కు, ఆ తేనెటీగలకు మధ్య ఉన్న ఈ స్నేహం ఒక విశిష్టమైన సందేశాన్ని ఇస్తుంది." అని విద్యార్థి సమీర్ ఘిబేలా పేర్కొన్నాడు.