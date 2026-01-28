ETV Bharat / bharat

2027 ఫిబ్రవరిలో దేశంలో కుల గణన- అక్కడ మాత్రం ఈ ఏడాదిలోనే : హోం శాఖ

గతంలో మాదిరిగానే రెండు దశల్లో జనాభా లెక్కింపు- 2027 ఫిబ్రవరిలో నిర్వహించనున్న కులగణన- మంచు రాష్ట్రాల్లో 2026 సెప్టెంబర్​లో

Census 2027 Caste Enumeration : జనగణన ప్రక్రియలో భాగంగా కుల గణనను రెండో దశలో చేపట్టనున్నట్లు కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం చేసింది. ఈ ప్రక్రియను 2027 ఫిబ్రవరిలో నిర్వహించనున్నట్లు వెల్లడించింది. అయితే, మంచు ప్రభావిత ప్రాంతాలైన జమ్మూ కాశ్మీర్​, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరా​ఖండ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో మాత్రం 2026 సెప్టెంబర్​లో జరుగుతుందని వివరించింది. ఈ మేరకు 2027 జనాభా లెక్కలకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారంతో హెూం మంత్రిత్వ శాఖ ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది.

మొదటి దశ, రెండవ దశ
కొందరు కావాలనే 2027లో జరగబోయే జనాభా లెక్కలు, కుల గణనకు సంబంధించి గందరగోళ పరిస్థితులు సృష్టించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని హోం శాఖ ఆరోపించింది. 2027 జనాభా లెక్కల్లో కుల గణన రెండో దశల్లో నిర్వహిస్తారని పేర్కొంది. గతంలో జరిగిన జనాభా లెక్కలగానే, 2027 జనాభా లెక్కలు కూడా రెండు దశల్లో నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపింది. మొదటి దశను గృహ జాబితా, రెండో దశలో జనాభా గణన చేస్తామని చెప్పింది. కాగా, ఏప్రిల్​ 1న ప్రారంభం కానున్న మొదటి దశలో అడగాల్సిన 33 ప్రశ్నలను ప్రభుత్వం జనవరి 22న నోటీఫై చేసింది. వీటిలో ఇంట్లో ఉపయోగించిన వస్తువులు, వివాహిత జంటల సంఖ్య, ఇంటి యజమాని లింగం, తినే ఆహారపు అలవాట్లు, వినియోగించే వాహనాల రకాలు వంటివి ఉన్నాయి.

