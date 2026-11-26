'మీకు చేతగాక వ్యవస్థలపై ఆరోపణలా?'- రాహుల్పై అమిత్ షా ఫైర్
Samvidhan Divas 2026 : రాజ్యాంగ దినోత్సవం సందర్భంగా నిర్వహించిన 'సంవిధాన్ గౌరవ్ దివస్' కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అమిత్ షా, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీపై విమర్శలు గుప్పించారు.
Published : November 26, 2026 at 8:04 PM IST
కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ కేవలం రాజకీయాల కోసమే రాజ్యాంగాన్ని వాడుకుంటున్నారని కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా విమర్శించారు. రాజ్యాంగ సంస్థలను, ఎన్నికల ప్రక్రియను హేళన చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. దిల్లీలో జరిగిన 'సంవిధాన్ గౌరవ్ దివస్' కార్యక్రమంలో అమిత్ షా పాల్గొన్నారు. రాజ్యాంగం అత్యున్నత ప్రజాస్వామ్య వేదిక అయిన పార్లమెంటును ఏర్పాటు చేసింది చర్చల కోసమేనని, కానీ రాహుల్ మాత్రం వీధుల్లో చర్చలు జరపాలంటున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. రాహుల్ విదేశాల్లో భారతదేశ ప్రతిష్టను దెబ్బతీస్తున్నారని, ఆయన ఫారిన్ టూర్లు మానేసి దేశంలో సమస్యలను అర్థం చేసుకోవడంపై దృష్టి పెట్టాలని అన్నారు.
అలాగే ఎన్నికల సంఘం ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీసేలా రాహుల్ వ్యవహరిస్తున్నారని, ఎస్ఐఆర్ తోపాటు మొత్తం ఎన్నికల ప్రక్రియపైనే అపనమ్మకం కలిగిస్తున్నారని అమిత్ షా ధ్వజమెత్తారు. లోక్సభ, రాష్ట్రాల అసెంబ్లీల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించటానికి బీజేపీ కట్టుబడి ఉందని అమిత్ షా స్పష్టం చేశారు. అలాగే బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో ఉమ్మడి పౌరస్మృతిని అమలు చేస్తామని తేల్చిచెప్పారు. అలాగే మాజీ ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి విరుద్ధంగా దేశంలో 18 నెలలపాటు ఎమర్జెన్సీ పాలనను విధించిన విషయాన్ని గుర్తుచేస్తూ కాంగ్రెస్పై మండిపడ్డారు.
VIDEO | Delhi: Union Home Minister Amit Shah, at the Samvidhan Gaurav Diwas programme, says the Constitution provides for debates in Parliament, but Rahul Gandhi seeks discussions on the streets, defames the Election Commission and tarnishes India's image abroad, and should focus on understanding national issues instead of vacationing abroad. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 26, 2026
'యూసీసీ-ఉమ్మడి పౌర స్మృతి అనేది మన రాజ్యాంగ నిర్మాతలు ఆదేశిక సూత్రాల్లో చేర్చిన అంశం. ఈ దేశంలోని ప్రతి పౌరుడికి మతానికి అతీతంగా ఒకే చట్టం కింద జీవించే హక్కు లభించాలి. వారు హిందువు అయినా, సిక్కు అయినా, ముస్లిం అయినా, క్రైస్తవులైనా లేదా పార్సీ అయినా సరే. దేశం కామన్ సివిల్ కోడ్ అంటే యూసీసీ ప్రకారమే నడవాలన్నది బీజేపీ ఆవిర్భావం నుంచీ డిమాండ్ చేస్తోంది. చట్టాలు మతం ఆధారంగా రూపొందించకూడదు. రాహుల్ దీనిని మీ పార్టీ పూర్తిగా తిరస్కరిస్తోంది. కానీ నేను స్పష్టంగా చెప్పడానికి వచ్చాను. రాబోయే రోజుల్లో బీజేపీ పాలిత ప్రభుత్వాలు ఉన్న ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ మేం యూసీసీని అమలు చేయబోతున్నాం' అని అమిత్ షా పేర్కొన్నారు.