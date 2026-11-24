మళ్లీ ఎన్డీఏ గూటికి చేరిన అకాలీదళ్- పొత్తును ప్రకటించిన అమిత్షా
SAD BJP Punjab Alliance: పంజాబ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ, అకాలీదళ్ కలిసి పోటీ చేస్తాయని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, బీజేపీ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్, అకాలీదళ్ అధిపతి సుఖ్బీర్సింగ్ బాదల్ ప్రకటించారు.
Published : November 24, 2026 at 2:04 PM IST
వచ్చే ఏడాది జరగనున్న పంజాబ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ, అకాలీదళ్ కలిసి పోటీ చేస్తాయని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, బీజేపీ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్, అకాలీదళ్ అధిపతి సుఖ్బీర్ సింగ్ బాదల్ ప్రకటించారు. సాగు చట్టాలను వ్యతిరేకిస్తూ విడిపోయిన రెండు పార్టీలు మళ్లీ ఆరేళ్ల తర్వాత జట్టుకట్టాయి. ఈ సందర్భంగా కూటమిలో అకాలీదళ్ పెద్దన్నగా ఉంటుందన్న అమిత్ షా, ఆ పార్టీకే ముఖ్యమంత్రి పదవి దక్కుతుందని చెప్పారు. వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పంజాబ్లో ఎన్డీయే 100కుపైగా సీట్లు సాధిస్తుందని సుఖ్బీర్ సింగ్ బాదల్ జోస్యం చెప్పారు. ఆమ్ఆద్మీ పార్టీ సింగిల్ డిజిట్కే పరిమితమవుతుందని అన్నారు. డ్రగ్స్ నిర్మూలనకు పంజాబ్లో ఆమ్ ఆద్మీ ప్రభుత్వం ఏమీ చేయడంలేదని అమిత్ షా ఆరోపించారు. 2029 డిసెంబర్ 31 నాటికి పంజాబ్ను మాదకద్రవ్యాల నుంచి విముక్తి చేస్తామని ప్రకటించారు.
"బాదల్ నాయకత్వంలో అకాలీదళ్ మా పురాతన మిత్రపక్షంగా ఉంది. మేము అనేక ఎన్నికల్లో కలిసి పోటీ చేశాం, గెలిచాం, ఓడిపోయాం, కానీ మా బంధం విడిపోలేదు. ఈరోజు మరోసారి ఈ బంధం ఏకమవడం ఆనందాన్ని కలిగిస్తోంది. భారతీయ జనతా పార్టీ- అకాలీదళ్ ఎన్డీయేగా పోటీ చేసి పంజాబ్లో అనేక కీలక అంశాలపై మా ఎన్నికల ప్రణాళిక ప్రకటిస్తాం. ఒక విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా చెప్పాలనుకుంటున్నాను. పంజాబ్ నుంచి మాదకద్రవ్యాలను నిర్మూలించడమే మా ప్రధాన లక్ష్యం. పంజాబ్ నుంచి అవినీతిని నిర్మూలించడమే మా ప్రధాన లక్ష్యం. పంజాబ్లో జాతీయవాద శక్తులను బలోపేతం చేయడమే మా ప్రధాన లక్ష్యం."
---అమిత్ షా, కేంద్ర హోంమంత్రి