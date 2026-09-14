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గురుగ్రామ్‌లో దారుణం- మహిళా బైకర్‌ను వెంబడించి ఢీకొట్టిన ఆకతాయిలు

బైక్​పై వెళ్తున్న మహిళను కారుతో వెంబడించిన ఆకతాయిలు- బైక్‌ను ఆపాలని సైగలు- అందుకు నిరాకరించడంతో వెనుకనుంచి ఢీకొన్న పోకిరీలు

Hit And Run Case Haryana
బైక్​ రైడర్​ (Female bike rider)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 14, 2026 at 12:35 PM IST

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Hit And Run Case Haryana : హరియాణాలోని గురుగ్రామ్‌లో దారుణం జరిగింది. గోల్ఫ్ కోర్స్ రోడ్డులో వెళ్తున్న ఓ మహిళా బైకర్‌ను కొందరు ఆకతాయిలు కారుతో వెంబడించి ఉద్దేశపూర్వకంగా ఢీకొట్టారు. బాధితురాలు బైక్‌పై వెళ్తుండగా ఓ తెలుపు రంగు కారులో వచ్చిన కొందరు యువకులు ఆమెను వెంబడించి బైక్‌ను ఆపాలని సైగలు చేశారు. అయితే బైక్ ఆపేందుకు ఆమె నిరాకరించింది. కారు పక్కనుంచి వెళ్లిపోవచ్చని వారికి సూచించింది. దీంతో రెచ్చిపోయిన ఆకతాయిలు ఆమెను కొంతదూరం వెంబడించి కారుతో ద్విచక్రవాహనాన్ని బలంగా ఢీకొట్టారు. రోడ్డుపై పడ్డ బాధితురాలు కొద్ది దూరం జారుతూ వెళ్లింది. బైక్‌పై నుంచి నిప్పు రవ్వలు ఎగిరిపడ్డాయి. ఇందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలు బైక్‌కు అమర్చిన కెమెరాలో రికార్డయ్యాయి. ఈ ప్రమాదం తర్వాత నిందితులు కారుతో సహా అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. మహిళా బైకర్ మిత్రులు వారిని వెంబడించి ఓ చోట కారును ఆపినా తమ తప్పు లేదని అక్కడి నుంచి వాహనంలోనే పరారయ్యారు.

'నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలి'
తనను వేధించి, ప్రాణాపాయం కలిగించేలా ప్రమాదానికి కారణమైన వారిని వెంటనే గుర్తించి కఠినంగా శిక్షించాలని బాధితురాలు పోలీసులను కోరింది. తాను సామాజిక మాధ్యమాల్లో విడుదల చేసిన వీడియో ఆధారంగా తెల్లటి కారు, అందులోని నిందితుల వివరాలు సేకరించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. ఘటన సమయంలో నిందితులు మద్యం సేవించి ఉన్నారని ఆమె ఆరోపించింది. రోడ్డుపై వాహనదారులు, ప్రయాణికులకు ఇబ్బంది కలిగించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని గురుగ్రామ్‌ పోలీసులను కోరింది. బాధిత మహిళ నేరుగా ఫిర్యాదు చేయనప్పటికీ సుమోటోగా తీసుకున్న గురుగ్రామ్ పోలీసులు ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేస్తున్నారు. నిందితులను త్వరలోనే పట్టుకుంటామన్న పోలీసులు వారికి కఠిన శిక్ష పడేలా చేస్తామని పేర్కొన్నారు.

'వీడియో దృశ్యాల ఆధారంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నాం'
మరోవైపు, ఈ ఘటనపై గురుగ్రామ్ పోలీస్ పీఆర్‌ఓ సందీప్ తురాన్ స్పందించారు. "గోల్ఫ్ కోర్స్ రోడ్డులోని ప్రమాద ప్రాంతం, వీడియో దృశ్యాలను ఆధారంగా చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. బాధితురాలి నుంచి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి లిఖితపూర్వక ఫిర్యాదు అందలేదు. ఆమెను సంప్రదించి ఫిర్యాదు తీసుకున్న వెంటనే కారు డ్రైవర్‌పై ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేసి అరెస్టు చేస్తాం" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. కాగా, ఈ ఘటన అనంతరం మహిళల భద్రతపై కొందరు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఆకతాయిలను గుర్తించి కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్​ చేస్తున్నారు.

బైక్​ రైడర్​ (ETV Bharat)

'అత్యవసర వేళ 112 నంబర్‌కు కాల్ చేయండి'
ఇదిలా ఉండగా, రోడ్లపై వెళ్తున్న మహిళల పట్ల ఆకతాయి రెచ్చిపోతున్న వార్తలు తరచూ మనం ఎక్కడో ఓ చోట వింటూనే ఉన్నాం. అయితే, మెట్రో నగరాల్లో ఇలాంటి ఘటనలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, బైకర్లు తమ ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికి జాగ్రత్తలు తప్పక పాటించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. రోడ్డుపై వెళ్తున్నప్పుడు ఎవరైనా మిమ్మల్ని వేధిస్తున్నట్లు అనిపిస్తే వెంటనే పోలీస్ స్టేషన్ లేదా జనాలు ఎక్కువగా ఉండే వాణిజ్య ప్రాంతాల వైపు బైక్ మళ్లించండని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, అత్యవసర వేళ 112 నంబర్‌కు కాల్ చేయండని చెబుతున్నారు. ఎదుటివారు ఎంత రెచ్చగొట్టినా గొడవకు దిగకూడదని, సైగలు చేయడం, వాదించడం వల్ల పరిస్థితి మరింత అదుపు తప్పుతుందని చెప్పారు. రోడ్డుపై వెళ్తున్న సమయంలో అసహ్యంగా ప్రవర్తించే వాళ్లు కనిపిస్తే బైక్ వేగాన్ని తగ్గించి, వారికి దారి ఇవ్వడమే సురక్షితమైన మార్గమని అంటున్నారు. యాక్షన్ కెమెరాలు ఉండటం వల్ల ప్రమాద దృశ్యాలు రికార్డు అయ్యి, చట్టపరంగా ముందుకు వెళ్లడానికి ఉపయోగపడతాయని చెబుతున్నారు.

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