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ప్రధానిగా మన్మోహన్‌ను చరిత్ర తప్పకుండా గుర్తుంచుకుంటుంది : దిగ్గజ నేతపై సోనియా ప్రశంసలు

మాజీ ప్రధానిపై ప్రశంసలు కురిపించిన సోనియా గాంధీ- ప్రతిభావంతుడైన ప్రధానిగా మన్మోహన్‌ను చరిత్ర గుర్తుంచుకుంటుందని కితాబు- బొగ్గు బ్లాక్‌ అలొకేషన్​ కేసులో మన్మోహన్‌కు సుప్రీం క్లీన్‌చీట్ నేపథ్యంలో స్పందన

Sonia Gandhi On Manmohan Singh
కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకురాలు సోనియా గాంధీ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 11, 2026 at 9:59 AM IST

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Sonia Gandhi On Manmohan Singh : మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్‌పై కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకురాలు సోనియా గాంధీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అత్యంత ప్రతిభావంతుడైన ప్రధానిగా మన్మోహన్ సింగ్‌ను చరిత్ర తప్పకుండా గుర్తుంచుకుంటుందని కొనియాడారు. బొగ్గు బ్లాకుల కేటాయింపునకు సంబంధించిన కుంభకోణం కేసులో మాజీ ప్రధాని డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్‌కు సుప్రీంకోర్టు క్లీన్ చిట్ ఇవ్వడంపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు. దీన్నొక చారిత్రక ఘట్టంగా అభివర్ణించారు. దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఇచ్చిన ఈ తీర్పు ప్రముఖ ఆర్థికవేత్త, రాజనీతిజ్ఞుడిపై సుదీర్ఘకాలంగా సాగుతున్న రాజకీయ కక్ష సాధింపునకు ముగింపు పలికిందని అన్నారు. బొగ్గు బ్లాకుల కేటాయింపు కేసులో మన్మోహన్‌కు సుప్రీంకోర్టు క్లీన్‌చీట్ ఇచ్చాక తొలిసారి సోనియా స్పందించారు. ఓ జాతీయ వార్తాపత్రికలో ఈ మేరకు వ్యాసం రాశారు.

"బొగ్గు బ్లాకుల కేటాయింపునకు సంబంధించిన కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు వ్యక్తిగత నిజాయితీ, జవాబుదారీతనం విషయంలో మన్మోహన్ సింగ్‌కున్న పేరును నిలబెట్టింది. మన్మోహన్‌కు వ్యతిరేకంగా జరిగిన ప్రచారం అధికార యంత్రాంగంలోని కొన్ని వర్గాలు, మీడియా, న్యాయవ్యవస్థ, పౌర సమాజం, రాజకీయ ప్రత్యర్థులు (ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీ) కలిసి చేసిన సమన్వయ ప్రయత్నంతో నడిచింది. బొగ్గు బ్లాకుల కేటాయింపు కేసులో 2026 జులై 29 నాటి సుప్రీంకోర్టు తీర్పు దేశ రాజకీయ చరిత్రలో ఒక ముఖ్యమైన ఘట్టం. ఈ కేసులో మన్మోహన్‌కు సీబీఐ ఇచ్చిన క్లీన్‌చీట్‌కు సుప్రీంకోర్టు సమర్థించడమే కాకుండా, బలమైన కారణం లేకుండా మాజీ ప్రధానికి వ్యతిరేకంగా ప్రతికూల వ్యాఖ్యలు చేసినందుకు ట్రయల్ కోర్టును కూడా మందలించింది. ఈ తీర్పుతో మన్మోహన్‌కు వ్యతిరేకంగా జరిగిన బూటకపు ప్రచారం అనివార్యంగా నిష్ఫలమైంది. ప్రతి విషయంలోనూ మన్మోహన్ నిర్దోషిగా బయటపడ్డారు. సమకాలీన రాజకీయాల్లో మన్మోహన్ సింగ్ రాజనీతిజ్ఞత కొరవడింది. దేశ ఆర్థిక, ప్రజాస్వామ్య ప్రస్థానానికి మన్మోహన్ చేసిన సేవలు చిరకాలం నిలిచిపోతాయి. చరిత్ర ఆయన్ను నిశ్శబ్దంగా, సౌమ్యంగా ఉంటూనే అత్యంత ప్రభావవంతమైన ప్రధానిగా గుర్తుంచుకుంటుంది."
- సోనియా గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకురాలు

'యూపీఏ సర్కార్ ప్రధాన ఆర్థిక, సామాజిక సంస్కరణలను తీసుకువచ్చింది'
మన్మోహన్ సింగ్ దేశ ప్రధానిగా ఉన్న కాలంలో చేసిన అభివృద్ధి పనులను సోనియా గాంధీ ప్రస్తావించారు. మన్మోహన్ నేతృత్వంలోని యూపీఏ సర్కార్ ప్రధాన ఆర్థిక, సామాజిక సంస్కరణలను తీసుకువచ్చిందని ప్రశంసించారు. బలమైన ఆర్థిక వృద్ధిని నమోదు చేసిందని గుర్తు చేశారు. పేదరికాన్ని తగ్గించిందని, సామాజిక సంక్షేమ కార్యక్రమాలను విస్తరించిందని అన్నారు. దేశ ప్రజాస్వామ్య సంస్థలను బలోపేతం చేసిందని చెప్పారు. సమాచార హక్కు చట్టం, విద్యా హక్కు చట్టం, అటవీ హక్కుల చట్టం, మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టం (ఎంజీఎన్ఆర్ఈజీఏ), జాతీయ ఆహార భద్రతా చట్టం వంటి కార్యక్రమాలు సామాన్య పౌరులకు సాధికారత కల్పించాలని పేర్కొన్నారు. చారిత్రక ఇండో-అమెరికన్ పౌర అణు ఒప్పందం చర్చలలోనూ మన్మోహన్ ప్రదర్శించిన దౌత్యనీతిని సోనియా ప్రశంసించారు. ఈ ఒప్పందం మన్మోహన్ రాజకీయ ధైర్యాన్ని ప్రతిబింబించిందని, ప్రపంచ వేదికపై భారతదేశ స్థానాన్ని సుస్థిరం చేయడంలో సహాయపడిందని వెల్లడించారు.

బీజేపీ సర్కార్‌పై సోనియా ఫైర్
అలాగే బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని విమర్శలు గుప్పించారు సోనియా గాంధీ. ఈడీ, సీబీఐ వంటి దర్యాప్తు సంస్థలను రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం మోదీ సర్కార్ దుర్వినియోగం చేస్తోందని ఆరోపించారు. ప్రతిపక్ష నాయకులపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు ఈ ఏజెన్సీలను వాడుకుంటోందని మండిపడ్డారు. మన్మోహన్ సింగ్‌పై మాటల దాడి చేసినవారిలో ప్రధాని మోదీ ఒకరని విమర్శించారు.

"2017 ఫిబ్రవరి 8న రాజ్యసభలో 'రెయిన్‌కోట్ వేసుకుని స్నానం చేసే కళ డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్‌కు మాత్రమే తెలుసు' అని మోదీ దారుణమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలు దేశ పార్లమెంటరీ చరిత్రలోనే అత్యంత నీచమైనవి. ప్రస్తుతం మోదీ తనపై విమర్శలు చేసిన దేశ విద్యార్థులను క్షమిస్తున్నారు. కాబట్టి మన్మోహన్‌పై గతంలో మోదీ చేసిన వ్యాఖ్యలను తనను తాను క్షమించుకుంటారు. మన్మోహన్ అద్భుతమైన పాలనా రికార్డు నుంచి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించాలనే తీవ్రమైన కోరికతోనే ఆయనపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. మన్మోహన్ వందకు పైగా ముందస్తు ప్రసంగ పాఠం (స్క్రిప్ట్) లేని విలేకరుల సమావేశాల నిర్వహించి క్రమం తప్పకుండా పార్లమెంట్‌కు, మీడియాకు జవాబుదారీగా ఉండేవారు" అని సోనియా గాంధీ పేర్కొన్నారు.

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