భారత బడ్జెట్ పరిణామక్రమం: రూ.197 కోట్లతో మొదలై- రూ.53.47లక్షల కోట్లకు చేరువై
భారతదేశం స్వాతంత్య్రం పొందినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు బడ్జెట్ కేటాయింపుల్లో వచ్చిన మార్పులపై కథనం
Published : February 1, 2026 at 4:42 PM IST
India Union Budget History : 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కేంద్ర బడ్జెట్ రూ.50.65లక్షల కోట్లు. 2026-27 ఏడాది పద్దు రూ.53.47లక్షల కోట్లు. భారత బడ్జెట్ ఇన్ని లక్షల కోట్ల రేంజ్కు రాత్రికి రాత్రి ఎదగలేదు. దీని వెనుక దశాబ్దాల శ్రమ, ఆర్థిక ప్రణాళికలు, భవిష్యత్ వ్యూహాలు దాగి ఉన్నాయి. భారత్కు స్వాతంత్య్రం వచ్చిన మూడు నెలల తర్వాత 1947 నవంబరు 26న తొలి ఆర్థిక మంత్రి ఆర్కే షణ్ముఖం శెట్టి ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ కేటాయింపులు, ఇప్పటి కేటాయింపులు చూస్తే ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే.
షణ్ముఖం శెట్టి ప్రవేశపెట్టినప్పుడు భారత బడ్జెట్ రూ.197 కోట్లు కోట్లు. ఎన్నో మార్పులకు లోనై, సంస్కరణల పథంలో నడిచి ఇప్పుడు ఏకంగా రూ.53.47లక్షల కోట్లకు చేరకుంది. 1947 నుంచి 1971 వరకు పాక్, చైనాలతో యుద్ధాలకు, దేశ అంతర్గత భద్రతతో ముడిపడిన కేటాయింపులకే కేంద్ర బడ్జెట్లు సరిపోయాయి. జనరంజక బడ్జెట్లు 1971 తర్వాతి కాలంలోనే భారతీయుల ఎదుటకు వచ్చాయి. అయితే నాటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా దేశ నిర్మాణంలో అన్ని బడ్జెట్లు తమవంతు పాత్రను పోషించాయి. ఆదివారం లోక్సభలో ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ 80వ కేంద్ర బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టిన వేళ కేంద్ర బడ్జెట్ల చరిత్రలోని కీలక మైలురాళ్లపై ఓ లుక్ వేద్దాం.
తొలి బడ్జెట్ vs తీవ్ర సవాళ్లు
భారత్కు 1947 ఆగస్టు 15న స్వాతంత్య్రం వచ్చింది. ఆ సమయానికి ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభమై, నాలుగు నెలలు గడిచిపోయాయి. అందుకే మధ్యంతర బడ్జెట్ను భారత తొలి ఆర్థిక మంత్రి ఆర్కే షణ్ముఖం శెట్టి ప్రవేశపెట్టారు. ఆ సమయానికి మనదేశం చేతిలో ఆర్థిక వనరులు లేవు. అప్పటికే బ్రిటీష్ వాళ్లు భారత సంపదను లండన్కు తరలించుకున్నారు. భారత్, పాక్ విభజన వేళ సరిహద్దు రాష్ట్రాల్లో మతఘర్షణలు రాచుకున్నాయి. జమ్ము-కశ్మీరులోని చాలా ప్రాంతాల కోసం పాకిస్థాన్ నేతలు డిమాండ్ చేయసాగారు. భారత సరిహద్దుల్లో పాక్ మిలిటెంట్ల ఆగడాలు పెరిగాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో దేశ అంతర్గత భద్రత, సరిహద్దుల భద్రత, సైనిక అవసరాలకు బడ్జెట్లో ఆర్కే షణ్ముఖం శెట్టి పెద్దపీట వేశారు. నాటి బడ్జెట్లో రెవెన్యూ వ్యయం రూ. రూ.197 కోట్లు. ఈ విధంగా పెనుసంక్షోభం, తీవ్ర సవాళ్ల నడుమ మన బడ్జెట్ ప్రస్థానం మొదలైంది.
దేశ రక్షణకే మెజారిటీ బడ్జెట్
తొలిసారిగా పూర్తిస్థాయి బడ్జెట్ను 1948-49 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ప్రవేశపెట్టారు. 1950 వరకు కూడా కశ్మీర్ ప్రాంతంలో సైనిక మోహరింపులు పెంచేందుకు, దేశ రక్షణకే మెజారిటీ బడ్జెట్ను కేటాయించారు. ఈక్రమంలో చైనా సరిహద్దు ప్రాంతంపై భారత్ పెద్దగా శ్రద్ధ పెట్టలేదు. సామ్యవాదానికి మద్దతు పలికే భారత్కు, కమ్యూనిస్టు చైనాతో ముప్పేమీ ఉండదని నాటి ప్రధానమంత్రి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ భావించారు.
ఈ క్రమంలో 1950 కేంద్ర బడ్జెట్లో చేసిన ప్రకటన ప్రకారం, ఆ ఏడాది మార్చి 15న భారత ప్రణాళికా సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. దేశానికి పంచ వర్ష ప్రణాళికలను తయారుచేసి ఇవ్వడం దీని పని. కేంద్రంలోని మోదీ సర్కారు 2015లో ప్రణాళికా సంఘం బదులు నీతి ఆయోగ్ వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. 1947 నుంచి 1971 వరకు కేంద్ర బడ్జెట్లను యుద్ధాల నుంచి విడదీసి చూడలేం. ఎందుకంటే ఈ వ్యవధిలో భారత్ వరుస సైనిక పోరాటాలు చేయాల్సి వచ్చింది. ఈ క్రమంలో రక్షణ రంగ కేటాయింపులను పెంచాల్సి వచ్చింది.
రూపాయి విలువను తగ్గించిన ఇందిరాగాంధీ
1962 నుంచి 1971 మధ్యకాలంలో పాక్, చైనాలతో వరుస యుద్ధాల వల్ల భారత బడ్జెట్ భారీ లోటును ఎదుర్కొంది. ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాల అమలుకు కూడా నిధులు లేని దుస్థితిని భారత్ ఎదుర్కొంది. దీన్ని అదునుగా చేసుకున్న అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి (ఐఎంఎఫ్), ప్రపంచ బ్యాంకు భారత్కు ఆర్థిక సహాయం, ఆహార సరుకుల పంపిణీ చేసే విషయంలో రకరకాల కొర్రీలు పెట్టాయి. ఆర్థిక సరళీకరణలు చేసి, రూపాయి విలువను తగ్గిస్తేనే సాయం చేస్తామని తేల్చి చెప్పాయి.
ఈ పరిస్థితుల్లో 1966లో తొలిసారి దేశ ప్రధానమంత్రి అయిన ఇందిరాగాంధీ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆమె ఒక అమెరికా డాలరుకు భారత రూపాయి విలువను రూ.4.76 నుంచి రూ.7.50కి సవరించారు. దీనివల్ల 1966 జూన్ 6న భారత రూపాయి విలువ ప్రపంచ మార్కెట్లో ఒక్కసారిగా 57.5 శాతం మేర పడిపోయింది. అప్పటివరకు (1959 - 1966 మధ్య) భారత రూపాయితో ముడి చమురు లావాదేవీలను జరిపిన అరబ్ దేశాలు రూట్ మార్చాయి. రూపాయిని పక్కనపెట్టి, తమ సొంత కరెన్సీలను రంగంలోకి దింపాయి. దీంతో భారత్లో అధిక ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. నిత్యావసరాలు, ఇంధనాల రేట్లు చుక్కలను అంటాయి.
88 శాతం పెరిగిన ఆదాయపు పన్ను
ఇందిరాగాంధీ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆదాయపు పన్ను రేట్లను గరిష్ఠంగా 88 శాతం నుంచి 97.75 శాతం దాకా పెంచారు. వరుస యుద్ధాల వల్ల దేశ ఖజానాలో ఏర్పడిన భారీ లోటును పూడ్చడానికి ఈ నిర్ణయాన్ని ఆమె తీసుకున్నారు. 1962 నుంచి 1974 వరకు ఈవిధమైన ఆర్థిక సంక్షోభాలు, యుద్ధాల నడుమ భారతదేశ బడ్జెట్లను పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టారు.
1975–1977లో 9 శాతం వార్షిక వృద్ధి
1975 నుంచి 1977 మధ్యకాలంలో ఇందిరాగాంధీ విధించిన 21 నెలల ఎమర్జెన్సీతో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ మరింత చితికిపోయింది. సరిగ్గా ఇదే సమయంలో మన దేశానికి వ్యవసాయ విప్లవం ఫలితాలు అందాయి. కొంతమేర ఆహారం కొరత తీరింది. 20 పాయింట్ల కార్యక్రమంతో జనసంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలయ్యాయి. వెరసి, 1975–1977 వ్యవధిలో 9 శాతం వార్షిక వృద్ధిని భారత్ సాధించింది.
కేంద్ర బడ్జెట్లలోని కీలక మైలురాళ్లు ఇవిగో!
• 1968 : 10 కేంద్ర బడ్జెట్లు ప్రవేశపెట్టిన రికార్డు హోల్డర్ మొరార్జీ దేశాయ్ ఎక్సైజ్ సుంకాలను సరళీకృతం చేశారు. తయారీరంగ సంస్థల కోసం స్వీయ అంచనా పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టారు. ఫ్యాక్టరీ గేట్ స్టాంపింగ్ను రద్దు చేశారు. బ్యూరోక్రసీ ద్వారా జరిగే అవినీతిని అరికట్టడానికి యత్నించారు. పరిశ్రమలకు అనుమతుల మంజూరు ప్రక్రియను సులభతరం చేశారు.
• 1984-1989 : రాజీవ్ గాంధీ 1987-88లో భారతదేశ ఆధునికీకరణ, కంప్యూటర్లు/ఇంటర్నెట్, సాంకేతికతలు, కనీస ప్రత్యామ్నాయ పన్నుపై దృష్టి సారించారు.
• 1991-92 : నాటి ప్రధానమంత్రి పీవీ నర్సింహారావు నేతృత్వంలో అప్పటి ఆర్థిక మంత్రి డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ భారతదేశ ఆధునిక యుగ ఆర్థిక సంస్కరణలకు బాటలు వేశారు. లైసెన్స్ రాజ్ను ఆయన రద్దు చేశారు. భారత మార్కెట్లోకి ఎఫ్డీఐలు వచ్చే మార్గాలను సరళీకరించారు. సుంకాలను తగ్గించారు. ఉదారీకరణ, ప్రైవేటీకరణ, ప్రపంచీకరణ సంస్కరణలను ప్రారంభించారు. ఇవి భారతదేశాన్ని దివాలా తీయకుండా కాపాడాయి. భారతదేశం ఐటీ సేవల ఎగుమతి కేంద్రంగా ఎదిగింది.
• 1999–2004 : నాటి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి ప్రభుత్వం మౌలిక సదుపాయాల ఆధారిత వృద్ధి, ఆర్థిక క్రమశిక్షణ, ప్రైవేట్ రంగ పునరుజ్జీవనాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంది. స్వర్ణ చతుర్భుజి రహదారి ప్రాజెక్టు, టెలికాం సంస్కరణలు, ప్రైవేటీకరణ చొరవలను ఆరంభించింది. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో పెట్టుబడుల ఉపసంహరణను మొదలుపెట్టింది. ఆర్థిక లోటు తగ్గింపు లక్ష్యంగా ఎఫ్ఆర్బీఎం చట్టం 1999లోనే అమల్లోకి వచ్చింది.
• 2004–2014 : ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ నేతృత్వంలోని యూపీఏ సర్కారు అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంక్షోభం (2008–09) నడుమ సంక్షేమ పథకాల ద్వారా సమ్మిళిత వృద్ధికి ప్రాధాన్యతను ఇచ్చింది. ఇందుకోసం గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం, విద్యా హక్కు, ఆహార భద్రతా చట్టం, సమాచార హక్కు చట్టాలను అమలుచేసింది.
• 2014–2025 : ప్రస్తుత భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం 2047 వికసిత భారత్ లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతోంది. ఇందుకోసం నిర్మాణాత్మక సంస్కరణలు, డిజిటలైజేషన్, మౌలిక సదుపాయాలపై ప్రధానంగా దృష్టి పెడుతోంది.
మోదీ సర్కారు కీలక విజయాలు
• జీఎస్టీ (2017)
• ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్ రప్ట్సీ కోడ్ (ఐబీసీ)- 2016
• మేక్ ఇన్ ఇండియా
• ఉత్పత్తి ఆధారిత ప్రోత్సాహక పథకాలు
• డిజిటల్ ఇండియా
• ఆత్మనిర్భర్ భారత్
• జన్ ధన్/యూపీఐ విప్లవం
• ఆదాయపు పన్ను కోతలు
• కార్పొరేట్ పన్ను కోత
• పీఎం కిసాన్
• జీఎస్టీ సంస్కరణలు
• కొత్త కార్మిక కోడ్లు
మొత్తం మీద 1947 నుంచి ఇప్పటివరకు ఎన్నో సంక్షోభాలు, రాజకీయ మార్పులను ఎదుర్కొని, దార్శనిక సంస్కరణల ఫలితంగా సుమారుగా రూ.53.47లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టుకునే ఆర్థిక వ్యవస్థగా నిలిచింది. అందుకే భారతదేశ బడ్జెట్ అంటే కేవలం గణాంకాలు కాదు. అది ఎన్నో ప్రణాళికలు, భవిష్యత్ వ్యూహాల సమాహారమని అంటుంటారు.
వరుసగా 9వసారి బడ్జెట్- చరిత్ర సృష్టించనున్న నిర్మలా సీతారామన్!
'తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ద్రవ్యోల్బణం ఏటా తగ్గుతోంది'- ఆర్థిక సర్వేలో కేంద్రం వెల్లడి