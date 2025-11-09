ETV Bharat / bharat

'బారాచట్టి'లో టఫ్ ఫైట్- మాంఝీ, భగవతి కుటుంబాల ఢీ- జ్యోతిదేవి VS తనుశ్రీ- నెగ్గేది ఎవరు?

'బారాచట్టి' పోల్‌పై సర్వత్రా ఉత్కంఠ- మాంఝీ, భగవతి కుటుంబాల టఫ్ ఫైట్- మాంఝీ వియ్యంకురాలు జ్యోతిదేవితో భగవతీ దేవి మనవరాలు తనుశ్రీ ఢీ

Interesting contest for Barachatti assembly seat
Interesting contest for Barachatti assembly seat (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 9, 2025 at 1:46 PM IST

4 Min Read
Manjhi Family Vs Bhagwati Devi Family : బిహార్‌లోని గయ జిల్లాలో ఉన్న బారాచట్టి అసెంబ్లీ స్థానంపైనే ఇప్పుడు అందరి దృష్టి ఉంది. రసవత్తర పోటీ జరుగుతున్న ఆ స్థానంలో రెండో విడతలో మంగళవారం (నవంబరు 11న) పోలింగ్ జరగనుంది.ఇక్కడి నుంచి కేంద్ర మంత్రి, హిందుస్థానీ అవామ్ మోర్చా (హెచ్‌ఏఎం) అధినేత జితన్ రాం మాంఝీ వియ్యంకురాలు, సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే జ్యోతిదేవి అధికార ఎన్‌డీఏ కూటమి తరఫున పోటీచేస్తున్నారు. జితన్ రాం మాంఝీ కుమారుడు సంతోష్ కుమార్ సుమన్‌‌కు జ్యోతిదేవి కుమార్తెతో పెళ్లి జరిగింది. నవంబరు 5న ఓపెన్ వెహికల్‌లో నిలబడి ఎన్నికల ప్రచారం చేస్తుండగా జ్యోతిదేవిపై దాడి జరగడంతో కలకలం రేగింది. ఇంతకీ జ్యోతిదేవి మాంఝీకి బారాచట్టి స్థానంలో ప్రధాన ప్రత్యర్ధి ఎవరు? ప్రధాన అభ్యర్థుల కుటుంబ రాజకీయాలు ఏ రేంజులో ఉన్నాయి? గత ఎన్నికల ఫలితాలు ఏం చెబుతున్నాయి? ఈ కథనంలో చూద్దాం.

మాంఝీ ఫ్యామిలీ VS భగవతీ దేవి ఫ్యామిలీ
కుటుంబ రాజకీయాలు ఎక్కడైనా కామన్. కానీ గయ జిల్లాలోని బారాచట్టి అసెంబ్లీ స్థానంలో ఇవి మోతాదు కంటే ఎక్కువ రేంజులో ఉన్నాయి. ఈ స్థానంపై కేంద్ర మంత్రి, హిందుస్థానీ అవామ్ మోర్చా (హెచ్‌ఏఎం) అధినేత జితన్ రాం మాంఝీకి బలమైన పట్టు ఉంది. గతంలో ఆయన స్వయంగా ఇక్కడి నుంచి రెండుసార్లు ఎమ్మెల్యే అయ్యారు. సామాజిక సమీకరణాలు కూడా హెచ్‌ఏఎం పార్టీకి అనుకూలంగా ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో నవంబరు 5న జితన్ రాం మాంఝీ వియ్యంకురాలు, ఎన్‌డీఏ కూటమి అభ్యర్థి 60 ఏళ్ల జ్యోతి దేవిపై జరిగిన దాడితో కలకలం రేగింది. అచ్చం ఇలాంటి ఘటనే టికారి అసెంబ్లీ స్థానంలోనూ జరిగింది. అక్కడి నుంచి పోటీ చేస్తున్న హెచ్‌ఏఎం అభ్యర్థి అనిల్ కుమార్‌పైనా ఎటాక్ జరిగింది. అయితే ప్రధాన చర్చ మాత్రం జ్యోతి దేవిపై జరిగిన దాడి గురించే నడుస్తోంది. ఎందుకంటే ఆమె కేంద్ర మంత్రికి సమీప బంధువు. తనను హత్య చేయించేందుకు లాలూకు చెందిన ఆర్‌జేడీ పార్టీ కుట్ర పన్నిందని, అందులో భాగమే ఈ దాడి అని జ్యోతిదేవి ఆరోపించారు. రాజకీయ దిగ్గజం భగవతీ దేవి మనవరాలు 26 ఏళ్ల తనుశ్రీ ఆర్‌జేడీ తరఫున పోటీ చేస్తున్నారు. ఆమె నుంచి జ్యోతిదేవి తీవ్ర పోటీని ఎదుర్కొంటున్నారు. రెండు బలమైన రాజకీయ కుటుంబాల మధ్య జరుగుతున్న ఈ పోరులో ఎలాంటి ఫలితం వస్తుందోననే ఉత్కంఠ నెలకొంది.

Jitan Ram Manjhi
జితన్ రామ్ మాంఝీ (ETV Bharat)

2020 పోల్స్ : జ్యోతిదేవికి తనుశ్రీ తల్లి టఫ్ ఫైట్
బిహార్‌లోని చారిత్రక మగధ ప్రాంతంలోని గయా జిల్లాలో బారాచట్టి అసెంబ్లీ స్థానం ఉంది. ఇది ఎస్‌సీ రిజర్వుడ్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం. ఇక్కడ ప్రధాన పోటీ ఎన్‌డీఏ కూటమి అభ్యర్థి జ్యోతిదేవి మాంఝీ, ఆర్‌జేడీ అభ్యర్థి తనుశ్రీ కుమారి మధ్య జరుగుతోంది. రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిశోర్‌కు చెందిన జన్ సురాజ్ పార్టీ తరఫున హేమంత్ కుమార్ పోటీ చేస్తున్నారు. జ్యోతిదేవి ఇంటర్ వరకు చదివారు. వ్యవసాయ రంగంలో అత్యుత్తమ కృషి చేశారు. ఇందుకుగానూ విదేశాలలోనూ సత్కారాలు అందుకున్నారు. హెచ్ఏఎం పార్టీ అభ్యర్థి జ్యోతి దేవి ఇప్పటివరకు బారాచట్టి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి రెండుసార్లు ఎమ్మెల్యే అయ్యారు. 2020లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ విజయం ఆమెనే వరించింది. అప్పట్లో జ్యోతి దేవికి 72,491 ఓట్లు పడ్డాయి. ఆమె సమీప ప్రత్యర్థి ఆర్‌జేడీకి చెందిన సమతా దేవి (తనుశ్రీ తల్లి)కి 66,173 ఓట్లు వచ్చాయి. ఎల్‌జేపీ తరఫున పోటీచేసిన రేణుకా దేవి 11,244 ఓట్లు పొందారు.

Tanushree
తనుశ్రీ (ETV Bharat)

తనుశ్రీ అమ్మమ్మ 4 సార్లు, తల్లి 2 సార్లు ఎమ్మెల్యే
బారాచట్టి స్థానంలో జ్యోతిదేవి మాంఝీతో తలపడుతున్న ఆర్‌జేడీ అభ్యర్థి తనుశ్రీ కుమారికి రాజకీయంగా బలమైన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఉంది. అమ్మమ్మ భగవతీ దేవి నుంచి రాజకీయ వారసత్వాన్ని ఆమె అందుకున్నారు. భగవతీ దేవి రాజకీయ ప్రస్థానం స్ఫూర్తిదాయకమైంది. బిహార్‌లో ఆర్థికంగా అత్యంత వెనుబడిన మహాదళిత సమాజంలో భగవతీ దేవి జన్మించారు. ఆమె దినసరి కూలీ స్థాయి నుంచి రాజకీయ నాయకురాలిగా ఎదిగారు. 1969 నుంచి 1980 మధ్యకాలంలో నాలుగుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు. 1969లో యునైటెడ్ సోషలిస్ట్ పార్టీ తరఫున, 1977లో జనతా పార్టీ తరఫున, 1995లో జనతా దళ్ తరఫున, 2000లో ఆర్‌జేడీ తరఫున భగవతీ దేవి గెలిచారు. 1995 నుంచి 1996 వరకు పార్లమెంటు సభ్యురాలిగానూ భగవతీ దేవి సేవలు అందించారు. భగవతీ దేవి 2003లో మరణించారు. ఆమె కుమార్తె సమతా దేవి సైతం రెండుసార్లు అసెంబ్లీకి ఎన్నికయ్యారు. 2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జ్యోతిదేవి మాంఝీ, సమతా దేవి మధ్య టఫ్ ఫైట్ జరిగింది. చివరకు 6,318 ఓట్ల తేడాతో జ్యోతిదేవి గెలిచారు. ఈసారి జ్యోతిదేవిపై సమతా దేవి కూతురు తనుశ్రీ పోటీచేస్తుండటం గమనార్హం. యువతేజం తనుశ్రీ బీబీఎం కోర్సులో డిగ్రీ చేశారు. ఆమె రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలో గణనీయమైన విజయాలు సాధించారు. ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికలతో రాజకీయాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఒకవేళ తనుశ్రీ ఈ ఎన్నికల్లో గెలిస్తే, భగవతీ దేవి కుటుంబం నుంచి మూడో తరం రాజకీయ వారసురాలు అవుతుంది.

Samta Devi
సమ్తా దేవి (ETV Bharat)

అమ్మమ్మ స్ఫూర్తితోనే ఎన్నికల్లో పోటీచేస్తున్నా : తనుశ్రీ
"మా అమ్మమ్మ భగవతీ దేవి కావడం నా అదృష్టం. ఆమె చేసిన ప్రజాసేవ స్ఫూర్తితోనే నేను ఎన్నికల్లో తొలిసారిగా పోటీ చేస్తున్నాను. ప్రజలను నేను కలిశాను. వారంతా ప్రాథమిక సౌకర్యాలను కోరుకుంటున్నారు. నేను గెలిస్తే అవన్నీ కల్పిస్తాను. చాలా పెద్ద గ్రామాలలో ఇప్పటికీ పాఠశాలలు లేవు. ఇది ఆందోళన కలిగించే విషయం. ఊళ్లలో కల్వర్టులు, రోడ్లు, డ్రెయినేజీలు, వీధి దీపాల సమస్యలు ఉన్నాయి. మహాదళితుల సమస్యల పరిష్కారానికి పనిచేస్తా. నేటికీ మహాదళితులు వలస వెళ్లి ఇతర రాష్ట్రాల్లోని కర్మాగారాల్లో పనిచేస్తున్నారు" అని బారాచట్టి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఆర్‌జేడీ అభ్యర్థి తనుశ్రీ పేర్కొన్నారు.

Bhagwati Devi and her granddaughter Tanushree
భగవతీ దేవి, ఆమె మనవరాలు తనుశ్రీ (ETV Bharat)

