ఆ గ్రామంలో చేపల వేట నిషేధం- తింటే పెద్ద పాపం- ఎందుకో తెలుసా?
చేపల వేటను నిషేధించిన గ్రామస్థులు- స్వయంగా శివుడే రక్షిస్తాడని ప్రజల నమ్మకం
Published : November 23, 2025 at 12:35 PM IST
Fishing Ban Village : చేపలను పెంచుతున్నారంటే తినడానికో లేదో అమ్మడానికో అని అనుకుంటాం కాదా. కానీ బిహార్లోని ఓ గ్రామ ప్రజలు వాటికి దానా పెట్టి మరి పెంచుతారు. కానీ వాటిని అమ్మడం, తినడం వంటివి చేయరు. అలా చేస్తే పాపం చేసినట్లుగా భావిస్తున్నారు. అలాగని అన్ని చెరువుల్లోని చేపలను కాదు. కేవలం ఒక్క చెరవులోని మాత్రమే అలా చేస్తారు. ఎందుకంటే ఆ చేపలను శివుడే స్వయంగా రక్షకుడుగా ఉంటారంట. చేపలకు శివుడు రక్షకుడుగా ఎలా ఉంటారు? ఆ చెరువుకు ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటి? అసలు ఆ కథ ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఈ గ్రామంలో చేపల వేట నిషేధం
ముజఫర్పుర్ జిల్లాలోని ఛపరా మేఘ్ గ్రామంలో దుధియా పోఖర్ అనే చెరువుకు పెద్ద చరిత్ర ఉంది. ఆ చెరువులో ఎన్నో రకాలు చేపలు ఉన్నాయి. కానీ వాటిని గ్రామస్థులు వేటాడారు. అలాగని తినడం కూడా చేయరు. కానీ వాటికి పిండి, దాణా వంటివి ఆహారంగా వేస్తారు. భోలేనాథ్ స్వయంగా వాటి రక్షకుడని గ్రామస్థులు నమ్ముతారు. అంతేకాకుండా వాటిని రక్షించడం వల్ల వారి కుటుంబానికి శాంతి, శ్రేయస్సు లభిస్తుందని గ్రామస్థులు నమ్ముతారని బాబా దూధనాథ్ మహాదేవ్ ఆలయ పూజారి అర్జున్ కుమారు తెలిపారు. దూరదూరాల నుంచి భక్తులు ఇక్కడ దర్శనానికి వస్తారని చెప్పారు.
అయితే ఆ ఊరు చరిత్ర దాదాపు వెయ్యి సంవత్సరాల నాటిది అని గ్రామ పెద్ద కన్హయ్య లాల్ సింగ్ తెలిపారు. ఇక్కడ రామజానకి మఠం మహంత్కు భోలేనాథ్ స్వయంగా కలలో కనిపించి, ఆలయాన్ని నిర్మించమని కోరారు. తర్వాత మహంత్ ఆ కల గురించి గ్రామస్థులకు చెప్పి, అక్కడ తవ్వకాలు ప్రారంభించారు. తవ్వకాల సమయంలో ఒక శివలింగం బయటపడింది. తవ్వకం సమయంలో శివలింగం శిరస్సుకు స్వల్ప గాయం కావడం వల్ల అక్కడి నుంచి తెల్లటి పాలు వంటి ద్రవం ప్రవహించింది. దీంతో అక్కడ ఒక చెరువు ఏర్పడినట్లుగా కనిపించింది. ఇది గ్రామస్థులందరికీ ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది. ఆ రాత్రి శివుడు పూజారి కలలో కనిపించి తాను దూధేశ్వర్నాథ్ రూపంలో ఉన్నానని తెలిపారు. ఈ స్థలంలోనే తన విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించాలని ఆజ్ఞాపించారు. తర్వాత ఆ పాల రాయిని ఆలయంలో ప్రతిష్ఠించారు. చెరువును శివగంగ రూపంగా భావించి పూజలు ప్రారంభించారు' అని కన్హయ్య తెలిపారు.
చేపలకు హాని చేస్తే గ్రామానికే విపత్తు
ఈ చెరువుతో సంబంధం ఉన్న దేనినైనా అవమానిస్తే గ్రామానికి విపత్తు వస్తుందని స్థానికులు నమ్ముతారు. అందుకే చేపలు పట్టడం కఠినంగా నిషేధించారు. ఈ స్థలం పూజ, మతపరమైన ఆచారాలు నిర్వహించే పవిత్ర స్థలంగా భావిస్తారు. చేపలకు ఆహారం వేస్తే కష్టాలు తొలగి, అంతా శుభం కలుగుతుందని నమ్మకం.
అయితే మఠం మహంత్ మొదట తవ్వకాలు ప్రారంభించినప్పుడు ఏమీ దొరకలేదని స్థానికుడు కుమార్ సౌరభ్ తెలిపారు. కానీ రెండోసారి తవ్వినప్పుడు పాల రాయి ప్రత్యక్షమై, ఈ సంఘటనను గ్రామం మహాద్భుతంగా భావించిందని తెలిపారు. అప్పటి నుంచి ఈ చెరువును దూధియా పోఖర్ అని పిలుస్తున్నారని చెప్పారు. దీని పవిత్రతను కాపాడటం మొత్తం గ్రామానికి వరంగా భావిస్తారని తెలిపారు.
ఈ చెరువు చరిత్ర గురించి తెలుసుకున్న ముజఫర్పూర్, పరిసర ప్రాంతాల నుంచి వందలాది ప్రజలు ఇక్కడి వస్తున్నారు. చెరువులోని చేపలకు దాణా వేస్తూ కోరికలు కోరుతున్నారు. ఛపరా మేఘ్ గ్రామంలో ఈ సంప్రదాయం కేవలం ఆధ్యాత్మిక ఆచారం మాత్రమే కాదు, పర్యావరణ రక్షణకు కూడా ఉదాహరణ ఉంది. చేపలను గ్రామస్థులు తరతరాలుగా రక్షిస్తూ, చెరువు శుభ్రత, పరిరక్షణను గ్రామ ప్రజలు సామూహికంగా నిర్వహిస్తున్నారు.