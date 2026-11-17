12 రోజులు, 12 గంటల, 12 నిమిషాలపాటు మ్యూజిక్ మారథాన్- కట్ చేస్తే గిన్నిస్ రికార్డ్
'World Konkani Music Congress'Guinness Records: చరిత్రాత్మక 'ప్రపంచ కొంకణి సంగీత మహాసభ' 'కార్యక్రమం గిన్నిస్ రికార్డ్ను నెలకొల్పింది.
Published : November 17, 2026 at 9:34 PM IST
సుమారు 6,780 మంది గాయకులు 12 రోజులు పాటు నిరంతరాయంగా ఆలపించిన పాటలకు ప్రపంచస్థాయి గౌరవం దక్కింది. కులమతాలకు అతీతంగా అందరు ఏకమై 300 గంటలకు పైగా నిరంతరం ఆలపించిన మధుర గీతాలు కొంకణి సాంస్కృతిని ప్రపంచ స్థాయికి తీసుకువెళ్లాయి. ఒక్క పాట కూడా పునరావృతం కాకుండా పన్నెండు రాత్రులకు పైగా నిరంతరాయంగా సాగిన ఈ అద్భుత కార్యక్రమం చర్రిత సృష్టించింది. కర్ణాటకలోని మంగళూరులో జరిగిన చరిత్రాత్మక 'కొంకణి యజ్ఞం' కార్యక్రమం గిన్నిస్ రికార్డ్ను నెలకొల్పింది.
నాలుగు దశాబ్దాలుగా కొంకణి భాష, సాహిత్యం కళల పరిరక్షణకు అంకితమైన 'మండ్ శోభాన్' సంస్థ 40వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని నిర్వహించిన 'ప్రపంచ కొంకణి సంగీత మహాసభ' (కొంకణి నిరొంతరి - సోన్సర్ సోరసోరి) కార్యక్రమాన్ని నవంబర్3న ఉదయం 6:00 గంటలకు గోవా సీఎం ప్రమోద్ సావంత్ ప్రారంభించారు. ఈ సంగీత మారథాన్, 12 రోజుల, 12 గంటల, 12 నిమిషాల (మొత్తం 300 గంటల 12 నిమిషాలు) పాటు విరామం లేకుండా కొనసాగింది. 300 గాయకులు బృందాలుగా ఏర్పడి కొంకణి భాషలో పాటలను ఆలపించడంతో గిన్నిస్ ప్రపంచ రికార్డ్ గుర్తింపు లభించింది. ఈ కార్యక్రమలో ఒక్క పాట కూడా రిపీట్ కాలేదు. తీరప్రాంత మంగళూరులోని టౌన్ హాల్లో జరిగిన ఈ సాంస్కృతిక కార్యక్రమం నవంబర్15 సాయంత్రం 6:12 గంటలకు విజయవంతంగా ముగిసింది.
మతపరమైన హద్దులను అధిగమించి రికార్డ్
ఈ కార్యక్రమంలో ప్రతి గంటకు ఒక బృందం ప్రదర్శన ఇవ్వగా 4,500కు పైగా విభిన్నమైన కొంకణి పాటలను మధురంగా ఆలపించారు. మతపరమైన హద్దులను అధిగమించి, 42 విభిన్న వర్గాలకు (GSB, RSB, ఖర్వి, కుద్మి, సిద్ధి, నవాయత్, దల్ది ముస్లింలు వివిధ క్రైస్తవ శాఖలతో సహా) చెందిన హిందువులు, క్రైస్తవ కళాకారులు కొంకణి మాధుర్యాన్ని ప్రపంచానికి చాటిచెప్పడానికి ఒకే వేదికను పంచుకున్నారు. ముఖ్యంగా కార్యక్రమంలో గోవా నుంచి 53 బృందాలతో పాటు కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, దుబాయ్, కువైట్, మస్కట్, ఖతార్ ఆస్ట్రేలియా నుంచి కూడా జట్లు పాల్గొన్నాయి.
విభిన్న వర్గాలను ఏకం చేయడం గొప్పవిజయం
మండ్ సోభాన్ స్వాగత కమిటీ కార్యదర్శి రాయ్ కాస్టెలినో మాట్లాడుతూ, మండ్ సోభాన్ 40వ వార్షికోత్సవం దాని వ్యవస్థాపకుడు ఎరిక్ ఓజారియో మొదటి వర్థంతి సందర్భంగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కొంకణిలను ఏకం చేయడానికి ఈ గొప్ప సదస్సును నిర్వహించినట్లు తెలిపారు. 42 విభిన్న వర్గాలు, కులాలు మతాలకు చెందిన ప్రజలను ఒకే వేదికపైకి తీసుకురావడమే ఈ కార్యక్రమం గొప్ప విజయమని పేర్కొన్నారు. గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్స్డ్ నుంచి అధికారిక న్యాయనిర్ణేతలు హాజరయ్యారని, వారు అన్ని పత్రాలను దృవీకరించిన తర్వాత అధికారిక పత్రాన్ని జారీ చేశారని తెలిపారు.
"ఆరు నెలల క్రితం సంగీత గురువు జోయెల్ పెరీరా ఫోన్ చేసి, గిన్నిస్ ప్రపంచ రికార్డు ప్రయత్నానికి సిద్ధం కమ్మని అడిగినప్పుడు, నేను మొదట ఆశ్చర్యానికి, ఆందోళనకు గురయ్యాను. ఇంతకుముందు కేవలం చర్చి పరిధిలోనే పాడినా నాకు ఇంతటి గొప్ప వేదికపై ప్రదర్శన ఇచ్చే అవకాశం లభించడం జీవితంలో మరపురాని క్షణంగా నిలిచింది. అత్తూర్ బృందంలోని ప్రతి ఒక్కరి సహకారంతో ఈ చరిత్రాత్మక రికార్డులో భాగం కావడం ఆనందంగా ఉంది".
--జానెట్, అత్తూర్ గాయక బృంద నాయకురాలు
యువతరానికి మాతృ భాష గొప్పతనాన్ని తెలియజేయాలి
కర్కల, అత్తూరులోని సెయింట్ లారెన్స్ బసిలికా రెక్టార్ అయిన ఫాదర్ ఆల్బన్ డిసౌజా మాట్లాడుతూ, ఈ చరిత్రాత్మక కార్యక్రమానికి సిద్ధం కావడానికి తమ బృందం గత మూడు నెలలుగా శ్రద్ధగా పనిచేసిందని చెప్పారు. కుల, మత భేదాలకు అతీతంగా మత సామరస్యంతో ఈ సమావేశం అంచనాలను మించిపోయిందని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యంగా యువతరానికి కొంకణి భాష సంస్కృతిని అందించడానికి ఇది ఒక అద్భుతమైన నమూనాగా ఉపయోగపడుతుందన్నారు. కర్ణాటక కొంకణి సాహిత్య అకాడమీ అధ్యక్షుడైన జోచిమ్ స్టానీ అల్వారెస్ స్పందిస్తూ తన పదవీకాలంలో ఈ ప్రపంచ రికార్డు సాధించడం ఎంతో గర్వ కారణమని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
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