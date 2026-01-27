భారత్, EU మధ్య ఒప్పందం- దేశ వాణిజ్యంలో మొదలైన సరికొత్త శకం: ప్రధాని మోదీ
భారతదేశ చరిత్రలోనే ఇది అతిపెద్ద స్వేచ్ఛావాణిజ్య ఒప్పందం- టెక్నాలజీ, గ్రీన్ ఎనర్జీ, డిజిటల్ రంగాల్లో స్వేచ్ఛావాణిజ్య ఒప్పందం- మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు
EU Trade Commissioner Maros Sefcovic and Union Commerce Minister Piyush Goyal exchange documents on conclusion of India-EU FTA as PM Modi, President of EU Commission Ursula von der Leyen and President of EU Council Antonio Costa look on ((Photo/MEA))
Published : January 27, 2026 at 1:48 PM IST
Modi On India EU Agreement : భారత్- ఈయూ మధ్య కుదిరిన స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం చరిత్రాత్మకమైనదిగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మోదీ వెల్లడించారు. ఆ ఒప్పందంతో భారత వాణిజ్యంలో సరికొత్త శకం మొదలైందని తెలిపారు. భారత భాగస్వామ్యం సరికొత్త శిఖరాలకు చేరుతోందని ఆశాభావ వ్యక్తం చేశారు. భారతదేశ చరిత్రలోనే ఇది అతిపెద్ద స్వేచ్ఛావాణిజ్య ఒప్పందంగా తెలిపారు. టెక్నాలజీ, గ్రీన్ ఎనర్జీ, డిజిటల్ రంగాల్లో స్వేచ్ఛావాణిజ్య ఒప్పందం జరిగిందని చెప్పారు.