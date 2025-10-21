1222 గజాల విస్తీర్ణంలో మోడ్రన్ గోవుల సంరక్షణ యూనిట్- అత్యాధునిక హాస్పిటల్ కూడా! ఎక్కడో తెలుసా?
జైపుర్లో ఉన్న హింగోనియా గోశాల- అక్కడ గోవుల సంరక్షణ యూనిట్, మోడ్రన్ ఆస్పత్రి బిల్డింగ్ నిర్మాణం
Published : October 21, 2025 at 11:11 AM IST
Hingonia Goshala Jaipur : రాజస్థాన్ రాజధాని జైపుర్లోని హింగోనియా గోశాల (గోవుల పునరావాస కేంద్రం) జంతు ప్రేమికుల మనసును ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ గోశాలలో ఆవుల సంరక్షణ కోసం 11,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణం ఉన్న అత్యాధునిక గోవుల సంరక్షణ యూనిట్ ను ప్రారంభించారు. ఈ యూనిట్ గాయపడిన, అనారోగ్యంతో ఉన్న పశువుల ప్రాణాలను రక్షించేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే 30,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో అత్యాధునిక వైద్య భవనం కూడా నిర్మితమవుతోంది. ఇందులో ఆపరేషన్ థియేటర్, రికవరీ జోన్, హైటెక్ వైద్య పరికరాలు ఉన్నాయి. దీంతో జంతు ప్రేమికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఒకేసారి 18వేలు పశువులు సంరక్షణ పొందొచ్చు
హింగోనియా గోవుల పునరావాస కేంద్రంలో సుమారు 18,000 పశువులు సంరక్షణ పొందొచ్చు. జైపుర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, జంతు ప్రేమికులు ప్రతిరోజూ వందలాది గాయపడిన, అనారోగ్యంతో ఉన్న పశువులను ఈ కేంద్రానికి తీసుకువస్తారు. వాటికి సకాలంలో చికిత్స కేంద్రంలో అందిస్తారు. వాటి సంరక్షణను కూడా చూసుకుంటారు. అయితే ఇప్పుడు హింగోనియా పునరావాస కేంద్రంలో గాయపడిన, అనారోగ్యంతో ఉన్న గోవులకు అత్యాధునిక వైద్య సేవలు అందనున్నాయి.
జాతీయ మోడల్గా హింగోనియా గోశాల
11,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఏర్పాటైన అత్యాధునిక గోవుల సంరక్షణ యూనిట్లో ప్రథమ చికిత్స, డ్రిప్స్, ఇంజెక్షన్లు, బ్యాండేజీలు, మందుల పంపిణీ, అత్యవసర చికిత్సకు సంబంధించిన సామగ్రి ఉంటుంది. అలాగే గాయపడిన, అనారోగ్యంతో ఉన్న గోవులకు అక్కడ అత్యవసర చికిత్స సైతం అందించవచ్చు. ఈ చొరవ హింగోనియా వైద్య సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేయడమే కాకుండా, గోవుల సంరక్షణకు జాతీయ నమూనాగా కూడా నిలుస్తుంది.
'మోడ్రన్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి వైద్య సేవలు'
తమ కొత్త గోవుల సంరక్షణ యూనిట్ ఆవులకు చికిత్స చేయడానికి, వాటిని సంరక్షించడానికి ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగిస్తుందని హింగోనియా గోవుల పునరావాస కేంద్రం మేనేజర్ ప్రేమ్ ఆనంద్ పేర్కొన్నారు. ఈ కేంద్రంలో ఒకేసారి 90 కంటే ఎక్కువ పశువులను సంరక్షించవచ్చని తెలిపారు. ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితిలో పశువులకు వైద్యం చేయడానికి వెటర్నరీ డాక్టర్లు ప్రత్యేక శిక్షణ కూడా పొందారని వెల్లడించారు.
హైటెక్ పరికరాలతో కూడిన ఆపరేషన్ థియేటర్
30,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో అత్యాధునిక వైద్య భవనం కూడా ఈ కేంద్రంలో నిర్మితమవుతోందని ప్రేమ్ ఆనంద్ స్పష్టం చేశారు. అందులో హైటెక్ పరికరాలతో కూడిన ఆపరేషన్ థియేటర్ ఉంటుందని వెల్లడించారు. ఆ వైద్య భవనం పూర్తయిన తర్వాత హింగానియా గోవుల పునరావాస కేంద్రంలో ఒకేసారి 300 పశువులకు చికిత్స చేయవచ్చని పేర్కొన్నారు. హింగోనియాను దేశంలో గోసేవకు ఆదర్శవంతమైన నమూనాగా మార్చడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని తెలిపారు. తద్వారా ఇతర రాష్ట్రాలు కూడా ఈ దిశలో ప్రేరణ పొందతాయన్నారు.
"ప్రతిరోజూ వందలాది గాయపడిన, అనారోగ్యంతో నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్న పశువులను హింగోనియా గోవుల పునరావాస కేంద్రానికి తీసుకువస్తున్నారు. ఇప్పుడు కొత్త గోవుల సంరక్షణ యూనిట్ ప్రారంభంతో, చికిత్స ప్రక్రియ వేగంగా జరుగుతుంది. అలాగే మరింత బాగా వైద్యం అందుతుంది. దీపావళి సందర్భంగా హింగోనియా గోశాల తీసుకున్న ఈ చొరవ జీవుల సంక్షేమం గురించి సందేశాన్ని పంపుతుంది" అని హింగోనియా గోవుల పునరావాస కేంద్రం మేనేజర్ ప్రేమ్ ఆనంద్ స్పష్టం చేశారు.
కాగా, మూగజీవాల పట్ల ప్రేమతో హింగోనియా గోశాలలో గోవుల సంరక్షణ యూనిట్ ను ఏర్పాటు చేయడంపై జంతు ప్రేమికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. హింగోనియా గోశాల పశువులకు అందిస్తున్న వైద్య సేవలపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో గోశాల నిర్వాహకులపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.