భారత్‌లో విమానాల తయారీ- 'HAL'తో రష్యా సంస్థ ఒప్పందం

హిందుస్థాన్‌ ఏరోనాటిక్స్‌ లిమిటెడ్‌- దేశంలో రెండు ఇంజిన్లు కలిగిన ఎస్‌జే-100 విమానాల తయారీ- రష్యాకు చెందిన ప్రభుత్వరంగ సంస్థ యునైటెడ్‌ ఎయిర్‌క్రాప్ట్‌ కార్పొరేషన్‌తో ఒప్పందం

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 28, 2025 at 10:06 PM IST

1 Min Read
HAL to produce Russian SJ 100: రష్యాతో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం బలోపేతమైన వేళ ప్రయాణికుల విమానం తయారీకి భారత్‌ సిద్ధమైంది. రెండు ఇంజిన్లు కలిగిన ఎస్​జే-100 విమానాలను హిందుస్థాన్‌ ఏరోనాటిక్స్‌ లిమిటెడ్‌ తయారు చేయనుంది. ఈ మేరకు రష్యాకు చెందిన యునైటెడ్‌ ఎయిర్‌క్రాప్ట్‌ కార్పోరేషన్‌తో ఒప్పందం చేసుకుంది.

విమానాల విడిభాగాలు, హెలికాప్టర్ల తయారీలో అభివృద్ధిపథంలో సాగుతున్న భారత్‌ పూర్తిస్థాయి ప్రయాణికుల విమానాల తయారీ దిశగా ముందడుగు వేసింది. హిందుస్థాన్‌ ఏరోనాటిక్స్‌ లిమిటెడ్‌ ఎస్‌జే-100 విమానాలను తయారీ కోసం రష్యాకు చెందిన ప్రభుత్వరంగ సంస్థ యునైటెడ్‌ ఎయిర్‌క్రాప్ట్‌ కార్పోరేషన్‌తో ఒప్పందం చేసుకుంది. దేశంలో ప్రయాణికుల విమానం తయారీకి సంబంధించిన మొదటిప్రాజెక్టు ఇదే కానుంది. గతంలో ఏవీఆర్‌వో హెచ్‌ఎస్‌-748 విమానాలను 1961లో తయారు చేసినప్పటికీ, 1988లోనే ఆ ప్రాజెక్టు ముగిసింది. అయితే వాటిని వాయుసేన కోసం ఉపయోగించారు.

గేమ్ ఛేంజర్​
ఉడాన్‌ పథకం కింద స్వల్ప దూర ప్రయాణాలకు ఎస్​జే-100 విమానాల తయారీ గేమ్‌ ఛేంజర్‌ కానుంది. దేశవ్యాప్తంగా విమానసేవల విస్తరణకు కేంద్రం ఉడాన్‌ పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ఎస్​జే-100విమానాల తయారీ దేశీయ విమానయాన రంగంలో కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలకనుందని హిందుస్థాన్‌ ఏరోనాటిక్స్‌ లిమిటెడ్‌ పేర్కొంది. పౌరవిమానయాన రంగంలో ఆత్మనిర్భర్‌ భారత్‌ కలను సాకారం చేసే దిశగా అడుగుపడినట్లు తెలిపింది. ఎస్​జే-100 విమానాల తయారీ ప్రైవేటు రంగాన్ని బలోపేతం చేయటంతోపాటు విమానయాన రంగం ద్వారా ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఉద్యోగావకాశాలు లభిస్తాయని వెల్లడించింది. వచ్చే పదేళ్లలో దేశీయంగా విమానాల కనెక్టివిటీని పెంచేందుకు ఎస్​జే-100వంటి విమానాలు 200అవసరం కానుండగా, హిందు మహాసముద్ర ప్రాంతంలో పర్యాటకుల అవసరాలు తీర్చేందుకు ఇలాంటి 350 విమానాల అవసరం ఉంటుందని హిందుస్థాన్‌ ఏరోనాటిక్స్‌ లిమిటెండ్‌ తెలిపింది. కాగా, రష్యాకు చెందిన యునైటెడ్‌ ఎయిర్‌క్రాప్ట్‌ లిమిటెడ్‌ ఇప్పటి వరకు SJ-100 విమానాలను 200 వరకు తయారుచేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 16 ఎయిర్‌లైన్స్ వాటిని ఉపయోగిస్తున్నాయి.

