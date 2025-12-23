'హిందువులు కనీసం నలుగురు పిల్లలను కనాలి- అప్పుడే వారి కుట్రలను తిప్పికొట్టగలం'
హిందుస్థాన్ను పాకిస్థాన్గా మార్చాలని చూస్తున్న కొంతమంది కుట్రలను తిప్పికొట్టాలని సూచించిన బీజేపీ ఎంపీ
Published : December 23, 2025 at 10:20 PM IST
Navneet Rana on Hindhus : బీజేపీ నేత, అమరావతి మాజీ ఎంపీ నవనీత్ రాణా ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. హిందువులు కనీసం ముగ్గురు లేదా నలుగురు పిల్లలకు జన్మనివ్వాలని సూచించారు. ఎక్కువ మంది పిల్లలను కని హిందుస్థాన్ను పాకిస్థాన్గా మార్చాలని చూస్తున్న కొంతమంది కుట్రలను తిప్పికొట్టాలని ఆమె అన్నారు. "హిందువలందరికీ నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. కొంతమంది బహిరంగంగానే నాకు నలుగురు భార్యలు, 19 మంది పిల్లలు ఉన్నారని చెబుతున్నారు. మనం కూడా కనీసం ముగ్గురు లేదా నలుగురు పిల్లలకు జన్మనివ్వాలి. ఆయన మౌలానా లేదా మరెవరో నాకు తెలియదు. కానీ, అతడు నాకు నలుగురు భార్యలు, 19 మంది పిల్లలు ఉన్నారని చెప్పాడు. వారు అధిక సంఖ్యలో పిల్లల్ని కని హిందుస్థాన్ను పాకిస్థాన్గా మార్చాలని చూస్తున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో మరి మనమెందుకు ఒకే పిల్లాడికే పరిమతమవ్వాలి. మనం కూడా ముగ్గురు లేదా నలుగురు పిల్లలను కనాలి" అని అన్నారు.