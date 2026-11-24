బ్రిటన్ అబ్బాయి, భారత్ అమ్మాయి- హిందూ సంప్రదాయాలతో ఒక్కటైన ప్రేమజంట
Himachal bride marries England groom:సంప్రదాయ హిందూ పద్ధతిలో వివాహం చేసుకునీ విదేశీ యువకుడు, హిమాచల్కి చెందిన అమ్మాయి ఒక్కటయ్యారు. ఈ వేడుకకు బ్రిటన్ నుంచి అతిథులు కూడా పాల్గొని కొత్త అనుభవాన్ని పొందారు.
Published : November 24, 2026 at 4:26 PM IST
ప్రేమకు దేశాలు, భాషలు అడ్డుకావని మరోసారి నిరూపితమైంది. విదేశీ యువకుడు, భారతీయ యువతి హిందూ సంప్రదాయ పద్ధతిలో వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. ఓ సంస్థలో వీరిద్దరు పనిచేస్తున్న సమయంలో మొదట స్నేహం ఏర్పడి, ఆ తరువాత అది ప్రేమగా మారింది. వెంటనే పెద్దలను ఒప్పించి, వివాహబంధానికి అడుగులు వేశారు. ఇరువురి కుటుంబసభ్యుల సమక్షంలో పెళ్లిపీటలెక్కారు. వీరి ప్రేమకథ, పెళ్లివేడుక గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం!
పరిచయం ఎలా మొదలైంది?
హిమాచల్ప్రదేశ్ మండి జిల్లా కర్సోగ్ డివిజన్లోని కుట్టి ప్రాంతానికి చెందిన చెందిన నేహా, జర్మనీలో ఉద్యోగం చేస్తుంది. అక్కడే సహోద్యోగిగా పనిచేస్తున్న ఇంగ్లాండ్ యువకుడు థామస్తో పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ తర్వాత ఇద్దరి మధ్య స్నేహం మొదలై, అది కాస్త ప్రేమగా మారింది. అనంతరం ఇరుకుటుంబాల అంగీకారంతో పెళ్లికి సిద్ధమయ్యారు. దీంతో నేహాను వివాహం చేసుకునేందుకు థామస్ కుటుంబం హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని మండికి వచ్చింది. ఇంగ్లాండ్కు చెందిన ఆయన, హిందూ సంప్రదాయ పద్ధతిలో నేహాను వివాహం చేసుకున్నారు. ఇరువర్గాల పెద్దలు ఈ వివాహవేడుకకు హాజరై నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు.
వివాహబంధంవైపు అడుగులు
వరుడు థామస్కు నేహా కుటుంబం, బంధువులు సంప్రదాయ పహారీ పద్ధతిలో ఊరేగింపుతో ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. డప్పుల శబ్దాలతో పండుగ వాతావరణం మధ్య అతిధులను స్వాగతించారు. ఈ వివాహానికి ఇంగ్లాండ్ నుంచి అతిథులు హాజరయ్యారు. స్థానిక హిమాచలీ సంప్రదాయంలో జరిగిన వివాహాన్ని విదేశీ అతిథులు ఆసక్తికరంగా తిలకించారు. వరుడు కూడా వివాహ వేడుకల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. అగ్నిసాక్షిగా నేహాతో ఏడడుగులు వేసి, వారి వైవాహిక జీవితంలో అడుగుపెట్టారు. మరోవైపు ఇంగ్లాండ్ నుంచి పెళ్లికి వచ్చిన అతిథులు హిమాచలీ సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించారు. 'నాటి' జానపద సంగీతానికి అనుగుణంగా మధురమైన రాగాలకు వారు నృత్యం చేశారు. కొండ ప్రాంత ప్రజల ఆప్యాయత, సంప్రదాయ వివాహ వేడుకలు, కర్సోగ్ సహజ సౌందర్యం, విదేశీ అతిథులకు ఇవి ఒక చిరస్మరణీయ అనుభవంగా మార్చాయని అన్నారు.