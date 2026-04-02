దేశంలోనే అత్యంత అవినీతిపరుడైన సీఎం హిమంత బిశ్వశర్మ : రాహుల్ గాంధీ
ప్రధాని మోదీ, హోం మంత్రి అమిత్ షాతో కలిసి అసోం సీఎం ల్యాండ్ ATMను నడుపుతున్నారని విమర్శ
Published : April 2, 2026 at 2:24 PM IST
Assam Assembly Election 2026 : అసోం సీఎం హిమంత బిశ్వశర్మ దేశంలోనే అత్యంత అవినీతిపరుడైన సీఎం అని కాంగ్రెస్ మాజీ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. ప్రధాని మోదీ, హోం మంత్రి అమిత్ షాతో కలిసి అసోం సీఎం ల్యాండ్ ATMను నడుపుతున్నారని విమర్శించారు. పేదల భూములు లాక్కొని కార్పోరేట్లకు కట్టబెడుతున్నారని ధ్వజమెత్తారు. అసోంలోని బోకాజన్లో జరిగిన ఎన్నికల సభలో రాహుల్గాంధీ పాల్గొన్నారు. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన వంద రోజులలోపు గాయకుడు జుబిన్ గార్గ్ కుటుంబానికి న్యాయం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. దాదాపు 32వేల ఎకరాలకుపైగా భూములను అసోం సర్కార్ మూడు కార్పోరేట్ సంస్థలకు కట్టబెట్టిందని రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు.
"ఇక్కడ మినీ నరేంద్ర మోదీ అసోం సీఎం ఉన్నారు. దేశంలోనే అత్యంత అవినీతిపరుడైన ముఖ్యమంత్రి. ఆయన (సీఎం) రిమోట్ కంట్రోల్ ప్రధాని మోదీ, అమిత్ షా చేతిలో ఉంది. డొనాల్డ్ ట్రంప్, ప్రధాని మోదీని కంట్రోల్ చేస్తారు. ప్రధాని మీ సీఎం(హిమంత)ను కంట్రోల్ చేస్తారు. ప్రధాని మోదీ, అమిత్ షా, హిమంత కలిసి ఇక్కడ ఏటీఎం ఏర్పాటు చేశారు. వారికి అవసరమైనంత భూమి లాక్కుంటారు. ఆ భూములు ఉచితంగా ఇవ్వటం లేదు. ఇది అవినీతి. మీ (ప్రజల) నుంచి భూములు తీసుకొని కార్పోరేట్లకు ఇస్తున్నారు. వారిచ్చే భారీ మొత్తాలను రాజకీయాల్లో ఉపయోగిస్తారు."
--రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ మాజీ అధ్యక్షుడు
VIDEO | Assam Elections 2026: Addressing a public gathering in Jorhat, Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, " he (himanta biswa sarma) carries the title of the most corrupt cm in india. he has committed so much corruption that no power in the world can protect him from… pic.twitter.com/F2Nhh0JvOs— Press Trust of India (@PTI_News) April 2, 2026
ఈ క్రమంలోనే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీపైనా విరుచుకుపడ్డారు రాహుల్ గాంధీ. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని నియంత్రిస్తున్నారని అన్నారు. భారత వ్యవసాయం, ఇంధనం, డేటా హక్కులను అమెరికాకు అప్పగించారంటూ మండిపడ్డారు. ఈ వాణిజ్య ఒప్పందం భారత రైతులు, చిరు వ్యాపారులు, పరిశ్రమలకు నష్టం కలిగిస్తుండగా, అమెరికా రైతులు, పరిశ్రమలకు లాభం చేకూర్చేలా ఉందన్నారు.
"అసోం ఎన్నికల ప్రచారానికి వచ్చి రాహుల్ గాంధీ అమెరికా- భారత్ వాణిజ్య ఒప్పందం గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారని మీరు అడగవచ్చు? మీపై ఒత్తిడి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. నరేంద్ర మోదీ ఒప్పందంపై సంతకం చేసి 4-5 విషయాలను అమెరికాకు అప్పగించారు. భారతదేశ వ్యవసాయ వ్యవస్థలోకి ప్రధాని మోదీ అమెరికాను ఆహ్వానించారు. ఇంతకుముందు ఏ ప్రధాని కూడా ఇలా చేయలేదు. సోయాబీన్స్, పప్పుధాన్యాలు, పండ్లు, పత్తి వంటి పంటలను నరేంద్ర మోదీ అమెరికన్ రైతులకు అందుబాటులోకి తెచ్చారు."
--రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ మాజీ అధ్యక్షుడు
"అమెరికాకు వేలాది ఎకరాల పొలాలు, అనేక యాంత్రీకరణలు ఉన్నాయి. భారతీయ రైతులు తక్కువ పొలాలు, యంత్రాలు ఉన్నాయి. నరేంద్ర మోదీ భారతదేశ ఇంధన భద్రతను, మనం కొనుగోలు చేసే చమురును ట్రంప్కు అప్పగించారు. ఈ రోజు భారత్ ఇతర దేశాల నుంచి చమురు కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అనుమతి తీసుకోవాలి. భారత డేటాను డొనాల్డ్ ట్రంప్నకు అప్పగించారు. ఆ డేటాతో వారు ఏమైనా చేసుకోవచ్చు. ప్రతి సంవత్సరం అమెరికన్ కంపెనీల నుంచి భారత్ రూ. 9 లక్షల కోట్ల విలువైన ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేస్తుందని నరేంద్ర మోదీ డొనాల్డ్ ట్రంప్తో చెప్పారు. ఫలితంగా చిన్న వ్యాపారాలు, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలు నాశనం అవుతాయి. నరేంద్ర మోదీ అమెరికాకు చాలా ఇచ్చారు. కానీ అమెరికా భారతదేశానికి ఏమీ ఇవ్వలేదు. ఈ ఒప్పందం ఎందుకు జరిగింది? డొనాల్డ్ ట్రంప్ నరేంద్ర మోదీని నియంత్రిస్తున్నందుకే ఇది జరిగింది." అని రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. ఇదిలా ఉండగా అసోంలోని 126 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలకు ఏప్రిల్ 9న ఒకే విడతలో పోలింగ్ జరగనుంది. మే 4న ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది.