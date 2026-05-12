ETV Bharat / bharat

అసోం సీఎంగా హిమంత బిశ్వశర్మ ప్రమాణ స్వీకారం

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, అమిత్ షా సహా పలు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు హాజరు

Assam CM Oath Ceremony
Assam CM Oath Ceremony (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 12, 2026 at 11:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Assam CM Oath Ceremony : అసోంలో వరుసగా మూడోసారి BJP నేతృత్వంలోని NDA ప్రభుత్వం కొలువు దీరింది. సీఎంగా హిమంత బిశ్వ శర్మ రెండోసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, అమిత్ షా, రాజ్ నాథ్ సింగ్, సర్బానంద సోనోవాల్, శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్, జ్యోతిరాదిత్య సింధియా సహా పలువురు కేంద్రమంత్రులు హాజరయ్యారు. బంగాల్ సీఎం సువేందు అధికారి సహా వివిధ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

ఈశాన్య భారత రాజకీయ యవనికపై అప్రతిహత శక్తిగా ఎదిగిన పేరు హిమంత బిశ్వ శర్మ. ఈయన 1969 ఫిబ్రవరి ఒకటిన జోర్హాట్‌లో కైలాష్ నాథ్ శర్మ , మృణాళిని దేవి దంపతులకు జన్మించారు. గువాహటిలో చదువుకున్న హిమంత బిశ్వశర్మ న్యాయశాస్త్రంలో పట్టా పొందారు. రినికి భుయాన్ శర్మను వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలున్నారు. కేవలం అసోం ముఖ్యమంత్రిగానే కాకుండా సెవెన్ సిస్టర్స్ స్టేట్స్‌లో బీజేపీ పాగా వేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. విద్యార్థి దశలోనే A.A.S.U ద్వారా హిమంత రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టారు. మొదట కాంగ్రెస్ పార్టీలో తన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించారు. దివంగత తరుణ్ గొగోయ్ కేబినెట్‌లో కీలక మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టి, అసోం అభివృద్ధిలో తనదైన ముద్ర వేశారు. అయితే, 2015లో కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానంతో విభేదించి బీజేపీలో చేరడంతో ఆయన రాజకీయ జీవితం ఒక్కసారిగా మలుపు తిరిగింది.

నార్త్ ఈస్ట్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ N.E.D.A కన్వీనర్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టి, ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో కమలం వికసించేలా చేశారు. 2021లో అసోం ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత, అక్రమ చొరబాటు దారుల ఏరివేత, మదరసాల క్రమబద్ధీకరణ, మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో దూకుడు ప్రదర్శిస్తున్నారు. తన వాగ్ధాటితో అటు సొంత రాష్ట్రంలోనూ, ఇటు జాతీయ రాజకీయాల్లోనూ ఫైర్ బ్రాండ్ ఇమేజ్‌ను సొంతం చేసుకున్నారు. క్లిష్ట పరిస్థితులను సైతం తనకు అనుకూలంగా మార్చుకోవడంలో సిద్ధహస్తుడైన హిమంత బిశ్వ శర్మ, బీజేపీలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన నేతల్లో ఒకరిగా ఎదిగారు. సంప్రదాయాలు కాపాడుతూనే, ఆధునిక అసోంను నిర్మించాలనే ఆయన సంకల్పం, దేశ రాజకీయాల్లో ఆయనను ఒక ప్రత్యేక ధ్రువతారగా నిలిపింది. అసోం అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మొత్తం 126 స్థానాలకు గాను బీజేపీ 82 స్థానాలు గెలుచుకోగా దాని మిత్రపక్షాలైన ఏజీపీ, బీపీఎఫ్ చెరో 10 స్థానాల్లో విజయం సాధించింది.

TAGGED:

ASSAM CM OATH CEREMONY
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
ASSAM CM OATH CEREMONY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.