సీఎం పదవికి హిమంత బిశ్వశర్మ రాజీనామా
సీఎం పదవికి రాజీనామా చేసిన అసోం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వశర్మ- గవర్నర్కు సమర్పించిన రాజీనామా లేఖ
Published : May 6, 2026 at 12:29 PM IST
Assam CM Biswa Sarma Resign : అసోం అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో హ్యాట్రిక్ కొట్టిన ఎన్డీఏ సర్కార్, మూడోసారి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ క్రమంలోనే అసోం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఈ మేరకు బుధవారం గవర్నర్ను కలిసి రాజీనామా లేఖను సమర్పించారు. గవర్నర్ కూడా కొత్త ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటుకు అనుమతి ఇచ్చినట్లు సమాచారం. కొత్త ముఖ్యమంత్రి ప్రమాణ స్వీకారం చేసే వరకు ఆపద్ధర్మ సీఎంగా కొనసాగుతారు.