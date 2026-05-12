తొలి వ్యక్తిగా 'మామ' రికార్డు- అసోం సీఎం కుర్చీ మళ్లీ హిమంతకే ఎందుకు దక్కింది? బీజేపీ ప్లాన్ ఏంటి?
హిమంత ఇమేజ్తో బీజేపీ హ్యాట్రిక్- తొలి ఐదేళ్లలో సంక్షేమ పథకాల జాతర- మహిళలు, స్థానిక మూలవాసులంతా హిమంత వైపే- రాష్ట్రంలో రూ.27,000 కోట్లతో సెమీకండక్టర్ ప్లాంట్- యువతకు పెద్దఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు
Published : May 12, 2026 at 11:57 AM IST
Key Factors In Himanta Reappointment : హిమంత బిశ్వ శర్మ రెండోసారి అసోం ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ముఖ్యమంత్రితో కలిపి కేవలం నలుగురు మంత్రులే ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ చిన్న క్యాబినెట్లో బీజేపీతో పాటు దాని మిత్రపక్షాలైన అసోం గణ పరిషత్ (ఏజీపీ), బోడోలాండ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్ (బీపీఎఫ్)లకు సమాన ప్రాతినిధ్యాన్ని కల్పించారు. మిగిలిన మంత్రి పదవులను రాబోయే రోజుల్లో దశలవారీగా భర్తీ చేయనున్నారు. గువాహటిలో జరిగిన ఈ వేడుకలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా, ఇతర కీలక నాయకులు పాల్గొన్నారు. హిమంత బిశ్వ శర్మ మళ్లీ సీఎంగా నియమితులు కావడానికి దోహదపడిన కీలక అంశాలేమిటి ? తొలి ఐదేళ్ల పాలనలో అసోం రూపురేఖలను మార్చేలా ఆయన ఏమేం చేశారు ? మహిళలు, స్థానిక మూలవాసులలో హిమంతకు ఇంతటి ప్రజాదరణ ఎలా వచ్చింది ? రాష్ట్రంలోనే తొలిసారిగా బీజేపీ సొంత మెజారిటీతో ప్రభుత్వాన్ని ఎలా ఏర్పాటు చేయగలిగింది ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
బీజేపీ హ్యాట్రిక్ - 82 సీట్లతో ధమాకా
2026 అసోం అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ కూటమి చారిత్రక విజయాన్ని సాధించింది. మొత్తం 126 స్థానాలకుగానూ ఈ కూటమి 102 స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది. వీటిలో 82 సీట్లను ఒక్క బీజేపీయే గెల్చుకుంది. రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు అవసరమైన మ్యాజిక్ ఫిగర్ 64. దీన్ని కమలదళం ఒంటరిగానే సాధించడం విశేషం. దీంతో రాబోయే ఐదేళ్లు ప్రాంతీయ పార్టీలపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేకుండా బీజేపీ పూర్తి ఆధిపత్యాన్ని సాధించింది. బీజేపీ మిత్రపక్షాలైన అసోం గణ పరిషత్ (ఏజీపీ), బోడోలాండ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్ (బీపీఎఫ్)లకు చెరో 10 సీట్లు వచ్చాయి. ఇక ప్రతిపక్షంలోని కాంగ్రెస్ 19 సీట్లు, ఆల్ ఇండియా యునైటెడ్ డెమొక్రటిక్ ఫ్రంట్ 2 సీట్లు, రైజోర్ దళ్ 2 సీట్లు, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) 1 సీటును గెల్చుకున్నాయి. ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ తన సొంత నియోజకవర్గమైన జలుక్బరీ నుంచి రికార్డు స్థాయిలో ఆరోసారి విజయం సాధించారు. ఈ విజయంతో అసోంలో బీజేపీ వరుసగా మూడోసారి (హ్యాట్రిక్) ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తోంది. 2016, 2021 ఎన్నికల తర్వాత ఇప్పుడు 2026లోనూ విజయం సాధించి, బీజేపీ రాష్ట్రంలో వరుసగా మూడోసారి అధికారంలోకి వచ్చింది. కాగా, ప్రతిపక్ష నాయకుడు గౌరవ్ గొగోయ్ (కాంగ్రెస్) జోర్హాట్ నియోజకవర్గంలో ఓటమి పాలయ్యారు.
ఎన్డీఏ కూటమి లీడర్గా ఏకగ్రీవ ఎన్నిక
మే 10న గువాహటిలో కొత్తగా ఎన్నికైన బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలందరూ (82 మంది) సమావేశమై హిమంత బిశ్వ శర్మను తమ శాసనసభా పక్ష నాయకుడిగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు. కూటమి భాగస్వామ్య పక్షాలైన ఏజీపీ, బీపీఎఫ్ ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఆయనకే జై కొట్టారు. దీనితో ఆయన పూర్తి ఎన్డీఏ కూటమి లీడర్గా మారారు.పార్టీలో కానీ, కూటమిలో కానీ ఆయన నాయకత్వంపై ఎలాంటి వ్యతిరేకత రాలేదు. ఈ అధికారిక ఎన్నిక ముగిసిన వెంటనే, ఆయన గవర్నర్ను కలిసి ఎమ్మెల్యేల మద్దతు పత్రాన్ని సమర్పించి ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అనుమతి పొందారు. కాంగ్రెసేతర పార్టీ లేదా కూటమి తరఫున వరుసగా రెండోసారి సీఎం పీఠాన్ని అధిరోహించిన తొలి నేతగా హిమంత రికార్డును సాధించారు.
తొలి ఐదేళ్లలో హిమంత ఏం చేశారు ?
- ఓరునోదోయ్ అనేది అసోం రాష్ట్ర చరిత్రలోనే అతిపెద్ద ప్రత్యక్ష నగదు బదిలీ పథకం. దీని ద్వారా దాదాపు 30 లక్షలకుపైగా పేద కుటుంబాల మహిళల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి ప్రతి నెలా రూ.1,250 నుంచి రూ.1,400 నేరుగా హిమంత సర్కారు జమ చేసింది.
- రాష్ట్రంలో దాదాపు 19 లక్షల మంది గ్రామీణ మహిళలు తీసుకున్న మైక్రోఫైనాన్స్ రుణాలను హిమంత ప్రభుత్వం మాఫీ చేసి, వారిని అప్పుల ఊబి నుంచి గట్టెక్కించింది.
- ముఖ్యమంత్రి నిజూట్ మొయినా పథకం ద్వారా రాష్ట్రంలో బాల్య వివాహాలను హిమంత అరికట్టారు. బాల్య వివాహాలను పూర్తిగా నిర్మూలించడానికి ప్రభుత్వం భారీ ఎత్తున పోలీసు చర్యలు చేపట్టింది.వేలాది మందిపై కేసులు పెట్టడంతో పాటు అరెస్టులు చేసింది. ఈ అంశం మహిళా ఓటర్ల మద్దతును కూడగట్టడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. ఇక బాలికల ఉన్నత విద్యా శాతాన్ని పెంచడానికి కాలేజీకి వెళ్లే విద్యార్థినులకు ప్రత్యేక ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలను ఆయన అందించారు.
- పదో తరగతి, ఇంటర్మీడియట్లో మంచి మార్కులు సాధించిన విద్యార్థినులకు ఉచితంగా స్కూటర్లు పంపిణీ చేసే కార్యక్రమం విద్యార్థి లోకంలో హిమంతను రియల్ హీరోగా నిలబెట్టింది.ఈ రకమైన బహుముఖ ప్రజాదరణే 2026 ఎన్నికల్లో విపక్షాల వ్యూహాలను చిత్తు చేసి, ఆయనను మళ్లీ సీఎం పీఠంపై కూర్చోబెట్టింది.
- ఓరునోదోయ్ పథకం వల్ల గ్రామీణ మహిళలకు సీఎం హిమంతపై బలమైన నమ్మకం ఏర్పడింది. బాల్య వివాహాలపై ఉక్కుపాదం మోపడం, మైక్రోఫైనాన్స్ రుణాల నుంచి విముక్తి కల్పించడం ద్వారా మహిళల జీవితాల్లో సానుకూల మార్పు వచ్చింది. ఈ అంశాలు ఎన్నికల్లో సైలెంట్ ఓట్ బ్యాంక్గా మారి బీజేపీకి భారీ విజయాన్ని అందించాయి.
- టాటా గ్రూప్తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకొని, అసోంలోని జాగీరోడ్లో రూ.27,000 కోట్లతో దేశంలోనే అతిపెద్ద సెమీకండక్టర్ అసెంబ్లింగ్ అండ్ టెస్టింగ్ ప్లాంట్ను రాష్ట్ర సర్కారు ఏర్పాటు చేసింది. ఇది ఈశాన్య భారత పారిశ్రామిక చరిత్రలోనే ఒక మైలురాయి.ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా రాష్ట్రంలో వేలాది మంది స్థానిక యువతకు హైటెక్ ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించాయి.
- రాష్ట్రంలోని నదీ తీర ప్రాంతాలను కలుపుతూ బ్రహ్మపుత్ర నదిపై పలు మల్టీ లేన్ వంతెనలను హిమంత సర్కారు నిర్మించింది. గువహతి-ఉత్తర గువహతి వంతెన నిర్మాణంతో ఆ మార్గంలో ప్రయాణ సమయం భారీగా తగ్గింది.
- అసోం మాల ప్రాజెక్ట్ కింద రాష్ట్ర రహదారులను జాతీయ రహదారుల స్థాయికి అప్గ్రేడ్ చేశారు. గ్రామీణ ప్రాంతాలకు 100 శాతం రోడ్ కనెక్టివిటీని అందించారు.
- గత ఐదేళ్లలో రికార్డు స్థాయిలో కొత్త మెడికల్ కాలేజీలు, క్యాన్సర్ కేర్ ఆస్పత్రులను రాష్ట్రంలో ప్రారంభించారు. దీనివల్ల అసోం ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు మెడికల్ హబ్గా మారింది.
- కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకం ఆయుష్మాన్ భారత్కు అదనంగా, రాష్ట్రంలోని ప్రతీ పేద కుటుంబానికి రూ.5 లక్షల ఉచిత వైద్య బీమాను వర్తింపజేసేందుకు ఆయుష్మాన్ అసోంను హిమంత అమలుచేశారు.
- మిషన్ బసుంధర ద్వారా భూమి వివాదాలు, భూమి రికార్డుల డిజిటలైజేషన్, యాజమాన్య హక్కుల బదిలీ వంటి రెవెన్యూ సేవలను పూర్తిగా ఆన్లైన్ చేశారు. ఆయా వ్యవహారాల్లో అవినీతిని అరికట్టారు.
- ఎలాంటి లంచాలు, అవినీతి లేకుండా పూర్తిగా పారదర్శకంగా రిక్రూట్మెంట్ బోర్డుల ద్వారా 1,00,000 మంది స్థానిక యువతకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను కల్పించారు.
మామగా గుర్తింపు
అసోంలోని యువత, విద్యార్థులు సీఎం హిమంతను ఆత్మీయంగా "మామా" (మేనమామ) అని పిలుచుకుంటారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో, బహిరంగ సభల్లో ప్రజలతో మాట్లాడే తీరు, విద్యార్థుల సమస్యలపై తక్షణమే స్పందించే గుణం హిమంతకు ఈ గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టాయి. సభల్లో విద్యార్థులతో సెల్ఫీలు దిగుతూ, వారితో సరదాగా ముచ్చటిస్తూ ఒక ముఖ్యమంత్రిలా కాకుండా కుటుంబ సభ్యునిలా (మేనమామలా) ఆయన కనిపిస్తారు. తన ప్రసంగాల్లోనూ తరచుగా విద్యార్థులను ఉద్దేశించి నా మేనల్లుళ్ళు, మేనకోడళ్ళు అని సంబోధిస్తుంటారు. ప్రభుత్వానికి, ప్రజలకు (ముఖ్యంగా యువతకు) మధ్య ఉన్న దూరాన్ని తగ్గించి, ఒక గైడ్ లాగా వ్యవహరించడం వల్లే హిమంతకు 'మామా' అనే గుర్తింపు లభించింది.
స్థానిక మూలవాసుల హక్కుల పరిరక్షణ ఞ
అసోం భూమి, సంస్కృతి అక్కడి మూలవాసులకే చెందాలనే నినాదాన్ని సీఎం హిమంత బలంగా వినిపించారు. 2023లో నియోజకవర్గాల పునర్విభజనలో భాగంగా అసోం అసెంబ్లీలో దాదాపు 90 నుంచి 100 స్థానాలను స్థానిక అస్సామీల చేతుల్లోనే ఉండేలా భౌగోళికంగా మార్చారు. ఇది రాజకీయంగా బీజేపీకి పెద్ద ప్లస్ అయింది. బోడో, కర్బీ, దిమాసా వంటి వివిధ స్థానిక తెగల సంస్కృతి, హక్కులను కాపాడటానికి ఆయన అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. తీవ్రవాద గ్రూపులతో ప్రభుత్వం శాంతి ఒప్పందాలను కుదుర్చుకుని, దశాబ్దాలుగా ఉన్న అంతర్గత ఘర్షణలకు స్వస్తి పలికింది. ఈ అంశం కొండప్రాంతాలు, గిరిజన బెల్ట్లో ఆయన గ్రాఫ్ను విపరీతంగా పెంచింది.
అక్రమ చొరబాట్లపై పోరాటం
బంగ్లాదేశ్ నుంచి అసోంలోకి వచ్చే అక్రమ వలసదారుల వల్ల రాష్ట్ర జనాభా సమతుల్యత దెబ్బతింటోందని సీఎం హిమంత నిరంతరం హెచ్చరించారు. ప్రభుత్వ భూములు, అటవీ ప్రాంతాలు, సత్రాల భూములను ఆక్రమించుకున్న వారిని తొలగించడానికి పెద్ద ఎత్తున ఎవిక్షన్ డ్రైవ్స్ను నిర్వహించారు. ప్రభుత్వ నిధులతో నడిచే మదర్సాలను సాధారణ పాఠశాలలుగా మార్చడం ద్వారా విద్యలో సమానత్వాన్ని తీసుకొచ్చేందుకు సీఎం హిమంత యత్నించారు.
బహు భార్యత్వంపై బ్యాన్
2025 నవంబరులో అసోం అసెంబ్లీ ది అసోం ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ పాలిగమీ బిల్ - 2025కు ఆమోదం తెలిపింది. మతం లేదా వర్గంతో సంబంధం లేకుండా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బహుభార్యత్వాన్ని చట్టవిరుద్ధం చేస్తూ ఈ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు. ఈ నిర్ణయంతో ప్రజల మనసులను సీఎం హిమంత గెల్చుకున్నారు. ఈ చట్టం ప్రకారం, మొదటి భార్య/భర్తతో చట్టబద్ధమైన విడాకులు తీసుకోకుండా రెండో పెళ్లి చేసుకుంటే 7 సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష మరియు జరిమానా విధిస్తారు. మొదటి వివాహం జరిగిన విషయాన్ని దాచిపెట్టి రెండో పెళ్లి చేసుకుంటే 10 సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష పడుతుంది.
బీజేపీ పెద్దల ఆశీర్వాదం
అసోం మాత్రమే కాకుండా, మొత్తం ఈశాన్య భారతదేశంలో బీజేపీని బలోపేతం చేయడానికి కేంద్ర నాయకత్వం హిమంతను ప్రధాన వ్యూహకర్తగా చూస్తోంది. ఎన్ఈడీఏ (నార్త్ ఈస్ట్ డెమొక్రటిక్ అలయన్స్) కన్వీనర్గా ఉంటూ పొరుగు రాష్ట్రాలైన అరుణాచల్ ప్రదేశ్, మణిపూర్, త్రిపురలలో బీజేపీ అధికారంలోకి రావడానికి ఆయన చేసిన కృషిని పార్టీ పెద్దలు గుర్తించారు. అందుకే వరుసగా రెండోసారి అసోం సీఎంగా పనిచేసే అవకాశాన్ని హిమంతకు వారు కల్పించారు. రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ టికెట్ల కేటాయింపు, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన, నిబంధనల మార్పుల విషయంలో దిల్లీ పెద్దలు ఆయనకు పూర్తి స్వేచ్ఛను ఇచ్చారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించిన ఈ బలమైన మద్దతు వల్లే రాష్ట్రంలో హిమంత సాహసోపేతమైన సామాజిక, రాజకీయ నిర్ణయాలను తీసుకోగలిగారు. కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం, రాష్ట్రంలోని హిమంత ప్రభుత్వం మధ్య ఉన్న బలమైన సమన్వయం కారణంగానే అసోంకు టాటా సెమీ కండక్టర్ ప్లాంట్ వంటి భారీ ప్రాజెక్టులు, వేల కోట్ల నిధులు వచ్చాయి. సీఎం హిమంత ప్రమాణ స్వీకారానికి మోదీ హాజరుకావడం ద్వారా, రాబోయే ఐదేళ్లలో అసోం అభివృద్ధికి కేంద్రం మరింత ప్రాధాన్యం ఇస్తుందనే స్పష్టమైన సంకేతాన్ని ఇచ్చారు.