హిమాలయాల్లో 9వేలకుపైగా వరి రకాలు- ప్రత్యేక జన్యువు గుర్తింపు- కొత్త వంగడాల అభివృద్ధికి ఛాన్స్!
11రాష్ట్రాల్లో 9,172 పాత, దేశీ వరి రకాలపై పరిశోధన- వరదలు, కరువు, చలి, వేడి తట్టుకునే కొత్త వరి రకాలకు అవకాశం- దేశీ వరి వంగడాలతో కొత్త వంగడాల అభివృద్ధికి పరిశోధన ఉపయోగపడే అవకాశం
Published : October 2, 2026 at 8:55 PM IST
Special Rice Varieties In Himalayan States : మన దేశంలో వరి అంటే ఎక్కువగా ఇండికా (Oryza sativa indica) రకమే గుర్తొస్తుంది. కానీ హిమాలయ ప్రాంతాల్లో తరతరాలుగా రైతులు సాగు చేస్తున్న పాత వరి రకాల్లో ఎన్నో ప్రత్యేక లక్షణాలు ఉన్నట్లు శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనలో తేలింది. 11 రాష్ట్రాల నుంచి సేకరించిన 9,172 దేశీ వరి నమూనాలను పరిశీలించగా, అందులో 1,906 జపోనికా రకాలను గుర్తించారు. వీటిలో 613 రకాల్లో S5ⁿ అనే ప్రత్యేక జన్యువు ఉన్నట్లు గుర్తించడం పరిశోధనలో కీలక అంశంగా మారింది. ఆ పరిశోధనను భారతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా మండలి (ICAR), నేషనల్ బ్యూరో ఆఫ్ ప్లాంట్ జెనెటిక్ రిసోర్సెస్ (NBPGR), దాని అనుబంధ సంస్థలకు చెందిన శాస్త్రవేత్తలు చేపట్టగా, ఆ వివరాలు 2026 సెప్టెంబర్ 28న ప్రచురితమయ్యాయి.
9వేలకుపైగా వరి రకాల పరిశీలన
ఉత్తరాఖండ్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, జమ్ముకశ్మీర్, బిహార్, ఝార్ఖండ్, మణిపుర్, మిజోరం, నాగాలాండ్, మేఘాలయ, త్రిపుర రాష్ట్రాల్లోని పాత వరి రకాలను శాస్త్రవేత్తలు పరిశీలించారు. మొత్తం 9,172 నమూనాల్లో 6,375 రకాలు ఇండికాగా గుర్తించారు. అంటే దాదాపు 70 శాతం వరి ఆ రకానికి చెందినదే. మరోవైపు 1,906 రకాలు జపోనికాగా గుర్తించారు. మిగిలిన 891 రకాలు ఇండికా, జపోనికా లక్షణాలు కలిసిన మిశ్రమ రకాలుగా తేలాయి. జపోనికా రకాలు ఎక్కువగా చల్లని ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తాయి. ఆ రకాల్లో కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలు ఉండటంతో భవిష్యత్తులో కొత్త వరి వంగడాల అభివృద్ధికి ఇవి ఉపయోగపడే అవకాశం ఉందని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు.
అరుణాచల్ప్రదేశ్లోనే ఎక్కువ
జపోనికా రకాలు అత్యధికంగా అరుణాచల్ప్రదేశ్లో 438 గుర్తించారు. ఆ తర్వాత ఉత్తరాఖండ్లో 372, మిజోరంలో 359, మణిపుర్లో 206 రకాలు ఉన్నాయి. ఉత్తరాఖండ్ నుంచి సేకరించిన 1,698 వరి నమూనాల్లో 372 జపోనికా రకాలు, 432 మిశ్రమ రకాలు ఉన్నట్లు పరిశోధనలో గుర్తించారు. దీంతో ఉత్తరాఖండ్లోని పర్వత ప్రాంతాలు వరి జన్యు వైవిధ్యానికి ముఖ్యమైన కేంద్రాలుగా కనిపిస్తున్నాయి. పరిశోధనలో శాస్త్రవేత్తల దృష్టిని ఎక్కువగా ఆకర్షించిన విషయం S5ⁿ జన్యువు. జపోనికా రకాలుగా గుర్తించిన 1,906 నమూనాల్లో 613 రకాల్లో ఆ జన్యువు ఉన్నట్లు తేలింది.
ఇది సాధారణంగా తినే బియ్యం రకం కాదు. వరి మొక్కల్లో ఉండే ఒక ప్రత్యేక జన్యువు. ఇండికా, జపోనికా వంటి వేర్వేరు వరి రకాలను కలిపి కొత్త వంగడాలను తయారు చేసే సమయంలో ఆ జన్యువు ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది. సాధారణంగా వేర్వేరు వరి రకాలను కలిపినప్పుడు కొత్త మొక్కల్లో సంతానోత్పత్తికి సంబంధించిన సమస్యలు రావచ్చు. అయితే S5ⁿ జన్యువు ఉన్న రకాలను ఉపయోగించడం ద్వారా ఇలాంటి సమస్యలను తగ్గించి, మరింత అనుకూలమైన కొత్త వంగడాలను అభివృద్ధి చేసే అవకాశం ఉందని పరిశోధన చెబుతోంది. .
ఉత్తరాఖండ్కు ప్రత్యేక స్థానం
S5ⁿ జన్యువు ఉన్న 613 రకాల్లో 175 అరుణాచల్ప్రదేశ్లో, 150 ఉత్తరాఖండ్లో, 90 మిజోరంలో, 53 మణిపుర్లో గుర్తించారు. జపోనికా రకాల్లో ఆ జన్యువు ఉన్న వాటి శాతాన్ని చూస్తే త్రిపురలో 47.56 శాతం, ఉత్తరాఖండ్లో 40.23 శాతం, అరుణాచల్ప్రదేశ్లో 39.95 శాతంగా నమోదైంది. అంటే ఉత్తరాఖండ్లో కేవలం జపోనికా రకాల సంఖ్య మాత్రమే ఎక్కువగా ఉండటం కాదు. కొత్త వంగడాల అభివృద్ధికి ఉపయోగపడే జన్యు లక్షణాలు కూడా గణనీయంగా ఉన్నాయని పరిశోధన చెబుతోంది.
వాతావరణ మార్పులకు ఉపయోగపడే రకాలా?
పర్వత ప్రాంతాల్లో తరతరాలుగా సాగు చేస్తున్న వరి రకాలు అక్కడి వాతావరణానికి అనుగుణంగా మారాయి. కొన్ని జపోనికా రకాల్లో మొక్కలు నేలకొరిగిపోకుండా ఉండటం, చలిని తట్టుకోవడం, ఎరువులకు మంచి స్పందన ఇవ్వడం వంటి లక్షణాలు ఉన్నట్లు పరిశోధకులు గుర్తించారు. అలాగే ధాన్యం పరిమాణం, వెడల్పు, బరువు వంటి లక్షణాల్లోనూ చాలా తేడాలు కనిపించాయి. అందుకే వీటిలోని ఉపయోగకరమైన లక్షణాలను గుర్తించి ఇండికా రకాలతో కలిపితే భవిష్యత్తులో అధిక దిగుబడితో పాటు వాతావరణ మార్పులను తట్టుకునే వరి రకాలను అభివృద్ధి చేసే అవకాశం ఉంది. అయితే దీని అర్థం ఆ వంగడాలతో వెంటనే కొత్త సూపర్ రైస్ సిద్ధమైందని కాదు. ప్రయోగశాల స్థాయి పరిశోధన తర్వాత విత్తనాలను వివిధ ప్రాంతాల్లో పరీక్షించాలి. దిగుబడి, తెగుళ్ల నిరోధకత, వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పెరిగే సామర్థ్యం వంటి అంశాలను కూడా నిర్ధరించాలి.
భవిష్యత్తుకు ఆధారం
అయితే భారత్ జాతీయ జీన్ బ్యాంకులో 4.71 లక్షలకుపైగా జన్యు వనరులు ఉన్నాయని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. అందులో వరికి సంబంధించినవి 1.2 లక్షలకుపైగానే ఉన్నాయి. అయితే కేవలం విత్తనాలను భద్రపరచడం సరిపోదని, వాటి లక్షణాలు, ఏ ప్రాంతం నుంచి వచ్చాయి, ఎలాంటి వాతావారణాన్ని తట్టుకుంటాయి, దిగుబడి ఎలా ఉంటుంది వంటి వివరాలను కూడా నమోదు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఇప్పుడు తాజాగా పరిశోధన కూడా అదే దిశలో కీలక అడుగుగా కనిపిస్తోంది. హిమాలయాల్లో రైతులు ఏళ్లుగా కాపాడుకుంటూ వచ్చిన పాత వరి రకాల్లోని ప్రత్యేక లక్షణాలను ఇప్పుడు శాస్త్రీయంగా గుర్తిస్తున్నారు. వాటిని సరైన విధంగా ఉపయోగించగలిగితే భవిష్యత్తులో రైతులకు ఉపయోగపడే కొత్త వరి వంగడాల అభివృద్ధికి ఇవి కీలకంగా మారే అవకాశం ఉంది.
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