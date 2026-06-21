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ట్యాక్సీ డ్రైవర్​కు జాక్​పాట్- రూ.500 టికెట్​తో రూ.3 కోట్ల లాటరీ గెలుపు

పంజాబ్ స్టేట్ సమ్మర్ స్పెషల్ లాటరీలో రూ.3 కోట్ల జాక్‌పాట్-ప్రయాణికుడిని దింపేందుకు బఠిండాకు వెళ్లి రెండు టికెట్లు కొనుగోలు చేసిన ట్యాక్సీ డ్రైవర్

Taxi Driver Lottery Winner
Taxi Driver Lottery Winner (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 21, 2026 at 1:01 PM IST

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Taxi Driver Lottery Winner : అదృష్టం ఎప్పుడు, ఎవరి తలుపు తడుతుందో చెప్పడం కష్టం. దశాబ్దాలుగా ట్యాక్సీ నడుపుతూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్న ఓ సాధారణ డ్రైవర్‌కు ఒక్కసారిగా అదృష్టం కలిసి వచ్చింది. ప్రయాణికుడిని దించేందుకు వెళ్లినప్పుడు కొన్న లాటరీ టిక్కెట్​తో రూ.3 కోట్లు గెలిచి కోటీశ్వరుడిగా మారాడు. దీంతో ట్యాక్సీ డ్రైవర్ కుటుంబీకులు, బంధువుల ఆనందానికి అవధులు లేకుండాపోయాయి.

ప్రయాణికుడిని దింపేందుకు వెళ్లి
హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోని కాంగ్రా జిల్లా ఫతేపూర్ ప్రాంతానికి చెందిన కల్యాణ్ చంద్ వృత్తిరీత్యా ట్యాక్సీ డ్రైవర్. ఇటీవల ఓ ప్రయాణికుడిని దింపేందుకు ఆయన పంజాబ్‌లోని బఠిండాకు వెళ్లారు. అక్కడ రతన్ లాటరీ స్టాల్​లో రూ.500 విలువైన రెండు లాటరీ టికెట్లు కొనుగోలు చేశారు. ఈ టికెట్లలో ఒకటి పంజాబ్ స్టేట్ సమ్మర్ స్పెషల్ లాటరీలో తొలి బహుమతి గెలుచుకుని కల్యాణ్​కు రూ.3 కోట్లను అందించింది. లాటరీ ఫలితాలు వెల్లడైన తర్వాత బహుమతి పొందినట్లు నిర్ధరణ కావడంతో కల్యాణ్ చంద్ బఠిండాలోని రతన్ లాటరీ స్టాల్‌కు చేరుకున్నారు. అక్కడ స్టాల్ నిర్వాహకులు, స్థానికులు ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికారు. డప్పులు మోగిస్తూ, మిఠాయిలు పంచుతూ ఆయన విజయాన్ని సంబరంగా జరుపుకున్నారు.

20 ఏళ్లుగా డ్రైవింగ్
కల్యాణ్ చంద్ గత రెండు దశాబ్దాలుగా డ్రైవింగ్‌నే జీవనాధారంగా చేసుకున్నాడు. కుటుంబంలో తండ్రి, భార్య, ఇద్దరు కుమారులు, ఒక కుమార్తెతో పాటు సోదరులు ఉన్నారు. నెలకు సగటున రూ.15 వేల నుంచి రూ.16 వేల వరకు మాత్రమే ఆదాయం వస్తుందని ఆయన తెలిపాడు. కొన్నిసార్లు కుటుంబ అవసరాల కోసం రోజువారీ కూలీ పనులు కూడా చేయాల్సి వచ్చేదని చెప్పాడు. ఈ క్రమంలో ఒక్కసారిగా రూ.3 కోట్ల లాటరీ రావడం తమ కుటుంబానికి కొత్త ఆశలను తీసుకొచ్చిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

'ఫలితాలను యూట్యూబ్‌లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూస్తున్నా. మొదట ప్రకటించిన నంబర్లు నా టికెట్‌కు సరిపోలలేదు. అయితే తర్వాత కనిపించిన అంకెలు తన టికెట్‌లోని నంబర్లతో సరిపోవడంతో ఆశ్చర్యానికి గురయ్యా. అన్ని అంకెలు పూర్తిగా సరిపోవడంతో కొద్ది క్షణాలు నమ్మలేకపోయాను. అనంతరం ఎంతో ఆనందం కలిగింది. ఈ విషయం గురించి మొదట నా భార్యకు చెప్పా. నేను 2021 నుంచి లాటరీ టికెట్లు కొనుగోలు చేస్తున్నా. గతంలో బఠిండాలోని ఇదే లాటరీ స్టాల్ నుంచి కొనుగోలు చేసిన టికెట్‌కు భారీ బహుమతి వచ్చిన విషయం తెలుసుకున్నా. ఆ రోజు తాను పనిమీద బఠిండాకు వెళ్లిన సందర్భంలో టికెట్ కొనుగోలు చేశా. ఇదంతా దేవుని కృప వల్లే జరిగింది' అని కల్యాణ్ చంద్ పేర్కొన్నాడు.

తండ్రి కల నెరవేర్చడమే లక్ష్యం
లాటరీ ద్వారా వచ్చిన డబ్బును కుటుంబ అవసరాల కోసం వినియోగించాలని కల్యాణ్ చంద్ నిర్ణయించుకున్నారు. ముఖ్యంగా తన తండ్రి ఎన్నాళ్లుగానో కలగా భావించిన సరాయ్ భవనాన్ని మళ్లీ నిర్మించాలని ఆకాంక్ష వ్యక్తం చేశారు. తమ గ్రామంలో ఒకప్పుడు ఉన్న భవనం కాలక్రమేణా శిథిలావస్థకు చేరి కూలిపోయిందని, ఇప్పుడు దానిని కొత్తగా నిర్మించాలనుకుంటున్నానని చెప్పారు. అలాగే పిల్లల విద్య, కుటుంబ భవిష్యత్తు కోసం కూడా ఈ నిధిని వినియోగిస్తానని వెల్లడించారు.

త్వరలో ఖాతాలోకి బహుమతి నగదు
రతన్ లాటరీ స్టాల్ నిర్వాహకుడు ఉమేశ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, తమ స్టాల్ ద్వారా ఇప్పటికే పలువురు కోట్ల రూపాయల బహుమతులు గెలుచుకున్నారని తెలిపారు. ఇప్పుడు హిమాచల్‌కు చెందిన కల్యాణ్ చంద్ కూడా తమ స్టాల్ నుంచి కొనుగోలు చేసిన టికెట్‌తో కోటీశ్వరుడిగా మారడం ఆనందంగా ఉందన్నారు. లాటరీ మొత్తానికి సంబంధించిన అన్ని అధికారిక ప్రక్రియలు కొనసాగుతున్నాయని, త్వరలోనే బహుమతి నగదు కల్యాణ్ చంద్ బ్యాంకు ఖాతాలో జమ అవుతుందని ఆయన వెల్లడించారు.

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