వరద ముంపు ప్రమాదాలకు చెక్ పెట్టే స్మార్ట్ బ్రిడ్జ్ మోడల్- 12వ విద్యార్థిని భలే ఆలోచన!
హిమాచల్ ప్రదేశ్లో 12వ తరగతి విద్యార్థిని భార్గవి ఠాకూర్ వరద ప్రమాదాలను నివారించే స్మార్ట్ బ్రిడ్జ్ మోడల్ రూపొందించారు.
Published : October 11, 2026 at 7:00 AM IST
Smart Bridge Model for Flood Safety : వర్షాకాలంలో కొండ ప్రాంతాల్లో అకస్మాత్తుగా వాగులు, నదులు పొంగి పొర్లుతుంటాయి. దీని కారణంగా పెద్ద పెద్ద ప్రమాదాలు కూడా జరుగుతుంటాయి. అయితే ఇలా వంతెనలపై జరిగే ప్రమాదాలను నివారించడానికి ఓ విద్యార్థిని అద్భుతమైన సాంకేతిక పరిష్కారాన్ని కనుగొన్నారు. నీటి మట్టం ఒక్కసారిగా పెరిగి బ్రిడ్జిపైకి వరద నీరు చేరినప్పుడు వాహనదారులకు అవగాహన లేక ప్రమాద తీవ్రత మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే దీనిని తగ్గించడానికి హిమాచల్ప్రదేశ్ హమీర్పుర్ జిల్లాకు చెందిన 12వ తరగతి విద్యార్థిని భార్గవి ఠాకూర్ వినూత్న ఆలోచనతో ముందుకొచ్చారు. వరదల సమయంలో వంతెనలపై ప్రమాదాలను తగ్గించడానికి సేఫ్ అండ్ స్మార్ట్ బ్రిడ్జ్ పేరుతో ఒక నమూనాను రూపొందించారు. ఉహల్లోని ప్రభుత్వ సీనియర్ సెకండరీ పాఠశాలలో చదువుతున్న భార్గవి రూపొందించిన ఈ మోడల్లో సెన్సార్లు, ఆటోమేటిక్ బారియర్లు, వార్నింగ్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి. వంతెనపై వాటర్ లెవెల్ ప్రమాదకర స్థాయికి చేరగానే వాహనాల రాకపోకలను నిలిపివేసేలా అలర్ట్ చేయడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశం.
నీటిమట్టం పెరిగితే ఆటోమేటిక్గానే మూసుకునే బారియర్లు
ఈ స్మార్ట్ బ్రిడ్జ్ మోడల్లో వంతెనకు ఇరువైపులా ఆటోమేటిక్ బారియర్లను ఏర్పాటు చేశారు. వాటిని నీటి మట్టాన్ని గుర్తించే సెన్సార్లకు అనుసంధానించారు. ముందుగానే నిర్ణయించిన ప్రమాదకర స్థాయికి నీరు చేరగానే సెన్సార్లు యాక్టివ్ అయి, వంతెనకు రెండు వైపులా ఉన్నటువంటి బారియర్లు ఆటోమేటిక్గా మూసుకుపోయేలా వ్యవస్థను రూపొందించారు. దీంతో ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లో వాహనాలు వంతెనపైకి రాకుండా అడ్డుకోవచ్చు. నీటి మట్టం ప్రమాదకర స్థాయిని దాటినప్పుడు పెద్ద శబ్ధం రావడంతో పాటు ప్రమాదాన్ని హెచ్చరించే రెడ్ లైట్ వెలుగుతుంది. ఈ సౌండ్, పిక్చర్ సంకేతాల ద్వారా వాహనదారులు ప్రమాదాన్ని ముందుగానే గుర్తించి ఆగిపోవచ్చు.
వంతెన డ్యామేజ్ అయినా ప్రమాదాన్ని తగ్గించొచ్చు!
ఇంకా వర్షాకాలంలో నీటి ప్రవాహం అకస్మాత్తుగా పెరిగినప్పుడు వంతెనపై పరిస్థితి ఎంత ప్రమాదకరంగా మారిందో వాహనదారులు దూరం నుంచి గుర్తించలేకపోవచ్చు. ఇక్కడ నిలిచిన నీటి కింద బ్రిడ్జ్ భాగం బానే ఉందా, డ్యామేజీ ఏమైనా అయిందా అనేది తెలుసుకోలేరు. కాబట్టి వాహనదారులు తొందరపడి నీరు నిలిచి ఉన్న వంతెనలను దాటేందుకు ప్రయత్నించడం వల్ల ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరిగే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. ఈ సమస్యను దృష్టిలో ఉంచుకొనే భార్గవి వినూత్న నమూనాను రూపొందించారు. ఇక్కడ వంతెన దెబ్బతిన్నా లేదా దానిపై ప్రయాణంచడం ప్రమాదకరంగా మారినా కూడా వాహనాల రాకపోకలను నిలిపివేసి, ప్రజల్ని ముందుగానే అప్రమత్తం చేయడం ద్వారా ప్రమాద తీవ్రతను తగ్గించవచ్చని ఈ మోడల్ సూచిస్తోంది. హిమాచల్ ప్రదేశ్లో గత కొన్నేళ్లుగా చోటు చేసుకున్న ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, వంతెనలు దెబ్బతిన్న ఘటనలే తనను ఈ ప్రాజెక్ట్ రూపొందించేందుకు ప్రేరేపించినట్లు భార్గవి తెలిపారు.
జిల్లా స్థాయి సైన్స్ కాంగ్రెస్కు ఎంపిక
భార్గవి తన సేఫ్ అండ్ స్మార్ట్ బ్రిడ్జ్ మోడల్ను సుజాన్పుర్ బ్లాక్లో నిర్వహించిన బాలల సైన్స్ కాంగ్రెస్లో (చిల్డెన్స్ సైన్స్ కాంగ్రెస్) ప్రదర్శించారు. అక్కడి నుంచి ఈ ప్రాజెక్టు జిల్లా స్థాయి బాలల సైన్స్ కాంగ్రెస్కు (డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ చిల్డెన్స్ సైన్స్ కాంగ్రెస్) ఎంపికైంది. హమీర్పుర్ డిస్ట్రిక్ట్ సైన్స్ సూపర్వైజర్ రాజేశ్ గౌతమ్ ఈ విద్యార్థిని ప్రయత్నాన్ని అభినందించారు. మారుమూల ఉహల్ ప్రాంతంలో ఉన్న స్కూల్ స్టూడెంట్ సమాజానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడే ఆలోచనను ముందుకు తీసుకొచ్చారని ఆయన పేర్కొన్నారు. జిల్లా స్థాయి బాలల సైన్స్ కాంగ్రెస్లో భార్గవి తన నమూనాను ప్రదర్శించనున్నట్లు తెలిపారు. సైన్స్, టెక్నాలజీని ఉపయోగించి నిజ జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యలకు విద్యార్థులు పరిష్కారాల్ని సూచించగలరని ఆమె ప్రయత్నం నిరూపిస్తోందని అన్నారు. వర్షాకాలంలో సాధారణంగానే నదులు, వాగుల్లో నీటి ప్రవాహం వేగంగా పెరిగి వంతెనలు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ప్రమాద తీవ్రతను గుర్తించి వాహనాల్ని నిలిపివేసేలా చేయడం, ప్రజలకు ముందస్తు హెచ్చరికలు చేయడం వంటివి ప్రాణ నష్టాన్ని తగ్గించడంలో ఉపయోగపడవచ్చు. ప్రకృతి వైపరీత్యాల సమయంలో ప్రజల ప్రాణాల్ని కాపాడే దిశగా ఒక విద్యార్థిని ఆలోచించిన ఈ వినూత్న నమూనా స్థానికంగా ప్రశంసలు అందుకుంటోంది.
కరెంట్ అవసరం లేని ఫ్రిజ్- రూ.5వేలతోనే రైతు అద్భుత ఆవిష్కరణ- 270 కిలోల వరకు పండ్లు, కూరగాయల స్టోరేజ్!
ఏరోస్పేస్ ఇంజినీర్ అద్భుత ప్రతిభ- తక్కువ ఖర్చుతో స్వదేశీ 3D-ప్రింటెడ్ జెట్ ఇంజిన్ అభివృద్ధి