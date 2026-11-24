75 వెడ్స్ 63- లేట్ వయసులో లవ్- వృద్ధాశ్రమంలో చిగురించిన ప్రేమ
Apna Ghar Old Age Home Wedding: హిమాచల్ ప్రదేశ్ వద్ధాశ్రమంలో కలిసిన సబీనా, కన్హయ్య లాల్ తుదిశ్వాస వరకు కలిసి జీవించేందుకు నవంబర్ 25న వివాహ బంధంతో ఒక్కటి కానున్నారు.
Published : November 24, 2026 at 9:55 PM IST
హిమాచల్ప్రదేశ్ బిలాస్పూర్లోని 'అప్నా ఘర్' వృద్ధాశ్రమంలో ఒక అరుదైన ఘటన చోటు చేసుకుంది. 75 ఏళ్ల వృద్ధుడు 63 ఏళ్ల వృద్ధురాలు పెళ్లికి సిద్ధమయ్యారు. ఆశ్రమంలో ఆశ్రయం పొందుతున్న సబీనా(63), కన్హయ్య లాల్(75) నవంబర్ 25న వివాహ బంధంతో ఒక్కటి కాబోతున్నారు. తొలుత బిలాస్పూర్ కోర్టులో వీరు వివాహం చేసుకుని, తర్వాత దయోలీలోని వృద్ధాశ్రమానికి చేరుకుని హిందూ సంప్రదాయ పద్ధతిలో పెళ్లి వేడుక జరుపుకోనున్నారు. ఈ ఆశ్రమంలో నివసిస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య జరుగుతున్న తొలి వివాహంగా ఇది నిలవనుంది.
కష్టాల నుంచి కలిసిన దారులు
మండీ జిల్లా జంజేలీ ప్రాంతంలోని థునాగ్ గ్రామానికి చెందిన కన్హయ్య లాల్ గతంలో వ్యవసాయం చేసేవారు. అనారోగ్యంతో భార్య మరణించగా, వీరికి సంతానం లేదు. ఆస్తిని సోదరులకు రాసిచ్చినట్లు ఆశ్రమ నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఆ తర్వాత వారు ఇంటి నుంచి పంపించేయడంతో అడవిలో ఒక గుహలో తలదాచుకోవాల్సిన దయనీయ స్థితి ఏర్పడింది. మానసిక స్థితి సరిగా లేని పరిస్థితిలో 2022లో ఆయన్ను బిలాస్పుర్కు తీసుకురాగా, దాదాపుగా నాలుగేళ్లుగా అప్నా ఘర్లోనే ఉంటున్నారు. మరోవైపు కోల్కతా నుంచి శిమ్లా యాత్రకు బయలుదేరిన సబీనా, దారి తప్పి మశోబరా చేరుకున్నారు. అక్కడ పోలీసుల సాయంతో స్థానిక నారీ నికేతన్లో సుమారు నాలుగేళ్లు ఉండి, 2025లో దయోలీలోని అప్నా ఘర్కు చేరుకున్నారు. ఆశ్రయంలో చేరినప్పుడు ఆమె మానసిక స్థితి కూడా సరిగా లేదు. అక్కడే కన్హయ్య లాల్ పరిచయం కావడంతో, ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ చిగురించింది.
చరమాంకంలో చిగురించిన అనుబంధం
వృద్ధాశ్రమంలో కలిసి ఉంటున్న క్రమంలో వారిద్దరి మధ్య సాన్నిహిత్యం పెరిగింది. రోజువారీ పనుల్లో ఒకరికొకరు సాయం చేసుకుంటూ, పరస్పరం ఆరోగ్యంపై శద్ధ తీసుకుంటూ, నిత్యం ఒకరికొకరు తోడుగా ఉండేవారు. వారు అనుభవించిన బాధలను పంచుకునేవారు. ఈ క్రమంలోనే ఒకరి యోగక్షేమాలు ఇంకొకరు చూసుకుంటూ, తుదిశ్వాస వరకు కలిసి జీవించాలని ఈ జంట నిర్ణయించుకుంది.
పెళ్లికి ఆశ్రమం ఏర్పాట్లు, నలగఢ్లో కొత్త కాపురం
సబీనా, కన్హయ్య లాల్ల నిర్ణయంపై ఆశ్రమ వ్యవస్థాపకులు, న్యాయవాది ప్రకాశ్ బన్సాల్ వారితో మాట్లాడి వారి భవిష్యత్తు గురించి తెలుసుకున్నారు. ఇద్దరూ కలిసి జీవించాలని, పెళ్లి చేసుకోవాలని కోరడంతో, ఆశ్రమ యాజమాన్యం అందుకు ఏర్పాట్లు చేప్టటింది. నవంబర్ 25న జరిగే ఈ పెళ్లి వేడుకలకు సంబంధించిన సన్నాహాలు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయని, మొదట బిలాస్పూర్ కోర్టులో వివాహం జరిపి, ఆపై హిందూ సంప్రదాయ పద్ధతిలో వివాహం జరిపిస్తామని బన్సాల్ తెలిపారు. "వృద్ధాశ్రమంలో ఉంటున్న ఇద్దరు వృద్ధులు వివాహ బంధంతో ఒక్కటి కాబోతున్నారు. వీరి వివాహం నవంబర్ 25న జరగనుంది, దీనికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు ఇప్పటికే మొదలయ్యాయి. ముందుగా బిలాస్పూర్ కోర్టులో వీరి వివాహం జరుగుతుంది, ఆ తర్వాత హిందూ సంప్రదాయాల ప్రకారం వేడుక నిర్వహిస్తాం. నలగఢ్లో ఒక కొత్త కేంద్రం ప్రారంభించామని, వివాహం తర్వాత ఈ జంటను అక్కడికి తీసుకువస్తారు. అక్కడ వారు తమ కొత్త ప్రయాణాన్ని మొదలుపెడతారు." అని 'అప్నా ఘర్' వృద్ధాశ్రమ వ్యవస్థాపకుడు, న్యాయవాది ప్రకాశ్ బన్సాల్ వెల్లడించారు.