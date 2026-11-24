లీటర్ పాలు రూ.7,000- కేజీ పొడి రూ.లక్ష- గాడిద ఫామ్తో లాభాల పంట!
Himachal Pradesh First Donkey Farm: హిమాచల్లో ఓ జంట వినూత్నంగా తొలి గాడిదల ఫామ్ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ పాలకు ఫార్మా, కాస్మెటిక్ లాంటి పలు రంగాల్లో భారీ డిమాండ్ ఉంది.
Published : November 24, 2026 at 1:40 PM IST
హిమాచల్ ప్రదేశ్కు చెందిన ఒక జంట తమ సొంత ఊరిలోనే వినూత్న ఆలోచనను ఆచరణలో పెట్టింది. ఆవులు, గేదెలతో పాడి పరిశ్రమను నడపడం పాత పద్ధతి అనుకున్నారో ఏమో, రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదటి 'గాడిదల ఫామ్' ఏర్పాటు చేసి అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారు. గాడిద పాలకు డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉన్న నేపథ్యంలో ఆ దంపతులు ఈ ఫామ్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ లీటరు పాలు రూ.5 వేల నుంచి రూ.7 వేల వరకు అమ్ముడవుతుండటం విశేషం.
బిలాస్పూర్ జిల్లా ఘుమార్వీ పరిధిలోని కందరౌర్లో 'డెయిరికా ఫామ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' పేరిట సంజీవ్ ఠాకూర్, ఆయన భార్య సీరత్ తూర్ ఈ ఫామ్ను ప్రారంభించారు. హిమాచల్లోని పర్వత ప్రాంతాలకు చెందిన అరుదైన 'స్పితి' జాతికి చెందిన 22 గాడిదలతో (20 ఆడ, 2 మగ) ఈ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. నవంబరు 14న రాష్ట్ర సాంకేతిక విద్యాశాఖ మంత్రి రాజేష్ ధర్మాణి దీనిని ప్రారంభించారు. గ్రామీణ యువతకు స్వయం ఉపాధి కల్పించేలా ఇదొక అద్భుతమైన అంకుర సంస్థ (స్టార్టప్) అని మంత్రి కొనియాడారు. ఈ రంగంలో శాస్త్రీయ పరిశోధనలు, నాణ్యతా పరీక్షలు, మార్కెటింగ్ అవకాశాలపై మరింత లోతుగా అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
గాడిదలను కేవలం బరువులు మోయడానికే వాడతారనే అభిప్రాయం అందరిలో ఉంటుంది. కానీ, వీటి పాలకు అంతర్జాతీయ విపణిలో ఉన్న గిరాకీ గురించి కో-ఫౌండర్ సీరత్ తూర్ ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు. గాడిద పాలలో లాక్టోస్, వే ప్రోటీన్తో పాటు లైసోజైమ్, లాక్టోఫెర్రిన్ వంటి విలువైన జీవసంబంధ కారకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయని, అందుకే ఫార్మాస్యూటికల్, కాస్మెటిక్, చర్మ సంరక్షణ పరిశ్రమల్లో ఆ మిల్క్కు భారీ డిమాండ్ ఉందన్నారు. అంతేకాకుండా, సబ్బులు, క్రీములు, లోషన్లు, ఖరీదైన సౌందర్య సాధనాల తయారీలో వీటిని ఉపయోగిస్తారని చెప్పారు.
పాలు రూ.5 వేల నుంచి రూ.7 వేల వరకు పలుకుతుండగా, ఈ పాలతో తయారు చేసే పౌడర్ ధర కిలో రూ.లక్షకు పైగా అమ్ముడవుతోంది. ప్రస్తుతం ఈ ఫామ్లో రోజుకు సుమారు 3 లీటర్ల పాల ఉత్పత్తి జరుగుతోంది. భవిష్యత్తులో ఉత్పత్తిని పెంచి, పాలను ద్రవ, పొడి రూపాల్లో విక్రయించేందుకు దిల్లీ సహా ఐరోపా దేశాల సంస్థలతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు సీరత్ వివరించారు. బిలాస్పూర్ వేడి వాతావరణాన్ని తట్టుకునేలా పర్వత జాతి గాడిదలకు ప్రత్యేక షెడ్లు, సాధారణ గడ్డి, తాగునీటి వసతులు కల్పించారు. రానున్న రోజుల్లో యువతకు, పాడి రైతులకు గాడిదల పెంపకం, పాల నాణ్యతపై అవగాహన కల్పించాలని సంస్థ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
రూ.20 లక్షల వరకు రాయితీ
దేశంలో గాడిదల సంఖ్య వేగంగా తగ్గిపోతుండటంతో వాటి సంరక్షణ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం 'నేషనల్ లైవ్స్టాక్ మిషన్' (ఎన్ఎల్ఎం) కింద వాటి పెంపకాన్ని ప్రోత్సహిస్తోందని బిలాస్పూర్ పశుసంవర్ధక శాఖ సహాయ సంచాలకులు డాక్టర్ కిషోరి లాల్ శర్మ తెలిపారు. ఈ ప్రాజెక్టు మొత్తం వ్యయం రూ.40 లక్షలు కాగా, ప్రభుత్వ పథకం కింద రూ.20 లక్షల వరకు రాయితీ (సబ్సిడీ) లభిస్తుందని ఆయన వివరించారు. ఈ పెంపకానికి ఖరీదైన దాణా అవసరం లేదని, సాధారణ పశువుల తరహాలోనే వీటిని పెంచవచ్చని ఫౌండర్ సంజీవ్ ఠాకూర్ పేర్కొన్నారు. సరైన అవగాహన, అనుభవంతో ముందుకు వెళ్తే పశు సంరక్షణతో పాటు మంచి ఆదాయం పొందవచ్చని ఆయన యువతకు సూచిస్తున్నారు.
మరి మగ గాడిదల సంగతేంటి?
ఈ వినూత్న ప్రయోగాన్ని స్థానికులు స్వాగతిస్తున్నప్పటికీ, భవిష్యత్తులో ఎదురయ్యే సవాళ్లపై బిలాస్పూర్ సామాజిక కార్యకర్త సునీల్ శర్మ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. సంతానోత్పత్తి తర్వాత మగ గాడిదల సంఖ్య పెరిగితే వాటిని ఎలా నిర్వహిస్తారని ఆయన ప్రశ్నించారు. సరైన ప్రణాళిక లేకపోతే, భవిష్యత్తులో వాటిని కూడా ఆవుల్లాగే వీధుల్లో వదిలేసే ప్రమాదం ఉందని, ప్రభుత్వం ఇప్పుడే దీనిపై స్పష్టమైన విధానాన్ని రూపొందించాలని ఆయన కోరారు.
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