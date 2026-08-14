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రూ.100 కోట్ల ఆస్తులు దానం- 77 ఏళ్ల వైద్యుడి గొప్ప మనసు

దివంగత భార్య కోరిక మేరకు ఆస్తులను సమాజానికి అంకితం చేయాలని నిర్ణయం- చర, స్థిరాస్తులన్నింటినీ ప్రభుత్వానికి బహుమతిగా ఇచ్చిన వైద్యుడు- 77 ఏళ్ల వయసులోనూ తక్కువ ఫీజుతో ఇంటి వద్దే వైద్య సేవలు

Doctor Donated Crores For Govt
రూ.100 కోట్ల ఆస్తులు ప్రభుత్వానికి దానం చేసిన డాక్టర్ రాజేంద్ర కన్వర్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 14, 2026 at 9:14 AM IST

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Doctor Donated Crores For Govt : సాధారణంగా జీవితాంతం కష్టపడి సంపాదించిన ఆస్తులను తమ పిల్లలు, కుటుంబ సభ్యులకు అందించాలని చాలామంది భావిస్తారు. కానీ హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌కు చెందిన ఓ వృద్ధ వైద్యుడు మాత్రం తమ సంపదను సమాజానికి అంకితం చేసి ఆదర్శంగా నిలిచారు. హమీర్‌పూర్‌ జిల్లా జోల్సప్పార్‌ గ్రామానికి చెందిన సీనియర్ వైద్యుడు డాక్టర్ రాజేంద్ర కన్వర్, తన దివంగత భార్య కృష్ణ కన్వర్‌ కోరిక మేరకు తమకు ఉన్న కోట్లాది రూపాయల విలువైన ఆస్తులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి బహుమతిగా ఇచ్చారు. సుమారు రూ.100 కోట్ల విలువైన చర, స్థిరాస్తులను ప్రభుత్వానికి అప్పగించిన ఆయనపై ఇప్పుడు పలువురు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

డాక్టర్ రాజేంద్ర కన్వర్ ప్రస్తుతం 77 ఏళ్ల వయసులో ఉన్నారు. ఆయన 1977 జనవరి 3న హిమాచల్‌ప్రదేశ్ ఆరోగ్య శాఖలో మెడికల్ ఆఫీసర్‌గా ఉద్యోగంలో చేరారు. దాదాపు 33 ఏళ్ల పాటు ప్రభుత్వ వైద్యుడిగా సేవలందించిన ఆయన, 2010లో కాంగు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం నుంచి సీనియర్ వైద్యుడిగా పదవీ విరమణ చేశారు. ఉద్యోగ విరమణ తర్వాత కూడా వైద్య సేవలను పూర్తిగా విడిచిపెట్టలేదు. ప్రస్తుతం తన ఇంటి వద్దే రోగులకు చికిత్స అందిస్తున్నారు. పేదలు, సామాన్యులు ఇబ్బందులు పడకూడదనే ఉద్దేశంతో చాలా తక్కువ ఫీజుతో వైద్యం చేస్తున్నారు.

Doctor Donated Crores For Govt
ఇంటి వద్దే రోగులకు చికిత్స అందిస్తున్న డాక్టర్ రాజేంద్ర కన్వర్ (ETV Bharat)

పూర్తైన గిఫ్ట్ డీడ్ ప్రక్రియ
రాజేంద్ర కన్వర్ భార్య కృష్ణ కన్వర్ కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగినే. విద్యాశాఖలో సుమారు 32 ఏళ్ల పాటు సేవలందించిన ఆమె 2011లో బాడా ప్రభుత్వ సీనియర్ సెకండరీ పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్‌గా పదవీ విరమణ చేశారు. ఆమె 2020 డిసెంబర్ 6న కన్నుమూశారు. అయితే ఆమె మరణానికి ముందే ఈ దంపతులు తమ ఆస్తులను సమాజ ప్రయోజనాలకు ఉపయోగించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అందులో భాగంగానే తమ చర, స్థిరాస్తులన్నింటినీ ప్రభుత్వానికి అప్పగించాలని భావించారు. 2021లోనే ఆస్తులను ప్రభుత్వానికి రాసిచ్చే ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. కాగా, తాజాగా గిఫ్ట్ డీడ్ ప్రక్రియను పూర్తి చేశారు. దీంతో వారి ఆస్తుల యాజమాన్య హక్కులు అధికారికంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి బదిలీ అయ్యాయి. ముఖ్యంగా ఈ ఆస్తులను హమీర్‌పూర్‌లోని డాక్టర్ రాధాకృష్ణన్ ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల అవసరాలకు వినియోగించాలని ఆయన కోరిక వెలిబుచ్చారు. కేవలం ఆస్తులే కాకుండా డాక్టర్ రాజేంద్ర కన్వర్ తన మరణానంతరం భౌతికకాయాన్ని కూడా శిక్షణ పొందుతున్న వైద్యుల అధ్యయనం కోసం దానం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

Doctor Donated Crores For Govt
డాక్టర్ రాజేంద్ర కన్వర్ (ETV Bharat)

రూ.100 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు
పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్‌మెంట్ అంచనాల ప్రకారం డాక్టర్ కన్వర్ ప్రభుత్వానికి అప్పగించిన ఆస్తుల్లో 5 కనాల్స్, 5 మార్లాల భూమి ఉంది. దీంతో పాటు ఆభరణాలు, కారు, ఫర్నిచర్, బ్యాంకు డిపాజిట్లు వంటి చరాస్తులు కూడా ఉన్నాయి. వీటన్నింటి మొత్తం విలువ సుమారు రూ.100 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా వేశారు. ముఖ్యంగా జోల్సప్పార్‌లో నిర్మాణంలో ఉన్న మెడికల్ కాలేజీకి సమీపంలోనే ఈ ఆస్తులు ఉండటం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. గిఫ్ట్ డీడ్ ప్రక్రియ పూర్తవడంతో సంబంధిత భూముల యాజమాన్య హక్కులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి బదిలీ అయ్యాయని నదౌన్ సబ్‌ డివిజనల్ మేజిస్ట్రేట్ నిశాంత్ శర్మ తెలిపారు. రెవెన్యూ రికార్డుల్లోనూ ప్రభుత్వం ఈ ఆస్తులకు నమోదిత యజమానిగా మారిందని చెప్పారు.

Doctor Donated Crores For Govt
డాక్టర్ రాజేంద్ర కన్వర్ ఇల్లు (ETV Bharat)

"డాక్టర్ రాజేంద్ర కన్వర్, ఆయన భార్య వంటి దాతలు చాలా అరుదు. భౌతిక సంపదపై ఆసక్తి చూపకుండా తమ ఆస్తులను ప్రభుత్వానికి బహుమతిగా ఇవ్వడం ద్వారా వారు గొప్ప ఉదారతను చాటుకున్నారు. వారి నిర్ణయం సమాజానికి స్ఫూర్తిదాయకం. గిఫ్ట్ డీడ్ తర్వాత ఆస్తుల యాజమాన్య హక్కులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, ముఖ్యంగా హమీర్‌పూర్‌లోని డాక్టర్ రాధాకృష్ణన్ ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలకు బదిలీ అయ్యాయి."
- నిశాంత్ శర్మ, నదౌన్ సబ్-డివిజనల్ మేజిస్ట్రేట్‌

ముఖ్యమంత్రి ప్రశంసలు
డాక్టర్ కన్వర్ దంపతుల నిర్ణయాన్ని హిమాచల్‌ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి సుఖ్విందర్ సింగ్ సుఖు కూడా ప్రశంసించారు. తన సొంత జిల్లా హమీర్‌పూర్‌లోని జోల్సప్పార్‌కు చెందిన డాక్టర్ రాజేంద్ర కన్వర్, తన దివంగత భార్య కృష్ణ కన్వర్‌కు చెందిన రూ.80 కోట్లకు పైగా విలువైన ఆస్తులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అంకితం చేయడం గొప్ప విషయమని అన్నారు. త్యాగం, ప్రజాసేవకు ఇది ఆదర్శప్రాయమైన ఉదాహరణ అని ఆయన పేర్కొన్నారు. సమాజం నుంచి సంపాదించిన దానిని తిరిగి సమాజానికే అందించాలనే ఆలోచన ఎంతో మందికి స్ఫూర్తినిస్తుందని అన్నారు.

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