మహిళ గర్భాశయంలో 5.21కిలోల గడ్డ- విజయవంతంగా తొలగించిన డాక్టర్లు- వైద్య చరిత్రలో అరుదైన చికిత్స

లాపరోస్కోపిక్​ పద్ధతిని ఉపయోగించి 5.21 కిలోల బరువున్న ఫైబ్రాయిడ్‌ను మహిళ గర్భాశయం నుంచి తొలగించిన వైద్యులు

Treatment Of Fibroids
Treatment Of Fibroids (Representational Image (ETV Bharat))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 18, 2026 at 8:57 AM IST

Large Fibroid In Woman Uterus : మహిళ గర్భాశయం నుంచి 5.21 కిలోగ్రాముల బరువున్న ఒక పెద్ద ఫైబ్రాయిడ్‌(గడ్డ)ను విజయవంతంగా తొలగించారు వైద్యులు. ఆధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగించి శస్త్ర చికిత్స చేశారు. హిమాచల్​ప్రదేశ్​లోని మండీ జిల్లాకు చెందిన వైద్యబృందం అత్యంత సంక్లిష్టమైన శస్త్రచికిత్సను లాపరోస్కోపిక్​ పద్ధతిలో విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఆ ఆపరేషన్ వైద్య చరిత్రలో అరుదైనదిగా నిలుస్తోంది.

మహిళకు జరిగిన శస్త్రచికిత్సను సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్ అధునాతన లాపరోస్కోపిక్ సర్జన్ డాక్టర్ ఉదయ్ భాను రాణా తన నిపుణుల బృందంతో కలిసి నిర్వహించారు. ఆపరేషన్​కు దాదాపు రెండున్నర నుంచి మూడు గంటలు పట్టింది. సంప్రదాయ ఓపెన్ సర్జరీకి బదులుగా లాపరోస్కోపిక్ టెక్నిక్‌ను ఉపయోగించి పెద్ద పరిమాణం, బరువున్న ఫైబ్రాయిడ్‌ను తొలగించడం వైద్యుల నైపుణ్యం, అనుభవం, ఆధునిక సాంకేతికతకు అద్భుతమైన ఉదాహరణ.

వైద్యులు చెప్పిన వివరాల ప్రకారం, దేశంలో ఇప్పటివరకు లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీ ద్వారా తొలగించిన అతిపెద్ద గర్భాశయ ఫైబ్రాయిడ్ బరువు సుమారు 4.5 కిలోగ్రాములు. ఇప్పుడు లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీ ద్వారా 5.21 కిలోగ్రాముల బరువున్న ఫైబ్రాయిడ్‌ను తొలగించడం ఇదే తొలిసారి. పూర్తిగా లాపరోస్కోపిక్ పద్ధతిని ఉపయోగించి నిర్వహించే ఆపరేషన్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద, అత్యంత సంక్లిష్టమైన శస్త్రచికిత్సల్లో ఒకటి.

శస్త్రచికిత్సలో ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులు!
డాక్టర్ ఉదయ్ భాను రాణా మాట్లాడుతూ, "ఈ రకమైన శస్త్రచికిత్సల్లో అతిపెద్ద సవాళ్లు రక్తస్రావాన్ని నియంత్రించడం, చుట్టుపక్కల అవయవాలను రక్షించడం, రోగి కోలుకోవడం. ఆధునిక పరికరాలు, కచ్చితమైన ప్రణాళిక, అనుభవజ్ఞులైన బృందం మద్దతుతో శస్త్రచికిత్స పూర్తిగా విజయవంతమైంది. శస్త్రచికిత్స తర్వాత రోగి పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంది. ఆమె వేగంగా కోలుకుంటోంది" అని తెలిపారు.

ఆపరేషన్ విజయవంతమవ్వడం మాండవ్ ఆసుపత్రికి మాత్రమే కాకుండా, మండి జిల్లాకు గుర్తింపును తీసుకొచ్చింది. ఈ శస్త్రచికిత్స ఇప్పుడు చిన్న పట్టణాలు, కొండ ప్రాంతాలలో కూడా ప్రపంచ స్థాయి వైద్య సౌకర్యాలు, సంక్లిష్ట శస్త్రచికిత్సలు సాధ్యమేనని రుజువు చేస్తుంది. వైద్య రంగంలో పురోగతి భవిష్యత్తులో మినిమల్లీ ఇన్వాసివ్ సర్జరీని మరింత ప్రోత్సహిస్తుందని, రోగులకు తక్కువ నొప్పి, సమస్యలు, వేగంగా కోలుకోవడం వంటి ప్రయోజనాలను అందిస్తుందని ఆరోగ్య నిపుణులు అంటున్నారు.

ఇది 70 శాతం మహిళల సమస్య
అల్ట్రాసౌండ్ పరీక్షలు చేయించుకునే ప్రతి 100 మంది మహిళల్లో దాదాపు 70 శాతం మందికి ఈ రకమైన సమస్య ఉన్నట్లు నిర్ధరణ అవుతుందని డాక్టర్ ఉదయ్​ భాను వివరించారు. అయితే రోగుల్లో 10 నుంచి 15% మందికి మాత్రమే శస్త్రచికిత్స అవసరం. మిగిలిన రోగులలో చాలా మందికి మందులతో విజయవంతంగా చికిత్స పొందుతారు. సకాలంలో రోగ నిర్ధరణ, సరైన చికిత్సతో ఈ సమస్యను శస్త్రచికిత్స లేకుండా నివారించవచ్చు.

"ఫైబ్రాయిడ్లు గర్భాశయంలోని క్యాన్సర్ కాని గడ్డలు, ఇవి హార్మోన్ల అసమతుల్యత లేదా జన్యుపరమైన కారకాల వల్ల మహిళల్లో అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఈ గడ్డలు గర్భాశయ కండరాలలో ఏర్పడతాయి. కాలక్రమేణా పెద్దవిగా పెరుగుతాయి. ఒక గడ్డ గుర్తించిన వెంటనే సకాలంలో చికిత్స పొందడం చాలా ముఖ్యం"
-డాక్టర్​ ఉదయ్ భాను

విపరీతమైన వాపు, భారం లేదా పీరియడ్స్‌లో మార్పులను విస్మరించకూడదని డాక్టర్ ఉదయ్ భాను రాణా వివరించారు. పొత్తి కడుపు ప్రాంతంలో ఒత్తిడి లేదా నొప్పి అనిపించడం కూడా ఒక లక్షణం. తరచుగా మూత్ర విసర్జన, మలబద్ధకం, గర్భధారణ సమస్యలు కూడా ప్రధాన లక్షణాలు. ఫైబ్రాయిడ్లు గమనించినట్లయితే భయపడాల్సిన అవసరం లేదని డాక్టర్ ఉదయ్ భాను రాణా పేర్కొన్నారు. లక్షణాలు కనిపిస్తే గైనకాలజిస్ట్‌ను సంప్రదించాలని సూచించారు. ముందస్తుగా గుర్తించడం వల్ల మందులు లేదా చిన్న ఆపరేషన్ ద్వారా చికిత్స చేయవచ్చు. దీంతో సంక్లిష్టమైన శస్త్రచికిత్సను నివారించవచ్చు. 35 ఏళ్లు పైబడిన మహిళలు సంవత్సరానికి ఒకసారి అల్ట్రాసౌండ్ చేయించుకోవాలి. ఫైబ్రాయిడ్లు గుర్తిస్తే, వైద్యుడిని సంప్రదించి క్రమం తప్పకుండా టెస్ట్​లు చేయించుకోవాలి.

