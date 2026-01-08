ETV Bharat / bharat

భారత్​- పాక్ మధ్య శాంతిని కోరుకోవడం రాజద్రోహం కాదు : హైకోర్టు

రాజద్రోహం కేసులో శిక్ష అనుభవిస్తున్న ఓ యువకుడికి హిమాచల్​ ప్రదేశ్​ హైకోర్టు షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు

Himachal Pradesh HC on Sedition Case
Himachal Pradesh HC on Sedition Case (ETV Bharat)
Published : January 8, 2026 at 12:43 PM IST

Himachal Pradesh HC on Sedition Case : రాజద్రోహం కేసులో శిక్ష అనుభవిస్తున్న ఓ యువకుడికి హిమాచల్​ ప్రదేశ్​ హైకోర్టు షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు చేసింది. భారత్​- పాకిస్థాన్​ యుద్ధ సమయంలో పాక్​ జాతీయుడితో మాట్లాడుతూ అభ్యంతకర వ్యాఖ్యలు చేయడంతో అతడిపై రాజద్రోహం కేసు నమోదైంది. రెండు దేశాల మధ్య శాంతిని కోరుకోవడం రాజద్రోహం కిందకు రాదని తీర్పు సమయంలో హైకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది.

అభిషేక్ సింగ్ భరద్వాజ్​ అనే యువకుడు భారత్- పాక్ యుద్ధ సమయంలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. యుద్ధాలతో ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండదని, మతం కన్నా మానవత్వం గొప్పదని వ్యాఖ్యానించారు. పాకిస్థాన్​ జెండాలు, ఆయుధాలతో కూడిన ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఈ క్రమంలోనే అతడి వ్యాఖ్యలపై దెహ్రా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో కేసు నమోదైంది. ప్రస్తుతం ధర్మశాల జైలులో శిక్ష అనుభవిస్తున్నారు.

HP HIGH COURT ON SEDITION CASE
HIMACHAL PRADESH HC ON SEDITION

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

