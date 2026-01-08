భారత్- పాక్ మధ్య శాంతిని కోరుకోవడం రాజద్రోహం కాదు : హైకోర్టు
రాజద్రోహం కేసులో శిక్ష అనుభవిస్తున్న ఓ యువకుడికి హిమాచల్ ప్రదేశ్ హైకోర్టు షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు
Himachal Pradesh HC on Sedition Case : రాజద్రోహం కేసులో శిక్ష అనుభవిస్తున్న ఓ యువకుడికి హిమాచల్ ప్రదేశ్ హైకోర్టు షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు చేసింది. భారత్- పాకిస్థాన్ యుద్ధ సమయంలో పాక్ జాతీయుడితో మాట్లాడుతూ అభ్యంతకర వ్యాఖ్యలు చేయడంతో అతడిపై రాజద్రోహం కేసు నమోదైంది. రెండు దేశాల మధ్య శాంతిని కోరుకోవడం రాజద్రోహం కిందకు రాదని తీర్పు సమయంలో హైకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది.
అభిషేక్ సింగ్ భరద్వాజ్ అనే యువకుడు భారత్- పాక్ యుద్ధ సమయంలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. యుద్ధాలతో ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండదని, మతం కన్నా మానవత్వం గొప్పదని వ్యాఖ్యానించారు. పాకిస్థాన్ జెండాలు, ఆయుధాలతో కూడిన ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఈ క్రమంలోనే అతడి వ్యాఖ్యలపై దెహ్రా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో కేసు నమోదైంది. ప్రస్తుతం ధర్మశాల జైలులో శిక్ష అనుభవిస్తున్నారు.