ETV Bharat / bharat

'ఇది అధికార మార్పు ఎన్నిక- ఈసారి బిహార్​ ప్రజలు మోసపోవడం లేదు'- ఈటీవీ భారత్​తో హిమాచల్ సీఎం

బిహార్​లో కచ్చితంగా అధికార మార్పు వస్తుందని సీఎం సుఖ్విందర్ సింగ్ సుఖు ధీమా

CM Sukhu on Bihar Assembly Elections 2025
CM Sukhu on Bihar Assembly Elections 2025 (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 1, 2025 at 8:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Sukhu on Bihar Assembly Elections 2025 : బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల తొలి దశ పోలింగ్‌కు ఇక వారం రోజులకన్నా సమయం తక్కువే ఉంది. దీంతో ఎన్నికల వేడి రోజురోజుకీ పెరుగుతోంది. ఈసారి కూడా బిహార్‌లో ఎన్నికల పోటీ ఎన్డీఏ వర్సెస్‌ మహాగఠ్‌బంధన్‌గా మారింది. రెండు కూటములు తమ శక్తినంతా ఎన్నికల బరిలోకి దించాయి. కాంగ్రెస్‌ తన అగ్రనేతలందరినీ బిహార్‌ ప్రచారానికి రంగంలోకి దించింది. ఈ క్రమంలో హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి సుఖ్విందర్ సింగ్ సుఖు పట్నా చేరుకున్నారు.

ఈ సందర్భంగా ఈటీవీ భారత్‌తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడిన ఆయన, బిహార్‌లో ఎన్డీఏ 20 ఏళ్ల పాలనకు ప్రజులు ముగింపు పలకనున్నారని ధీమాగా చెప్పారు. మహాగఠ్‌బంధన్‌ ప్రభుత్వం తప్పక ఏర్పడుతుందని ఆయన నమ్మకంగా వెల్లడించారు. "బిహార్‌లో మహాగఠ్‌బంధన్‌ సన్నద్ధత బలంగా ఉంది. ప్రజలు ఎన్డీఏ 20 ఏళ్ల పాలనతో విసిగిపోయారు. ఈసారి ప్రజలు మార్పు కోరుకుంటున్నారు. ఇది కేవలం ఎన్నిక కాదు, అధికార మార్పు ఎన్నిక" అని వ్యాఖ్యానించారు.

సీట్ల పంపకంపై వివరణ
మహాగఠ్‌బంధన్‌లో సీట్ల పంపకం ఆలస్యమైందన్న విమర్శలపై ఆయన స్పందిస్తూ, "ఎలాంటి ఆలస్యం జరగలేదు. ఏ అభ్యర్థి ఏ ప్రాంతం నుంచి పోటీ చేయాలో ముందుగానే స్పష్టత ఉంది. కొన్ని స్థానాల్లో రెండు పార్టీలూ తమ తమ అభ్యర్థులను ప్రవేశపెట్టాలనుకున్నాయి. 80 శాతం సీట్లపై పూర్తి ఒప్పందం కుదిరిపోయింది. మిగిలిన 20 శాతం సీట్లపై సహజంగానే చర్చలు జరిగాయి" అని వివరించారు.

తేజస్వీ ప్రణ్‌పై స్పందన
మహాగఠ్‌బంధన్‌ విడుదల చేసిన తేజస్వీ ప్రణ్‌ మేనిఫెస్టోలో కేవలం తేజస్వీ యాదవ్‌ ఫోటో మాత్రమే ఉండటంపై ప్రశ్నించగా, సీఎం సుఖు స్పందించారు. "బిహార్‌లో మహాగఠ్‌బంధన్‌ నేతృత్వం తేజస్వీ యాదవ్‌దే. రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికలు కేంద్ర నాయకుల ముఖచిత్రాలతో కాకుండా స్థానిక నేతృత్వంలోనే జరుగుతాయి. బిహార్‌లో ఆ నేతృత్వం ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్‌దే. కాంగ్రెస్‌ సహాయక పాత్రలో ఉంది. రాహుల్‌ గాంధీ హిమాచల్‌లో చెప్పిన విధానాలను మేం అమలు చేశాం. అదే దిశగా బిహార్‌లో కూడా మార్పు వస్తుంది" అన్నారు.

ఎన్డీఏపై తీవ్ర విమర్శ
ఎన్నికల ముందు బిహార్‌ ప్రభుత్వం పలు కొత్త పథకాలు, హామీలు ప్రకటించడం సాధారణమని సుఖ్విందర్ సుఖు వ్యంగ్యంగా వ్యాఖ్యానించారు. "ఎన్నికల ముందు ప్రభుత్వం చేసే ప్రకటనలు ప్రజలను మళ్లీ మోసగించాలన్న ప్రయత్నం. కానీ ఈసారి బిహార్‌ ప్రజలు మోసపోవడం లేదు. ఎన్డీఏ పాలనకు ఈసారి తెరపడనుంది. మహాగఠ్‌బంధన్‌ సర్కారు ఏర్పడటం ఖాయం" అని హిమాచల్ ముఖ్యమంత్రి ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

బిహార్‌లో రాజకీయ సమీకరణాలు వేగంగా మారుతున్న వేళ సీఎం సుఖ్విందర్ సుఖు వ్యాఖ్యలు మహాగఠ్‌బంధన్‌ కూటమిలో ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తించాయి. మరోవైపు ఎన్డీఏ కూడా తమ బలాన్ని ప్రదర్శించేందుకు శక్తినంతా వినియోగిస్తోంది. ఇక వచ్చే వారంలో జరిగే తొలి దశ ఎన్నికలు రెండు కూటముల భవిష్యత్తుకు దిశానిర్దేశం చేయనున్నాయి. నవంబర్ 14వ తేదీన ఫలితాలు రానున్నాయి.

'ప్రభుత్వాన్ని మారుద్దామని బిహార్ ప్రజలు ఎదురు చూస్తున్నారు'- ఈటీవీ భారత్​తో తేజస్వీ యాదవ్​

బిహార్​ పోరులో మహిళలు ఎటు వైపు? పార్టీల 'సంక్షేమ' మంత్రం ఫలించేనా?

TAGGED:

HIMACHAL CM SLAMS NDA
CM SUKHVINDER ON BIHAR ELECTIONS
CM SUKHU BIHAR ELECTION CAMPAIGN
NDA VS MAHAGATHBANDHAN ELECTIONS
CM SUKHU ON BIHAR POLLS 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మీ పిల్లలు ఆటిజంతో బాధపడుతున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

ఆలూ స్టఫింగ్​తో అద్దిరిపోయే "పొంగనాలు" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!

ఐదు నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే "బ్యాచిలర్ రైస్" - కర్రీ అవసరం లేదిక!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.