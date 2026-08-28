వరదలపై జైశంకర్ సమీక్ష- సహాయక చర్యలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత- నెల జీతం విరాళంగా ఇచ్చిన నేపాల్ మంత్రులు
నేపాల్లో వరద సహాయక చర్యలపై విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ సమీక్ష- నేపాల్ వరదల బాధితులను ఆదుకునేందుకు ప్రధాని, మంత్రుల కీలక నిర్ణయం
Published : August 28, 2026 at 3:50 PM IST
Nepal Floods 2026 : వరదలతో అతలాకుతలమైన పొరుగుదేశం నేపాల్లో కొనసాగుతున్న సహాయక, గాలింపు చర్యలపై భారత్ ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ప్రస్తుత పరిస్థితులపై విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ సమీక్షించారు. నేపాల్లో సహాయక చర్యలకు భారత్ అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని తెలిపారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. మరోవైపు నేపాల్ మంత్రులు తమ నెల జీతాన్ని విపత్తు సహాయ నిధికి విరాళంగా ఇవ్వాలని కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
కాఠ్మాండూ, బీజింగ్లోని భారత రాయబార కార్యాలయాలతో మాట్లాడి పరిస్థితిని తెలుసుకున్నట్లు జైశంకర్ తెలిపారు. నేపాల్లో ఉన్న భారతీయుల క్షేమం, ప్రస్తుత పరిస్థితిపై తాజా సమాచారం సేకరించినట్లు పేర్కొన్నారు. నేపాల్కు మరింత సహాయ సామగ్రి పంపే అంశంపైనా విదేశాంగ శాఖలోని సంబంధిత విభాగాలతో చర్చించినట్లు జైశంకర్ తెలిపారు. ఇప్పటికే భారత్ సహాయ చర్యల్లో భాగస్వామ్యం కాగా, అవసరమైన మరిన్ని వస్తువులను పంపేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
Discussed the relief and rescue efforts underway in Nepal today. Our Embassies in Kathmandu & Beijing provided an updated picture in respect of the status and well-being of Indian nationals. The concerned MEA Divisions apprised us of the further relief supplies to be sent to… pic.twitter.com/I8QmbzGilB— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) August 28, 2026
ఇదిలా ఉండగా, నేపాల్ ప్రధానమంత్రి బాలేంద్ర షా, ఆయన మంత్రివర్గ సహచరులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తమ ఒక నెల జీతాన్ని ప్రధానమంత్రి విపత్తు సహాయ నిధికి విరాళంగా ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు. శుక్రవారం జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం వెల్లడించింది. రసువా జిల్లాలోని భోటే కోశీ ప్రాంతంలో వరదల వల్ల జరిగిన నష్టం, సహాయక చర్యలు, పునరావాసం, పునర్నిర్మాణంపై సమావేశంలో చర్చించారు. వరదలతో నష్టపోయిన వ్యక్తులు, వ్యాపార సంస్థలకు ప్రత్యేక సహాయ, పునరావాస ప్యాకేజీ సిద్ధం చేయాలని ఆర్థిక శాఖను ఆదేశించారు.
భారత్ నుంచి 25 వేల టన్నుల డీఏపీ
వ్యవసాయ రంగానికి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా నేపాల్ ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. భారత్ నుంచి 25 వేల మెట్రిక్ టన్నుల డీఏపీ ఎరువులను ప్రభుత్వాల మధ్య ఒప్పందం (G2G) విధానంలో కొనుగోలు చేసేందుకు కృషి సామగ్రి కంపెనీ లిమిటెడ్కు సూత్రప్రాయ అనుమతి ఇచ్చింది. వరదల కారణంగా రవాణా వ్యవస్థ దెబ్బతినడం, పంటలకు నష్టం వాటిల్లే పరిస్థితులు ఏర్పడటంతో ఎరువుల సరఫరాకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
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#Nepal Prime Minister Balendra Shah chairs a meeting of the Council of Ministers at the Office of the Prime Minister and Council of Ministers in Singha Durbar to discuss rescue, relief, rehabilitation and reconstruction measures following the devastating Bhotekoshi flood in… pic.twitter.com/j0Iv8zrVna— All India Radio News (@airnewsalerts) August 28, 2026
జిన్పింగ్ అధ్యక్షతన అత్యవసర సమీక్ష
నేపాల్-టిబెట్ సరిహద్దు వరదలపై చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ కూడా అత్యవసర సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించిన ఆయన, సహాయక, గాలింపు చర్యలను వేగవంతం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. విపత్తులో మృతిచెందిన వారికి సంతాపంగా సమావేశంలో జీ జిన్పింగ్, ఇతర నేతలు కొద్దిసేపు మౌనం పాటించారు. గల్లంతైన చైనా, విదేశీ పౌరులందరినీ గుర్తించి రక్షించేందుకు శాస్త్రీయంగా గాలింపు ప్రణాళికలు రూపొందించాలని సూచించారు.
భారత్-నేపాల్ వాణిజ్యానికి వరద దెబ్బ
వరదల ప్రభావం భారత్-నేపాల్ సరిహద్దు వాణిజ్యంపైనా పడింది. ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని మహారాజ్గంజ్ జిల్లా సోనౌలి సరిహద్దు వద్ద నేపాల్లోకి వెళ్లాల్సిన సరకు వాహనాలు భారీగా నిలిచిపోయాయి. భారత వైపు సుమారు 16 కిలోమీటర్ల మేర ట్రక్కుల క్యూ ఏర్పడింది. కాఠ్మాండూ సహా నేపాల్లోని వివిధ ప్రాంతాలకు సరుకులు తీసుకెళ్లే వాహనాలు రహదారులు దెబ్బతినడంతో ముందుకు కదలలేకపోతున్నాయి. రాకపోకలు ఆలస్యమైతే ఇరు దేశాల మధ్య సరకు సరఫరాపై మరింత ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో భద్రతా సిబ్బంది అప్రమత్తమయ్యారు. సోనౌలి వద్ద పర్యవేక్షణ పెంచి వాహనాల రాకపోకలను నియంత్రిస్తున్నారు.
#WATCH | Nepal: Drone visuals from the flash flood-affected Trishuli area. The area is being evacuated again amid the threat of another flood. Road construction work has been temporarily halted, with all JCB machines recalled and moved to safe locations. pic.twitter.com/afgFtlTi6u— ANI (@ANI) August 28, 2026
నేపాల్కు మళ్లీ వరద ముప్పు
ఇదిలా ఉండగా, నేపాల్-టిబెట్ సరిహద్దుల్లో బారియర్ లేక్ కట్ట బద్దలైంది. వరద శిథిలాలతో ఏర్పడిన ఆ భారీ సరస్సు కట్ట శుక్రవారం బద్దలైంది. టిబెట్ వైపున గిరోంగ్ పోర్టుకు కేవలం 10కిలోమీటర్ల దూరంలో శిథిలాలతో ఏర్పడ్డ సరస్సు కట్ట తెగిపోయిందని నేపాల్ పోలీసులు అత్యవసర అలర్ట్ జారీ చేశారు. భోటే కోశీ, త్రిశూలీ నదీ పరివాహక స్థానికులు, భద్రతా బలగాలు, రెస్క్యూ సిబ్బంది వెంటనే సురక్షిత జోన్లకు వెళ్లిపోవాలని హెచ్చరించారు. విపత్తు సంభవించిన ప్రాంతంలో బురద, నీటి మట్టం అమాంతం పెరుగుతోందని, మరో భారీ వరద ముంచెత్తే ముప్పు ఉందని నేపాల్ జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీచేసింది. అటు టిబెట్లో చైనా సైతం తన సహాయక చర్యలను పూర్తిగా నిలిపేసింది.
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