ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గ్రీన్ గోల్ఫ్ కోర్స్కు టూరిస్టుల ఫిదా! బ్రిటిష్ కాలంలోనే నిర్మాణం
ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గ్రీన్ గోల్ఫ్ కోర్సుల్లో ఒకటిగా నిలిచిన గుల్మార్గ్ గోల్ఫ్ కోర్స్- వేసవిలో పచ్చదనం, శీతాకాలంలో దట్టమైన మంచు- పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్న ప్రకృతి అందాలు
Published : June 17, 2026 at 8:10 PM IST
Highest Green Gulmarg Golf Course : చుట్టూ ఆకాశాన్ని తాకే హిమాలయ పర్వతాలు, మధ్యలో పచ్చని మైదానంలో ప్రకృతి సోయగాల మధ్య గోల్ఫ్ ఆట. ఇది వింటుంటేనే ఎంతో ఆహ్లాదంగా ఉంది కదూ. అలాంటి ప్రదేశం నిజంగా ఉందా? అనే సందేహం కూడా మొదలవుతుంది. కానీ అది నిజంగానే ఉంది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గ్రీన్ గోల్ఫ్ కోర్సుల్లో ఒకటిగా పేరొందిన గుల్మార్గ్ గోల్ఫ్ కోర్స్ ప్రస్తుతం పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ గోల్ఫ్ కోర్స్ వేసవిలో పచ్చదనంతో కళకళలాడుతుండగా, శీతాకాలంలో దట్టమైన మంచు దుప్పటి కప్పుకుని మరో అందాన్ని సంతరించుకుంటుంది. అరుదైన పూలతో ఉండే ఈ ప్రకృతి రమణీయ ప్రదేశాన్ని చూసేందుకు దేశ విదేశాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో పర్యటకులు తరలివస్తున్నారు.
18 హోల్స్తో గోల్ఫ్ కోర్స్
కశ్మీర్లోని గుల్మార్గ్లో సముద్ర మట్టానికి సుమారు 2,650 మీటర్ల (8,694 అడుగులు) ఎత్తులో ఉన్న ఈ గోల్ఫ్ కోర్స్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందింది. పచ్చని మైదానాలు, చుట్టూ మంచు పర్వతాల నడుమ విస్తరించిన ఈ కోర్స్, గోల్ఫ్ క్రీడాకారులను మాత్రమే కాకుండా సాధారణ పర్యటకులను కూడా విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది. 18 హోల్స్తో రూపొందించిన ఈ గోల్ఫ్ కోర్స్ భారతదేశంలోనే అత్యంత పొడవైన గోల్ఫ్ కోర్స్గా పేరుగాంచింది.
కాలానికి తగినట్లుగా అందాలు
ప్రతి ఏడాది ఏప్రిల్ నుంచి నవంబర్ వరకు ఈ గోల్ఫ్ కోర్స్ సందర్శకులకు అందుబాటులో ఉంటుంది. వేసవి, వర్షాకాలాల్లో పచ్చదనంతో మెరిసిపోతూ గోల్ఫ్ ప్రేమికులకు అద్భుతమైన అనుభూతిని అందిస్తుంది. జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ మధ్య కాలంలో వివిధ రకాల అడవి పూలు వికసించి ఈ ప్రాంత సౌందర్యాన్ని మరింత రెట్టింపు చేస్తాయి. శీతాకాలంలో భారీగా మంచు కురవడంతో గోల్ఫ్ కోర్స్ పూర్తిగా మంచుతో కప్పుకుపోతుంది. ఆ సమయంలో ఈ ప్రాంతాన్ని స్కీయింగ్, ఇతర శీతాకాల క్రీడల కోసం వినియోగిస్తారు. దీంతో ఏడాది పొడవునా గుల్మార్గ్ పర్యాటకులకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది.
బ్రిటిష్ పాలన కాలంలో నిర్మాణం
గుల్మార్గ్ గోల్ఫ్ కోర్స్కు వందేళ్లకు పైగా చరిత్ర ఉంది. బ్రిటిష్ పాలన కాలంలో 1911లో దీనిని నిర్మించారు. అనంతరం 1922లో ఇక్కడ తొలి గోల్ఫ్ ఛాంపియన్షిప్ నిర్వహించారు. అప్పటి నుంచి ఇది అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందుతూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా గోల్ఫ్ క్రీడాకారులను ఆకర్షిస్తోంది. ప్రస్తుతం అనుకూల వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొనడంతో దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలతో పాటు విదేశాల నుంచి కూడా పెద్ద సంఖ్యలో పర్యాటకులు గుల్మార్గ్కు చేరుకుంటున్నారు. ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదించడంతో పాటు గోల్ఫ్ ఆడుతూ తమ సెలవులను ఆనందంగా గడుపుతున్నారు.
ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన పోస్టాఫీస్
ఇదిలా ఉండగా హిమాచల్ ప్రదేశ్లో కూడా ఓ ప్రదేశం టూరిస్టుల హాట్స్పాట్గా మారింది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన ఈ హిక్కిమ్ పోస్టాఫీస్కు వేసవి కాలంలో పర్యటకులు భారీగా పోటెత్తారు. దాదాపు అందరి చేతుల్లో స్మార్ట్ఫోన్లు ఉన్న ఈ కాలంలో, ఇక్కడకు వచ్చే పర్యటకులు అందరూ పాతపద్ధతిలో ఉత్తరాలు రాయడానికి ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారు. స్పెషల్ పోస్టు కార్డుల కోసం క్యూలో నిల్చుంటున్నారు. స్పితి లోయలో ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన (14,567 అడుగులు) హిక్కిమ్ పోస్టాఫీస్ ఉంది.
దీని స్పెషాలిటీ ఏమిటంటే, ఈ ఇంటర్నెట్ యుగంలో కూడా ఈ పోస్టాఫీస్లో రికార్డు స్థాయిలో పోస్టు కార్డులు అమ్ముడుపోతున్నాయి. మే నెలలో వీటి అమ్మకం ద్వారా రూ.2,08,500 రాబడి రాగా, జూన్లో ఇప్పటికే రూ.1,83,000 విలువైన కార్డులు, స్టాంపులు అమ్ముడు పోవడం గమనార్హం. ప్రపంచంలోనే ఇది అత్యంత ఎత్తైన హిక్కిమ్ పోస్టాఫీస్ కావడంతో ఇక్కడకు వచ్చే పర్యటకులు తమ బంధువులు, స్నేహితులకు ఈ పోస్టాఫీస్ నుంచి స్పెషల్ కార్డులు ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారు. ఇందుకోసం క్యూలైన్లలో నిలబడి పోస్టు కార్డులు, స్టాంపులు కొంటున్నారు. ఈ రద్దీ ఎంతగా ఉందంటే రాత్రి వరకు పోస్టాఫీస్ తెరిచే ఉంచాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది.
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