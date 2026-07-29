ఖర్గే Vs జేపీ నడ్డా- 'విద్యార్థులపై పోలీస్ చర్య' అంశంపై రాజ్యసభలో తీవ్ర వాగ్వాదం
విద్యార్థులపై పోలీస్ లాఠీఛార్జ్పై ఖర్గే ఆగ్రహం- ఇది శాంతిభద్రతల సమస్య అంటూ జేపీ నడ్డా కౌంటర్
Published : July 29, 2026 at 12:13 PM IST
Kharge Vs JP Nadda : పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల సందర్భంగా రాజ్యసభలో అధికార, విపక్షాల మధ్య బుధవారం వాడివేడి చర్చ జరిగింది. నీట్ పేపర్ అక్రమాలపై గళమెత్తిన నిరసనకారులపై పోలీసు చర్యలకు సంబంధించిన అంశంపై కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, బీజేపీ నేత జేడీ నడ్డా మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది.
విద్యార్థుల నిరసనల్లో అనధికారికంగా జోక్యం చేసుకోవడం, విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జ్ చేయడం లాంటి అంశాలను ఖర్గే రాజ్యసభలో లేవనెత్తారు. ఇందుకు బాధ్యులైన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. సభలో నినాదాల హోరులోనే మల్లికార్జున ఖర్గే మాట్లాడుతూ, "నేను మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను. అక్కడికి అనధికారికంగా వెళ్లిన వారికి శిక్ష పడాలి. వారు అసలు అక్కడికి ఎందుకు వెళ్లారు? వారికి ఎవరు ఆదేశాలు ఇచ్చారు?" అని ప్రశ్నించారు.
ఖర్గే, అలాగే సీపీఐ(ఎం) ఎంపీ జాన్ బ్రిట్టాస్ ఆరోపణలపై జేపీ నడ్డా తీవ్రంగా ప్రతిస్పందించారు. ఆయన పోలీసు చర్యను సమర్థించారు. దీనిని ఒక సాధారణ శాంతిభద్రతల పరిస్థితిగా అభివర్ణించారు. "నా మిత్రుడు జాన్ బ్రిట్టాస్ చెప్పినదంతా చాలా సాధారణమైన శాంతిభద్రత పరిస్థితి అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నేను ఒకప్పుడు విద్యార్థి నాయకుడిని. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్న అత్యవసర పరిస్థితి (ఎమర్జెన్సీ) రోజుల్లో నన్ను క్లాస్రూమ్ నుంచే చాలా సార్లు అరెస్టు చేశారు" అని నడ్డా చెప్పారు.
"ఇది ఒక సాధారణ పరిస్థితి. ఒక విద్యార్థి నాయకుడు దీనిని ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. చట్టాన్ని తమ చేతుల్లోకి తీసుకునే వారిపై పోలీసులు తగిన విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి. ఈ కేసుల్లో పోలీసులు ఆ ప్రకారమే వ్యవహరించాలి. ఈ కేసులో పోలీసులు ఆ ప్రకారమే వ్యవహరించారు. దీనిని కొందరు సంచలనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇది పోలీసులు చేపట్టే ఒక సాధారణ శాంతిభద్రతల చర్య మాత్రమే."
- జేపీ నడ్డా, బీజేపీ నేత